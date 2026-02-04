Search here...

En udtalelse, der kaldes "sexistisk", genopliver debatten om kvinders plads i fodbold

Feminisme
Léa Michel
@alishalehmann7/Instagram

Har kvindefodbold virkelig fortjent sin plads i fodboldverdenen? Ifølge nogle historiske personer inden for sporten synes svaret desværre at være nej. En nylig udtalelse fra den tidligere træner Guy Roux har antændt en storm af uro. Hans bemærkninger, der anses for dybt sexistiske, tjener som en barsk påmindelse om, hvordan kønsstereotyper fortsat forurener diskussioner omkring kvindelige atleter.

Én sætning for meget

I et interview med L'Est Éclair delte Guy Roux sine synspunkter på kvindefodbold. Efter at have rost spillernes "mod" kørte han hurtigt af sporet og erklærede: "En kvinde er skabt til at føde, med bredere hofter. Og fodbold er ikke skabt til brede hofter. De bedste kvindelige fodboldspillere er bygget som drenge." Denne udtalelse reducerer, ud over sin arkaisme, kvinder til deres reproduktive funktion, som om deres naturlige plads var begrænset til moderskab. Dette biologiske, retrograde og dybt sexistiske synspunkt vakte straks forargelse på sociale medier såvel som i sports- og feministiske kredse.

Chokerende bemærkninger, men ikke isolerede hændelser.

Desværre er det ikke første gang, at fodboldfolk har fremsat sådanne bemærkninger. For et par måneder siden "gik den franske landsholdsspiller Daniel Bravo også for vidt". Hans kommentar indbragte ham en øjeblikkelig suspension fra sin arbejdsgiver. Hver gang genopliver disse hændelser en fundamental debat: hvorfor er det i 2026 stadig nødvendigt at retfærdiggøre kvinders plads på sportsbanen?

Ord der hindrer fremskridt

Disse ord er ikke ubetydelige: de bidrager til et klima, hvor kvinder konstant skal legitimere deres tilstedeværelse og færdigheder i en stadig meget mandsdomineret verden. Mentaliteterne ændrer sig i hvert fald: kvindefodbold vinder synlighed, seertallet stiger, og flere og flere unge piger melder sig ind i klubber… Men en udtalelse som Guy Roux' er nok til at minde os om, at modstanden fortsætter, nogle gange rodfæstet i nostalgi for en svunden æra inden for fodbold.

Der forventes en kollektiv reaktion

Stillet over for dette "udbrud" var reaktionerne hurtige. Adskillige professionelle spillere, sportsjournalister og klubfunktionærer fordømte offentligt den tidligere træners bemærkninger. På X (tidligere Twitter) spredte hashtags som #RedCardForSexism og #FootballIsForAll sig. Sportsminister Marina Ferrari fordømte også Guy Roux' ord og gentog, at sport er "et rum med lighed, inklusion og respekt for alle".

Det presserende behov for kulturel forandring

Disse "fejltrin" viser, at kampen for ligestilling inden for sport ikke er begrænset til adgang til faciliteter eller økonomiske rettigheder. Den kræver også – og frem for alt – en holdningsændring. Så længe autoritetspersoner normaliserer disse stereotyper om kvinders fysiske udseende eller roller, vil sexisme fortsat påvirke opfattelsen af kvindefodbold.

Lad os afslutte med at proklamere højt og tydeligt, at: morgendagens fodbold kan kun bygges, hvis alle har deres plads i den, uden fordomme eller reduktion til anatomi.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
For at "føle sig smuk igen" beslutter hun sig for at barbere sit hoved helt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

For at "føle sig smuk igen" beslutter hun sig for at barbere sit hoved helt.

At skabe skønhedsindhold er hendes job. Men i december 2025 besluttede Erika Titus, en af TikToks kommende stjerner,...

"En kvindes værdiløshed slutter efter 25": hun taler imod sexistiske bemærkninger

På TikTok forvandlede indholdsskaberen @deraslife_ en sexistisk bemærkning til et genialt, sjovt og dybt befriende svar. Hendes svar...

Denne journalist forlader fodbold, målrettet af en bølge af had

Journalisten Vanessa Le Moigne annoncerede for nylig, at hun stopper sin fodbolddækning efter at have været udsat for...

"Giftig maskulinitet": en feministisk reaktion dukker op på sociale medier

På sociale medier organiserer en feministisk modoffensiv sig mod maskulinistisk diskurs. Med innovative kampagner, inspirerende taler og uddannelsesmæssige...

Denne udtalelse om den "ideale kvinde", der anses for at være "for feministisk", skaber kontrovers.

En viral udtalelse fra en kvindelig internetbruger på X (tidligere Twitter), der stiller mænds forventninger til den "ideale...

"Mænd vil have en kvinde, der bliver hjemme": Denne streamers ord skaber kontrovers

Asmongold, en ultrapopulær streamer kendt som "Zack Asmongold", udløste for nylig en massiv onlinedebat ved efter hans mening...

© 2025 The Body Optimist