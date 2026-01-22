Disse billeder af en amazonisk stamme, som aldrig før er filmet, går viralt.

Den amerikanske økolog og forfatter Paul Rosolie opnåede en unik bedrift ved for første gang at filme en amazonisk stamme fuldstændig isoleret fra den moderne verden. Disse billeder af Nomoles, filmet eksternt i den peruvianske Amazonas, afslører et gammelt folk truet af civilisationen.

Verdenspremiere i den peruvianske Amazonas

Efter 20 års udforskning nærmede Paul Rosolie sig inden for få hundrede meter af Nomoles, et folk der kun kendes fra vage, slørede fotografier. Billederne viser krigere bevæbnet med buer og pile, der intenst observerer fra en strand, i en håndgribelig spænding. For første gang havde ingen opnået denne bedrift: "Det er en verdensnyhed," bekræftede Paul Rosolie i en nylig podcast.

Anspændt, men fredeligt møde

I videoen går den oprindelige befolkning fra mistillid til en synlig afslapning: nysgerrige blikke, udvekslede tegn, endda latter fra respektfuld afstand. Den amerikanske økolog og forfatter beskriver en elektrisk atmosfære, hvor han frygtede en byge af pile, før nysgerrighed sejrede over fjendtlighed. Disse nomoler repræsenterer de anslåede 200 "ukontaktede" grupper verden over, primært i den brasilianske og peruvianske Amazonas.

Fortidens mennesker er alvorligt truet

Disse stammer lever i fuldstændig isolation og er uvidende om den verden, der omgiver dem. Direkte kontakt kan være fatal: ukendte mikrober mod et immunsystem, der er uberørt af moderne sygdomme. Paul Rosolie og andre specialister slår derfor alarm om denne fare, da skovrydning og invasioner truer deres overlevelse.

Målet er ikke at opfordre til at filme eller forstyrre dem, men snarere at dokumentere deres eksistens på afstand, respektfuldt, for at minde os om, at vores planet stadig rummer stort set uudforskede rum. Ved at observere dem uden indblanding kan vi vække undren og bevidsthed: verden er enorm, skrøbelig og langt fra fuldt forstået.

Et vidnesbyrd, der chokerer verden

Disse billeder, der deles online, skaber furore og minder os om den glemte eksistens af folkeslag, der er blevet bevaret i årtusinder. Den amerikanske økolog og forfatter Paul Rosolies bedrift, beskrevet som "den mest intense oplevelse" i hans liv, øger bevidstheden om det presserende behov for at beskytte disse sidste bastioner af vildmark.

Kort sagt er dette en stærk appel om at respektere deres frivillige isolation, før det er for sent, så disse ældgamle folkeslag kan fortsætte med at leve i overensstemmelse med deres traditioner og i deres eget tempo, langt fra modernitetens trusler. At observere på afstand, at dokumentere uden at forstyrre, betyder at erkende, at visse dele af verden skal forblive uberørte, ikke for vores nysgerrighed, men for deres overlevelse og for den biodiversitet, de har bevaret i århundreder.