VM: Hvorfor er kvindelige fans stadig et emne for debat?

Feminisme
Léa Michel
@andie_ella / Instagram

Ved hvert VM bliver tribunerne et levende og farverigt parallelt skue. Tilstedeværelsen af kvinder blandt fansene fortsætter dog med at fremkalde modstridende reaktioner, lige fra beundring og vedvarende stereotyper til spørgsmål om deres legitimitet. Bag denne fascination står ét spørgsmål tilbage: hvorfor diskuteres deres plads på stadionerne stadig så meget?

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I flere årtier har stadionkameraer ikke kun filmet kampen. De bliver også hængende på tribunerne, nogle gange på en meget målrettet måde. Dette er det, der er kendt som "honningskuddet": disse insisterende billeder af kvindelige fans, der anses for at være "attraktive", ofte taget ud af konteksten af deres sportslige passion. Denne praksis, der opstod i 1970'erne, er blevet bredt kritiseret for sin reduktive natur.

Det forvandler effektivt fans (ofte kvinder) til blot visuelle objekter, som om deres tilstedeværelse først skal valideres af deres udseende. Stillet over for voksende kritik bad FIFA i 2018 tv-stationerne om at begrænse disse billeder. Samme år fjernede Getty Images et galleri, der viste de "smukkeste fans", i anerkendelse af en "klodset tilgang".

Mistanken om den "falske fan": en legitimitet, der konstant sættes spørgsmålstegn ved

I den anden ende af, hvordan kvindelige fans opfattes, findes der en anden stereotype: den om den "falske fan". Mange kvinder siger stadig, at de skal bevise, at de kender reglerne, spillerne eller deres holds historie. Som om deres tilstedeværelse behøvede at blive retfærdiggjort. Som om fodbold som standard forblev et mandligt domæne. Denne mistanke, der sjældent anvendes på mænd, afslører en vedvarende bias: at kvindelig passion altid er noget, der skal verificeres, næsten valideres.

En dobbeltmoral, der klamrer sig til tribunerne

Kvindelige fans befinder sig således i en tilstand af konstant modsætning. Hvis de udviser en omhyggeligt udformet stil, reduceres de nogle gange til blot "æstetisk tilstedeværelse". Hvis de udtrykker intens passion, kan de opfattes som "overdrevne" eller "hysteriske". Denne dobbeltmoral påvirker ikke kun almindelige fans. Kendisser på tribunerne står også over for denne granskning: Deres "sande" legitimitet som fans bliver regelmæssigt sat spørgsmålstegn ved, som om deres entusiasme skulle retfærdiggøres mere end andres.

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En virkelighed, der udvikler sig, langsomt men sikkert.

Kvindelige fans repræsenterer nu en voksende andel af publikum på stadioner og foran skærme. Kvindefodbold oplever også et stort boom, der omdefinerer normerne for en sport, der længe har været opfattet som udelukkende mandlig. Drevet af foreninger og en gradvis bevidsthed blandt de styrende organer udvikler diskursen sig. Stereotyper taber langsomt terræn til fordel for en stadig mere inkluderende og selvsikker passion.

Selvom kvindelige fodboldfans fortsat er genstand for debat, er det ikke deres tilstedeværelse, der er problemet, men snarere den linse, de bliver set igennem. Fanget mellem objektivering og tvivl om deres legitimitet, opererer de stadig inden for en ramme af fordomme. Heldigvis ændrer tribunerne sig: de bliver mere blandede, mere mangfoldige, mere levende. Og i takt med at kvinders stemmer vinder frem, kan de gamle stereotyper meget vel forsvinde fra banen og endelig give plads til en fælles, enkel og fuldt anerkendt passion.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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