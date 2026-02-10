"At opdrage drenge til ikke at være piger": Denne skuespillerinde taler om en ofte minimeret virkelighed

"Drenge opdrages ikke til at være mænd, men ikke til at være piger." Denne udtalelse, som den britiske skuespillerinde Jameela Jamil delte, satte gang i de sociale medier. Ud over kontroversen fremhæver den primært en uddannelsesmæssig virkelighed, der stadig alt for ofte trivialiseres: den måde, drenge socialiseres på, og hvad dette afslører om vores forhold til køn.

En tankevækkende udtalelse ... der rejser spørgsmål

Denne udtalelse, fremsat af Jameela Jamil på podcasten "Reclaiming with Monica Lewinsky", udløste adskillige reaktioner. Nogle fandt den "provokerende", andre "dybt sand". I sidste ende sætter den blot ord på en ældgammel mekanisme: i stedet for at opmuntre drenge til fuldt ud at udvikle deres menneskelige kvaliteter, bliver de primært presset til at distancere sig fra alt, der er forbundet med femininitet. Gråd, tvivl, bede om hjælp, vise ømhed ... alle disse adfærdsmønstre opfattes ofte som uforenelige med en stadig idealiseret maskulinitet.

Budskabet er ikke, at "drenge skal blive noget andet", men at de fortjener at være alt det, de allerede er: følsomme, kreative, empatiske, sårbare og stærke på én gang. Det er en dybt kropspositiv og humanistisk vision, der hylder følelser som en styrke, ikke en svaghed.

Når uddannelse skaber usynlige grænser

Fra en meget ung alder modtager børn kønsbestemte budskaber, nogle gange subtile, nogle gange eksplicitte. En lille pige roses for sin blidhed, en lille dreng opmuntres til at være modig. Dukker gives til den ene gruppe, biler til den anden. Gråd tolereres i den ene, frarådes i den anden. Uden selv at være klar over det, bidrager forældre, lærere, medierne og institutioner alle til at trække følelsesmæssige grænser.

Mange specialister i ligestillingsundervisning påpeger dog, at følelser ikke er kønsbestemte. En dreng, der lærer at genkende og udtrykke sine følelser, udvikler større følelsesmæssig intelligens, en stærkere evne til at kommunikere og mere respektfulde relationer. Omvendt kan det at nægte ham disse rum forstærke tilbagetrækning, vrede eller vanskeligheder med at bede om støtte.

En redefinering af, hvad det vil sige at "være en dreng"

Kritikken fra skuespillerinden og den britiske tv- og radiovært Jameela Jamil er ikke rettet mod drengene selv, men mod den restriktive model, de præsenteres for. At være dreng bør ikke betyde at "være stærk over for andre", men stærk over for sig selv. Det bør ikke betyde at dominere, men at samarbejde. Det bør heller ikke betyde at skjule sine følelser, men at lære at forstå og kanalisere dem.

At gentænke uddannelse betyder også at give drenge friheden til at elske dans, tegning, læsning, sport, naturvidenskab eller det hele på én gang. Det betyder at give dem mulighed for at være ømme uden at blive dømt, følsomme uden at blive hånet, ambitiøse uden at blive knust af urealistiske forventninger. Kort sagt betyder det at give dem retten til at være hele mennesker.

En kontrovers, men frem for alt en invitation

Som det ofte er tilfældet, har denne udtalelse været splittende. Nogle ser den som "en overdrivelse", andre som "en foruroligende, men nødvendig sandhed". Ud over kontroversen åbner den op for et værdifuldt rum for refleksion: Vil vi fortsætte med at opdrage børn i henhold til rigide roller, eller vil vi lede dem mod en friere, blidere og mere respektfuld version af sig selv og andre?

Dette problem vedrører både drenge og piger, fordi det at befri den ene også befrier den anden. Ved at bryde fri fra rigide mønstre opbygger vi et samfund, hvor hvert menneske kan udvikle sig med selvtillid, autenticitet og venlighed.

I sidste ende giver det at opdrage drenge uden at sætte dem op mod "femininitet" dem en værdifuld mulighed: chancen for at føle sig godt tilpas i deres kroppe, deres følelser og deres forhold. Det giver dem mulighed for at vokse op med et stærkt selvværd, evnen til at elske på en sund måde og et mere afbalanceret verdenssyn. Og hvad nu hvis målet med uddannelse grundlæggende ikke var at skabe "rigtige" mænd eller kvinder, men at opfostre tilfredse, følsomme, selvsikre og respektfulde mennesker? Måske er det det sande budskab bag Jameela Jamils udtalelse, der udløste så megen diskussion.