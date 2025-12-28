Berøvet skolegang trodser afghanske piger forbuddet mod at lære

Siden Taliban tog magten i 2021, er afghanske piger i massiv grad blevet udelukket fra skolen. Millioner af unge kvinder er blevet frataget adgang til ungdomsuddannelse og videregående uddannelse og står uden uddannelsesmuligheder. Stillet over for dette forbud gør nogle modstand gennem fjernundervisning eller hemmelige kurser, på trods af risici og forhindringer.

En generation berøvet skolegang

Afghanistan er i øjeblikket det eneste land i verden, hvor piger ikke må gå i skole ud over grundskoleniveau. Elever helt ned til 12 år tvinges til at forlade skolen. Ifølge UNESCO er mere end 2,2 millioner piger berørt af denne foranstaltning. Denne tilbagegang udvisker de uddannelsesmæssige fremskridt, der er gjort mellem 2001 og 2021.

Denne udelukkelse har alvorlige konsekvenser: isolation, tidlige ægteskaber, økonomisk afhængighed og tab af autonomi. Unge piger er tvunget til at blive hjemme, ofte reduceret til huslige pligter. Den grundlæggende ret til uddannelse nægtes, hvilket knuser en hel generations håb.

Online læring som et fristed

Stillet over for denne virkelighed udvikler der sig hemmelige netværk for fjernundervisning. Afghanske kvindelige flygtninge i udlandet, især i Frankrig og Canada, organiserer virtuelle kurser i programmering, sprog og historie. Studerende forbinder sig ved hjælp af pseudonymer, med deres kameraer slukket, i konstant frygt for at blive identificeret.

Begrænset og upålidelig internetadgang komplicerer denne læringsproces yderligere i mange områder. Alligevel tilbyder disse kurser en livline til dem, der nægter at opgive deres drømme. Som en lærer citeret af Courrier International påpeger, " er det en form for stille modstand."

Hemmelige klasser på stedet

I mellemtiden organiserer nogle NGO'er som Femaid undervisning med fysisk fremmøde på hemmelige steder. Organisationen tilbyder ungdomsuddannelse til piger i alderen 11 til 18 år. Lærerne, der ofte selv er i fare, underviser i private hjem eller på skjulte steder.

Disse initiativer giver et par hundrede elever mulighed for at fortsætte deres skolegang, men de er fortsat begrænsede. Risikoen for anholdelse er konstant, både for lærere og elever. Alligevel giver disse klasser struktur, håb og værdighed til dem, der deltager.

En global kamp for retten til uddannelse

UNESCO, UNICEF og andre internationale organisationer fordømmer denne udelukkelse og opfordrer til støtte til lokale initiativer. For dem handler det ikke kun om uddannelse, men om grundlæggende menneskerettigheder. Adgang til viden er afgørende for samfundenes autonomi, sundhed og økonomiske udvikling.

Uddannelsesmedier bidrager også til denne indsats ved at udsende uddannelsesindhold skræddersyet til unge afghanske kvinder. Disse alternativer erstatter dog ikke lige og sikker adgang til uddannelse for alle.

Modstand gennem viden

I et land, hvor studier kan være en oprørshandling , fortsætter tusindvis af piger med at lære i hemmelighed i Afghanistan. Mellem onlinekurser og hemmelige skoler repræsenterer de en stille, men beslutsom modstand. Disse initiativer, omend skrøbelige, minder os om, at ingen undertrykkelse fuldstændigt kan slukke tørsten efter viden.

Uden vedvarende støtte til disse alternativer risikerer en hel generation at vokse op i skyggerne, berøvet sin fremtid. Uddannelse er ikke en luksus: det er en grundlæggende rettighed, der fortjener at blive forsvaret, overalt og for alle.