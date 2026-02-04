En udtalelse, der kaldes "sexistisk", genopliver debatten om kvinders plads i fodbold

Har kvindefodbold virkelig fortjent sin plads i fodboldverdenen? Ifølge nogle historiske personer inden for sporten synes svaret desværre at være nej. En nylig udtalelse fra den tidligere træner Guy Roux har antændt en storm af uro. Hans bemærkninger, der anses for dybt sexistiske, tjener som en barsk påmindelse om, hvordan kønsstereotyper fortsat forurener diskussioner omkring kvindelige atleter.

Én sætning for meget

I et interview med L'Est Éclair delte Guy Roux sine synspunkter på kvindefodbold. Efter at have rost spillernes "mod" kørte han hurtigt af sporet og erklærede: "En kvinde er skabt til at føde, med bredere hofter. Og fodbold er ikke skabt til brede hofter. De bedste kvindelige fodboldspillere er bygget som drenge." Denne udtalelse reducerer, ud over sin arkaisme, kvinder til deres reproduktive funktion, som om deres naturlige plads var begrænset til moderskab. Dette biologiske, retrograde og dybt sexistiske synspunkt vakte straks forargelse på sociale medier såvel som i sports- og feministiske kredse.

Chokerende bemærkninger, men ikke isolerede hændelser.

Desværre er det ikke første gang, at fodboldfolk har fremsat sådanne bemærkninger. For et par måneder siden "gik den franske landsholdsspiller Daniel Bravo også for vidt". Hans kommentar indbragte ham en øjeblikkelig suspension fra sin arbejdsgiver. Hver gang genopliver disse hændelser en fundamental debat: hvorfor er det i 2026 stadig nødvendigt at retfærdiggøre kvinders plads på sportsbanen?

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alisha Lehmann (@alishalehmann7)

Ord der hindrer fremskridt

Disse ord er ikke ubetydelige: de bidrager til et klima, hvor kvinder konstant skal legitimere deres tilstedeværelse og færdigheder i en stadig meget mandsdomineret verden. Mentaliteterne ændrer sig i hvert fald: kvindefodbold vinder synlighed, seertallet stiger, og flere og flere unge piger melder sig ind i klubber… Men en udtalelse som Guy Roux' er nok til at minde os om, at modstanden fortsætter, nogle gange rodfæstet i nostalgi for en svunden æra inden for fodbold.

Der forventes en kollektiv reaktion

Stillet over for dette "udbrud" var reaktionerne hurtige. Adskillige professionelle spillere, sportsjournalister og klubfunktionærer fordømte offentligt den tidligere træners bemærkninger. På X (tidligere Twitter) spredte hashtags som #RedCardForSexism og #FootballIsForAll sig. Sportsminister Marina Ferrari fordømte også Guy Roux' ord og gentog, at sport er "et rum med lighed, inklusion og respekt for alle".

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Aitana Bonmatí Conca (@aitanabonmati)

Det presserende behov for kulturel forandring

Disse "fejltrin" viser, at kampen for ligestilling inden for sport ikke er begrænset til adgang til faciliteter eller økonomiske rettigheder. Den kræver også – og frem for alt – en holdningsændring. Så længe autoritetspersoner normaliserer disse stereotyper om kvinders fysiske udseende eller roller, vil sexisme fortsat påvirke opfattelsen af kvindefodbold.

Lad os afslutte med at proklamere højt og tydeligt, at: morgendagens fodbold kan kun bygges, hvis alle har deres plads i den, uden fordomme eller reduktion til anatomi.