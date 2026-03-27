"Jeg havde aldrig regnet det ud": denne undersøgelse afslører, hvor meget menstruation egentlig koster

Menstruation diskuteres ofte i forhold til kroppen, cyklussen eller følelserne, men deres omkostninger nævnes langt sjældnere. En nylig undersøgelse sætter tingene i perspektiv: Menstruation repræsenterer en betydelig udgift i løbet af et helt liv.

En pris, der langt overstiger prisen på beskyttelsesudstyr.

Når vi tænker på menstruation, forestiller vi os først menstruationsprodukter, men virkeligheden er meget bredere. Ifølge en analyse, der er delt af Clue-appen som en del af deres "Cost of Bleeding"-kampagne, kan en menstruerende person bruge op til cirka 25.000 euro i løbet af sit liv.

Dette tal inkluderer selvfølgelig menstruationsprodukter (bind, tamponer, menstruationskopper eller menstruationsundertøj), men også andre ofte oversete udgifter: smertestillende midler, visse lægekonsultationer eller endda omkostninger forbundet med små, uventede daglige behov som tøjvask eller tøj. Enkeltvis set kan disse køb virke beskedne, men akkumuleret over år ender de med at repræsentere et betydeligt budget.

Udgifter, der strækker sig over årtier

Menstruation er en vigtig del af livet. I gennemsnit kan en person menstruere i 35 til 40 år. Dette resulterer i regelmæssige indkøb, måned efter måned, år efter år. Denne rytme skaber en kontinuerlig udgift, der er integreret i dagligdagen og ofte går ubemærket hen. I modsætning til andre engangsudgifter til sundhedsvæsenet akkumuleres disse over tid.

Ud over disse omkostninger kan der være udgifter relateret til menstruationssundhed: smerter, præmenstruelt syndrom eller tilstande som endometriose. I disse tilfælde kan lægeudgifterne stige afhængigt af behovet og adgangen til pleje. Nogle mennesker vælger genanvendelige løsninger, såsom menstruationskopper eller menstruationsundertøj. Disse muligheder kan reducere omkostningerne i det lange løb, selvom de kræver en større initial investering.

En økonomisk virkelighed, der stadig er lidt omtalt

Trods dens indvirkning forbliver omkostningerne ved menstruation stort set fraværende i diskussioner om købekraft eller folkesundhed. Alligevel taler mange organisationer nu om "menstruationsfattigdom". Dette udtryk refererer til situationer, hvor nogle mennesker har svært ved at få adgang til tilstrækkelige menstruationsprodukter. I Frankrig mangler 4 millioner menstruerende mennesker adgang til menstruationshygiejneprodukter.

I adskillige lande viser undersøgelser, at nogle kvinder er nødt til at træffe budgetmæssige valg eller ty til mindre komfortable alternativer på grund af mangel på tilstrækkelige ressourcer. Stillet over for denne situation er der ved at opstå initiativer: gratis uddeling af hygiejneprodukter i nogle skoler og universiteter, lokale aktioner og oplysningskampagner.

Fremhævelse af en usynlig omkostning

Med sin kampagne sigter Clue mod at synliggøre det, der ikke altid ses. Ideen er at øge bevidstheden om en ofte undervurderet økonomisk virkelighed. Disse udgifter, fordi de er spredt over tid og forbundet med personlige anliggender, går let ubemærket hen. Alligevel er de en integreret del af mange menneskers hverdag. At bringe dem frem i lyset åbner også op for diskussioner om adgang til menstruationsprodukter, som mange betragter som essentielle varer.

Mod et mere holistisk syn på menstruationssundhed

I de senere år har menstruationssundhed gradvist vundet synlighed. Der tales mere om smerte, cyklussen, velvære ... og nu omkostningerne. At anerkende disse udgifter betyder også at anerkende kroppens reelle behov. Din krop, med dens rytmer og variationer, fortjener at blive respekteret, lyttet til og støttet, uden tabuer eller nedværdigelse.

I sidste ende fremhæver dette estimat en simpel sandhed: menstruation er ikke blot en biologisk oplevelse. Den har også en håndgribelig indvirkning på dagligdagen. Ved at kvantificere denne virkelighed hjælper undersøgelsen med at ændre perspektiver og fremme en mere retfærdig, mere informeret og mere inkluderende tilgang til sundhed.