Disse kvindelige atleter bryder et vedvarende tabu ved åbent at diskutere menstruation under konkurrencer.

Menstruation, et emne der længe har været holdt tavs om, diskuteres nu mere åbent i elitesport. Mange atleter vælger at dele deres erfaringer for bedre at forklare menstruationscyklussens indflydelse på præstation og velvære. Disse beretninger bidrager til et holdningsskifte og fremmer en mere holistisk tilgang til kvindelige atleters sundhed.

Heather Watson, en betydningsfuld udtalelse i tennis

I 2015 diskuterede den britiske tennisspiller Heather Watson offentligt virkningen af sin menstruation på sin præstation ved Australian Open. Hendes vidneudsagn hjalp med at belyse en realitet, der sjældent tages op i professionel tennis. Atleten forklarede, at hun oplevede træthed, svimmelhed og lav energi, symptomer der nogle gange er forbundet med menstruation. Hendes udtalelse udløste adskillige kommentarer og åbnede en diskussion om passende fysisk forberedelse for kvindelige atleter.

Fu Yuanhui, et vidnesbyrd der blev bredt delt ved de Olympiske Lege

Den kinesiske svømmer Fu Yuanhui tiltrak sig også opmærksomhed ved OL i Rio i 2016 ved spontant at tale om sin menstruation efter et løb. Hendes indgriben blev bredt omtalt i internationale medier, især fordi dette emne stadig er et stærkt tabu i nogle sportskulturer. Mange iagttagere understregede vigtigheden af, at hun udtalte sig for at normalisere diskussionen om menstruationssundhed.

Paula Radcliffe minder os om, at præstation og menstruation ikke er uforenelige.

Den britiske maratonløber Paula Radcliffe nævnte også flere gange i løbet af sin karriere, at hun konkurrerede under sin menstruation. Hendes erfaringer viser, at virkningerne af menstruationscyklussen varierer fra person til person, og at nogle kvindelige atleter kan opretholde et højt præstationsniveau. Eksperter understreger vigtigheden af at undgå forudfattede meninger og prioritere en individualiseret tilgang.

Alex Morgan og overvejelserne om cyklussen i den fysiske forberedelse

Inden for fodbold har den amerikanske angriber Alex Morgan talt om behovet for bedre at integrere hormonel sundhed i den støtte, der ydes kvindelige spillere. Der er stigende interesse i sportsmedicinsk forskning for at tage hensyn til menstruationscyklussen under træning. Nogle hold eksperimenterer med overvågningsværktøjer, der giver dem mulighed for at tilpasse restitution eller træningsintensitet efter individuelle behov.

En gradvis udvikling i sportens verden

Det stigende antal af disse beretninger er med til at ændre opfattelsen af menstruation inden for sport. Adskillige forbund og organisationer opfordrer nu til en mere holistisk tilgang til atleters sundhed, herunder hormonelle og reproduktive aspekter.

Videnskabelig forskning fremhæver, at virkningerne af menstruationscyklussen kan variere fra person til person, hvilket gør en personlig tilgang nødvendig. Adgang til pålidelig information giver kvindelige atleter mulighed for bedre at forstå deres kroppe og tilpasse deres træning.

Ved at dele deres erfaringer er disse kvindelige atleter med til at bryde et tabu, der stadig eksisterer i professionel sport. Deres stemmer opfordrer til større anerkendelse af menstruationssundhed og bidrager til udviklingen af trænings- og støttepraksis.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
"Jeg havde aldrig regnet det ud": denne undersøgelse afslører, hvor meget menstruation egentlig koster

