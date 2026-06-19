Disse kvinder bygger deres egne computere for at undslippe algoritmerne

I en tid hvor vores telefoner, computere og smartwatches ikke er blevet andet end datamining-enheder, har en generation af unge kvinder besluttet at distancere sig. På TikTok og Instagram bygger de deres egne computere og putter dem i muslingeskaller, makeuppaletter eller perlebesatte clutches. Bevægelsen, der er døbt "cyberdeck girls", er eksploderet i de seneste måneder og har allerede fået titusindvis af visninger. Bag den lyserøde og perlemoragtige æstetik udfolder sig et ægte politisk statement – feministisk, anti-overvågning og dybt glædesfyldt.

Cyberdecks: en tilbagevenden til rødderne af cyberpunk-fiktion

Udtrykket "cyberdeck" er langt fra uskyldigt. Det blev opfundet i 1984 af science fiction-forfatteren William Gibson i hans kultroman "Neuromancer", hvor hackere navigerede i en digital matrix ved hjælp af miniature, hjemmelavede personlige computere. Fyrre år senere har unge skabere taget konceptet til sig, men denne gang er den mørke, industrielle cyberpunk-æstetik blevet lagt på hylden til fordel for en pastelfarvet palet, lyserøde muslingeskaller og havfruelignende accenter.

I praksis består et cyberdeck af simple komponenter: en Raspberry Pi nanocomputer (et elektronisk board på størrelse med en tændstikæske), en lille skærm, et mekanisk tastatur, et batteri og et kabinet valgt af skaberen selv. Alt dette til en pris, ofte under 200 euro. Disse maskiner er bevidst "upraktiske og ineffektive" sammenlignet med en standard bærbar computer – et bevidst valg i en teknologikultur, der er besat af optimering for enhver pris.

Når muslingeskallen bliver til en computer

Det, der gør denne trend så fascinerende, er enhedernes ubegrænsede kreativitet. En vis CC, der beskriver sig selv som en "open source-skurk" og driver bloggen Bimbo Tech , populariserede bevægelsen med sin "P-Sea SeaShell", et cyberdeck indkapslet i en lyserød muslingeskal, der skiftevis fungerer som en Tamagotchi, en e-læser, en Markdown-noteeditor og en servermonitor. Forbundet til hendes lokale AI-opsætning og hendes VPN-mesh giver enheden sin skaber mulighed for at gøre alt uden nogensinde at være afhængig af store platforme.

Skaberen Annike Tan, alias Ube Boobey på TikTok , designede et "havfrue"-cyberdeck med gulddetaljer og perler gemt under tastaturet. Hendes video, ironisk nok med titlen "Cunty cyberdeck", har fået titusindvis af visninger. En ung softwareingeniør fra New York, Brianna, programmerede et mini-baristaspil i en lyserød Dunkin'-æske. Andre gør det samme med Hello Kitty-æsker, gummiænder eller gamle plastik-makeupbeholdere. Ideen er enkel: at forvandle det, som mainstreamkulturen anser for "pigeagtigt" og derfor useriøst, til et magtredskab.

Et politisk svar på Silicon Valley

Ud over æstetik bærer disse kreationer et sandt manifest imod den kultur, som amerikanske tech-giganter har påtvunget. I årtier har tech-industrien solgt ideen om, at den "rigtige" maskine var et minimalistisk, funktionelt, anonymt, maskulint aluminiumsrektangel. En æstetik kalibreret til produktivitet, aldrig til skønhed eller personlig forbindelse.

Cyberdeck-pigerne tager et direkte standpunkt imod denne filosofi. Deres maskiner er unikke, skrøbelige, personlige og mærkede. Disse objekter er designet til at "ligne deres skaber" snarere end at overleve en atomvinter. Og bag denne glædelige genanvendelse ligger også et direkte angreb på den optimerings- og performancekultur, der har struktureret Silicon Valley de sidste tredive år.

Vedvarende sexisme inden for teknologi, fortalt af ofrene

Bevægelsen ville sandsynligvis ikke være eksploderet så meget uden den vedvarende sexisme i traditionelle tech-miljøer. Creator CC fortæller for eksempel åbent om de nedladende kommentarer, hun modtog fra mænd på specialiserede fora: "En fyr på Reddit sagde til mig: 'Du byggede din første computer for en måned siden, rolig.' Bortset fra at jeg har bygget pc'er i årevis," betror hun. Den pågældende mand undskyldte til sidst og købte printkortet til hendes næste projekt.

Denne anekdote er langt fra triviel. Den illustrerer en længe dokumenteret virkelighed: elektronik-, hardware- og hackerfællesskaber har historisk set været fjendtlige rum for kvinder, hvor enhver færdighed skulle bevises dobbelt så meget som en mandlig modpart. Det er præcis, hvad cyberdeck-piger vender omkuld ved at opbygge deres eget fællesskab, dele deres egne tutorials og omgå traditionelle sider som Reddit. Hashtagget #techbygirls er blevet en markør for denne nye solidaritet.

Anti-AI, anti-overvågning: et manifest for digital suverænitet

Hvis denne tendens sker lige nu, er det ikke tilfældigt. Den falder sammen med eksplosionen af generativ kunstig intelligens, hvis konsekvenser med hensyn til overvågning, energiforbrug og udvinding af kreative data begynder at give anledning til alvorlig bekymring.

"Jeg vil ikke have Meta AI-briller. Jeg vil hacke mig ind i bøger i en lille, udsmykket muslingeskal. Ingen kan se mig der," opsummerer skaberen Sarahbelle Kim . Denne på én gang sjove og direkte udtalelse indkapsler hele bevægelsens politiske projekt: at generobre værktøjerne, at huse sine data derhjemme og at nægte at fodre algoritmerne på de store platforme.

Konkret kan dette omsættes til meget specifikke praksisser: self-hosting (hosting af dine egne servere), lokal AI (kørsel af modeller på din egen maskine i stedet for i skyen), brugerdefinerede operativsystemer, deling af open source-tutorials og mesh VPN'er. En sand stille revolution, drevet af loddekolbe og perlemorsmaling.

Et fællesskab der deler og lærer

Bevægelsens anden styrke ligger i dens uddannelsesmæssige tilgang. På TikTok, Instagram og blogs som Bimbo Tech deler disse skabere deres tutorials, fejl, køb og tips. Ingen viden holdes for sig selv. Samlingsvejledninger inkluderer links til hver komponent, detaljerede indkøbslister og forklaringer skræddersyet til dem, der ikke er bekendte med hukommelseskort eller bundkort.

Ifølge Annike Tan er cirka tre fjerdedele af publikummet, der følger denne bevægelse, kvinder. Dette er en betydelig statistik i en sektor, hvor kvinder statistisk set kun repræsenterer 20 til 25% af de professionelle. Og det nye fællesskab synes fuldt ud bevidst om, hvad det er ved at opbygge: en parallel, feministisk, åben og tilgængelig skole, der uddanner kvindelige teknikere, som uddannelses- og professionelle systemet længe har frarådet.

En glædelig revolution, som kun lige er begyndt

Enhver æra har sine redskaber til modstand. Enhver generation af kvinder har sin afvisning af at vente på tilladelse. Cyberdeck-pigerne opstod ikke ud af den blå luft: de er en del af en lang tradition af kvinder, der forstod, før andre, at for at have en stemme, skulle man først bygge maskinen til at bære den. I går var det hemmelige trykkerier og piratradiostationer. I dag er det Raspberry Pi-boards. Formen ændrer sig. Gesten forbliver den samme: at tage kontrollen tilbage, at afvise systemet, at give det videre til dem, der kommer efter.

I en muslingeskal, i en makeuppalette, i en gummiand er det faktisk en hel verden, der bliver genopfundet. En verden, hvor teknologisk viden ikke længere er monopoliseret af nogle få udvalgte. En verden, hvor skønhed, skrøbelighed og gør-det-selv ikke længere ses med mistænksomhed. En verden, frem for alt, hvor vores maskiner virkelig bliver vores igen.

Det er endnu uvist, om denne stille revolution vil lykkes med at sprede sig ud over de skærme, der fødte den. Om algoritmer i sidste ende vil tilegne sig bevægelsens æstetik, som de så let gør, blot for at dræne den for dens substans. Om producenterne i morgen vil lancere en "muslingeskalskollektion", certificeret af dem, uden spor af uenighed.

Men for nu er én ting sikkert: disse unge kvinder beder ikke længere om tilladelse. De bygger, de deler, de videregiver viden. Og i en tid, hvor opmærksomhed er blevet en ressource, der udvindes uden vores viden, hvor teknisk knowhow stort set forbliver mænds forbehold, hvor enhver app vil sælge os noget eller kategorisere os, er denne gestus en feministisk handling. Det handler om at fortsætte med at opfinde verden i stedet for at vente på, at en anden gør det for os.