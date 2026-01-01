I Etiopien udfordrer disse kvindelige skateboardere patriarkatet og bryder traditioner.

I Addis Abebas travle gader forvandler en gruppe unge kvinder betonen til en legeplads for selvstændiggørelse. På deres skateboards baner de en ny vej og trodser kønsnormer i et land, hvor det offentlige rum fortsat i vid udstrækning er mandsdomineret. Addis Girls Skate er mere end blot et kollektiv: det er et rullende manifest, en trodsig gestus mod de traditioner, der begrænser kvinders frihed.

Skateboarding, et frisk pust på etiopisk asfalt

Skateboarding ankom officielt til Etiopien i 2016 med opførelsen af hovedstadens første skatepark. Tidligere en nicheaktivitet, ofte opfattet som en tidsfordriv forbeholdt udlændinge, vandt sporten hurtigt popularitet blandt drenge. Piger måtte dog kæmpe for at skabe sig deres egen plads.

"Idiot, du vanærer din familie!" kunne man høre på gaderne, rettet mod Edomawit Ashebir og hendes venner . Denne kritik dæmpede aldrig deres beslutsomhed. For dem er det at glide på asfalten meget mere end en sport: det er en måde at hævde deres ret til at eksistere i det offentlige rum, at generobre byen. Hvert trick, hvert hop bliver en modstandshandling mod patriarkatet og sociale begrænsninger.

Et øjeblik med frihed hver lørdag

Hver lørdag morgen er skateparken reserveret eksklusivt til dem. I et par timer undslipper de familie- og sociale begrænsninger, boarder under fødderne, nogle gange klædt i traditionelle hvide habesha-kemis, nogle gange i behagelige baggy-bukser og sneakers.

Makdelina Desta , medstifter af Addis Girls Skate-kollektivet, opsummerer denne unikke følelse: "På boardet er jeg mig selv, uden påtvungne roller." For Lydia, en anden skater, "klarer lyden af hjulene mine tanker. Jeg hører ikke længere kritikken eller de sidelæns blikke." Uanset om de prøver en ollie eller glider ned ad en rampe på Merkato-markedet, genopfinder disse unge kvinder deres daglige liv, tur efter tur, med dristighed og selvtillid.

Søsterskab og støtte i en fordømmende verden

Selvom misbilligende blikke stadig er almindelige, finder kvindelige skateboardere et trygt sted i skateparken. Tsion husker en forbipasserende, der kaldte hende en "djævel", mens hun ventede på, at hun skulle falde. Fællesskabet bag ramperne er dog helt anderledes: drenge og piger deler råd og skateboarder og opbygger en solidaritet, der overskrider fordomme. I et land, hvor mange kvinder forsvinder fra det offentlige liv efter ægteskab, skaber disse interaktioner et ægte netværk af opmuntring og inspiration.

Burtekan, et ikon for alle generationer

Burtekan, med øgenavnet "Mamy", er en 43-årig alenemor og en ikonisk figur i bevægelsen. Trods at blive hånet for sin alder, fortsætter hun med at ride side om side med teenagepiger: "Jeg er ikke død. Jeg har stadig noget at leve for." Hendes tilstedeværelse beviser, at ingen fase af livet bør tvinge tilbagetrækning eller sletning. For den yngre generation er hun et udtryk for muligheden for at genvinde kontrollen over deres liv, uanset sociale begrænsninger.

Makuler patriarkatet: et internationalt perspektiv

Den schweiziske fotograf Chantal Pinzi dokumenterede disse skateboardere i sit projekt "Shred the Patriarchy", der samler piger fra lande så forskellige som Marokko, Indien og Etiopien. Ifølge hende lærer skateboarding modstandsdygtighed: at falde, rejse sig igen og starte forfra. I Hawassa støtter hun Shurrube, den eneste kvindelige skateboarder i sin by, ved at medbringe sine genbrugte skateboards fra Berlin. Disse gestus demonstrerer, at pigernes mod og beslutsomhed overskrider grænser og kulturer.

Livslektioner på hjul

Skateboarding er ikke bare en sport; det er en livsskole. Takket være Ethiopian Girl Skaters, grundlagt af Sosina Challa, modtager unge mennesker akademisk og følelsesmæssig støtte. Edomawit udtrykker det enkelt: "Jeg er holdt op med at lytte til dem, der siger, at det ikke er noget for os. Nu skater jeg."

Hvert trick udført af disse unge etiopiske kvinder nedbryder en barriere, vælter en stereotype. Deres flagrende hår, deres direkte blik, deres fritflydende manøvrer legemliggør en generation, der afviser begrænsninger. I Addis Abeba er lyden af hjul på beton ikke længere bare bystøj: det er hymnen om nyfunden frihed og en genopfundet skæbne. Disse skateboardere beviser, at det at turde være sig selv, selv i en konservativ kontekst, kan forandre byen, og måske verden, ét board ad gangen.