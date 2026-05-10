Ved at spille tennis i "ekstravagante" kjoler sætter denne indholdsskaber internettet i brand

På Instagram skaber indholdsskaberen Isidora (@isidorapjv) en masse opmærksomhed med sine glamourøse og usandsynlige videoer. Hendes koncept: at spille tennis iført kjoler og høje hæle. Mens nogle internetbrugere elsker denne ultra-æstetiske verden, ser andre den primært som et omhyggeligt iscenesat stunt designet til at skabe opmærksomhed.

Videoer der blander mode og sport

I sine Reels (Instagram-videoer) samler Isidora tennisbolde, mens hun har kjoler af varierende størrelse på. Kontrasten mellem sportens og modeverdenen fanger straks øjet. Æstetikken i hendes videoer minder sommetider om luksuskampagner eller filmscener: alt synes designet til at skabe en elegant og teatralsk atmosfære. Det er netop denne uventede blanding, der har gjort, at hendes indhold er gået viralt på sociale medier.

Internetbrugere er fascinerede…

Under hendes opslag roser adskillige kommentarer hendes visuelle stil. Nogle brugere forklarer, at de ser hendes videoer "for atmosfærens skyld". Andre sætter pris på, at hun tilbyder et andet perspektiv på tennis, et der er mere moderigtigt, mere kunstnerisk og mindre fokuseret på atletisk præstation. Hendes meget karakteristiske stil har gjort det muligt for hende at opbygge en ægte visuel signatur på Instagram. I et feed mættet med lignende indhold skiller hendes videoer sig ud med det samme.

...og andre, der er langt mere kritiske

Selvom hendes videoer har genereret mange reaktioner, er de langt fra universelt populære. Mange internetbrugere anser konceptet for "latterligt" eller mener, at det primært er en strategi for at tiltrække opmærksomhed på sociale medier. Flere kommentarer fremhæver også, hvor upraktisk disse outfits er til tennis. For nogle virker det mere æstetisk end selve sporten at spille på en bane i aftenkjole og høje hæle.

Andre kritikere går videre og sætter spørgsmålstegn ved det billede, som denne type indhold formidler. Nogle internetbrugere mener, at disse videoer viderefører ideen om, at kvinder altid bør være upåklageligt velplejede, selv under fysiske aktiviteter eller hverdagslivet. Denne opfattelse opfattes af nogle som reduktiv, især fordi den stadig forbinder "femininitet" med et konstant "sofistikeret" udseende.

En bredere diskussion på sociale medier

Isidoras videoers succes demonstrerer også, hvordan sociale medier forvandler bestemte aktiviteter til veritable visuelle forestillinger. I dag er sport, mode og underholdning i stigende grad sammenflettet i viralt indhold. Målet er ikke nødvendigvis at skildre en realistisk aktivitet, men snarere at skabe et slående, æstetisk tiltalende eller overraskende billede.

Dette forklarer også, hvorfor reaktionerne er så delte: Nogle mennesker ser det blot som kunstnerisk og sjovt indhold, mens andre læser mere symbolske budskaber om forventninger relateret til kvinders udseende.

I sidste ende illustrerer Isidoras videoer primært, hvordan et visuelt koncept kan vække lige så meget beundring som debat på sociale medier.