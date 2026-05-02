Tre hundrede kvinder går sammen om at købe et slot og drive en sommerlejr kun for voksne.

Alt, hvad der skulle til, var en ejendomsannonce og en gnist af inspiration for at begynde. Tre hundrede kvinder fra hele verden samlede deres opsparinger for at købe et 800 år gammelt slot i det sydvestlige Frankrig - og omdanne det til en ferielejr forbeholdt voksne kvinder.

Det hele starter med et online crush

Historien om "Camp Château" begynder som et usandsynligt scenarie. Philippa Girling, en tidligere finansdirektør, og hendes datter Leah Lykins faldt over en onlineannonce: Château de Béduer i Lot-regionen i Frankrig var til salg. En middelalderfæstning fra det 13. århundrede, der ligger højt over Célé-dalen, et par kilometer fra Figeac. "Vi var betaget af bygningen. Vi ledte efter enhver undskyldning for at købe den," fortalte Leah Lykins til People magazine .

En ny model for medejerskab

Problemet var, at de to kvinder ikke kunne finansiere et sådant køb på egen hånd. Ideen om en ny model opstod derefter: et kollektivt medejerskab, åbent for andre kvinder, der deler den samme drøm. Mere end 300 reagerede på opfordringen, og den tredje medstifter, Lynda Coleman, sluttede sig til dem. "Vi bragte alle disse kvinder sammen, nogle kendte vi, andre slet ikke," fortæller Coleman. I alt indsamlede gruppen cirka 2,3 millioner dollars til at købe slottet, plus yderligere 325.000 dollars til renovering og at bringe det i overensstemmelse med bygherrerne.

Seks dage, fem nætter, intet pres

Konceptet bag "Camp Château" er enkelt og ligetil: seks dage, fem nætter, all-inclusive – indkvartering, måltider, vin, aktiviteter og udflugter. Der tilbydes mere end otte daglige workshops: yoga, ridning, kajaksejlads, havearbejde, madlavningskurser, maleri, meditation, besøg på lokale markeder eller en lur ved poolen. Indkvartering foregår i fælles sovesale for fem til otte personer eller glamping-telte opstillet i den otte hektar store park. "Vi forsøger at sikre, at intet er stressende på noget tidspunkt," forklarer Philippa Girling. Deltagerne er i alderen 19 til over 70 år og kommer fra alle samfundslag.

En succes der overgik alle forventninger

Tallene taler for sig selv. I 2023, slottets første driftsår, var der plads til 240 campister. I 2026 er der allerede planlagt 1.850 pladser – og der forventes mere end 2.100 i 2027. Videoer lagt ud på TikTok har drevet efterspørgslen til et uventet niveau: ventelisten har nu mere end 11.000 kvinder. Denne entusiasme afspejler noget dybsindigt – behovet for et eget rum, blandt kvinder, uden nogen skjult dagsorden.

En anden adresse, et onlinefællesskab

Stillet over for denne tilstrømning har grundlæggerne allerede erhvervet en anden ejendom: Camon Abbey-Castle i Ariège, som også er vært for sommerkurser. For dem, der ikke har mulighed for at rejse, har teamet skabt "Pocket Château", et onlinefællesskab, som medlemmerne kalder "det langsomme internet": ingen reklamer, ingen spam, intet pres. Mere end 500 kvinder fra omkring tyve lande mødes allerede der for at deltage i workshops og virtuelle arrangementer.

Et slot fra det 13. århundrede, 300 kvinder og en fælles drøm: "Camp Château" beviser endelig, at der er en tredje vej mellem masseturisme og ublu pensioneringer. Ingen konge, ingen milliardær: bare solidaritet, lidt dristighed og 11.000 kvinder på venteliste til at blive medlem.