"Dette er ikke humor": en trend med vittigheder om kvindekroppe forarger internetbrugere

Feminisme
Julia P.
Photo d'illustration : karlyukav / Freepik

I flere måneder har en ny trend skabt debat på sociale medier. Mænd poserer med mælkekartoner i munden og leger med størrelsen af kvinders bryster. Mens nogle afviser det som en simpel joke, ser mange internetbrugere det som en ny form for bodyshaming.

En viral trend, der ikke er sjov for nogen

Mekanismen er lige så simpel, som den er problematisk. Videoerne , der deles af tusindvis, spiller på det faktum, at nogle kvinder har større – eller omvendt mindre udviklede – barmer end andre. Alt dette præsenteres humoristisk som simpelt "indhold", der er designet til at gå viralt. Men det er netop det, der er så chokerende. På sociale medier har mange brugere fordømt tendensen og påpeget, at den endnu en gang reducerer kvinder til en specifik del af deres krop. Det er en mekanisme, der er lige så gammel som hån selv, men en som moderne værktøjer – korte virale videoer, indholdsmonetisering, algoritmer – forstærker i massiv skala. Og gør det endnu vanskeligere at kontrollere.

Body shaming, en længe banaliseret form for vold

Ud over denne specifikke tendens fremhæver den debat, den udløser, en bredere virkelighed: den vedvarende kropsbilledekultur, som kvinder fortsat er meget udsat for, især online. Ifølge adskillige samfundsvidenskabelige undersøgelser udført i de senere år rapporterede op til 90 % af de adspurgte unge kvinder at have været mål for uopfordret hån eller kommentarer om deres fysiske udseende. Konsekvenserne er talrige og veldokumenterede: ændret selvbillede, spiseforstyrrelser, social angst og depression. Langt fra at være blot "ironisk" efterlader denne type hån varige ar, især på teenagepiger - de primære brugere og mål for disse platforme.

Boomerang-argumentet: "Men kvinder gør det også."

Under videoerne, der kritiserer tendensen, dukker ét argument op igen og igen i kommentarerne: Kvinder laver også jokes om visse mandlige egenskaber. Derfor, "hvorfor kan vi ikke gøre grin med deres bryster?" Denne logik svarer til at sige, at to forkerte ting giver én rigtig.

Eksperternes svar er dog ensartet. Bodyshaming, uanset om det er rettet mod kvinder eller mænd, er fortsat en form for vold og en dominansmekanisme – ofte udsprunget af en følelse af usikkerhed hos den person, der udøver den. At reagere med gensidig hån afvæbner ingenting; det forlænger kun en cyklus, hvor ydmygelse gradvist bliver normen. Dette er i bund og grund præcis, hvad kritikere af tendensen beskylder dens fortalere for at gøre.

Mod kollektivt ansvar på sociale netværk

Sociale medier trives på popularitet, og selve deres arkitektur fremmer viralitet – uanset indholdet. Men indholdets viralitet er ikke i sig selv et moralsk argument. En bruger kan meget vel vælge ikke at dele en trend, der er afhængig af andres portrættering. Dette er et punkt, der allerede er fremhævet af flere feministiske grupper, som opfordrer brugerne til at undersøge deres egen rolle i spredningen af ydmygende indhold.

Det er også et ansvar, som platformene selv har svært ved at påtage sig. Mens noget voldeligt eller eksplicit indhold hurtigt modereres, slipper sexistiske eller fedtfobiske vittigheder stadig i vid udstrækning gennem de automatiske filtre.

Denne nye tendens vil bestemt ikke gå over i de sociale mediers historie. Men den illustrerer implicit et krav, der fortjener at blive hamret ind igen og igen: kvinders kroppe – uanset hvad de måtte være, uanset deres form – er ikke genstand for offentlig latterliggørelse. Og ytringsfrihed bør aldrig bruges til at retfærdiggøre kollektiv latterliggørelse.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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