Hvad er "læbefylder-accenten", dette spændende udtryk fra kosmetisk kirurgi?

Samfund
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Farhad Irani / Pexels

Et nyt udtryk skaber bølger på sociale medier: "læbefylderaccenten". Bag dette noget mystiske udtryk ligger en simpel idé: hvad nu hvis den måde, du taler på, delvist er påvirket af formen på dine læber? Emnet er, baseret på videnskab, opfattelse og kulturelle tendenser, lige så spændende, som det er kontroversielt.

En talemåde relateret til læbernes form

"Læbefylderaccenten" refererer til en bestemt måde at artikulere bestemte lyde på, som nogle forbinder med fyldigere læber, især efter kosmetiske procedurer. Journalisten Alex Sujong Laughlin , der har undersøgt emnet, forklarer, at ændring af læbevolumen kan påvirke udtalen. Synderen: mellemrummet mellem læber, tænder og tunge, som spiller en nøglerolle i lyddannelsen.

Talespecialister bekræfter, at læberne er afgørende for at producere bestemte lyde, især bilabiale konsonanter som "p", "b" og "m". En lille variation i deres placering eller lydstyrke kan derfor i teorien ændre, hvordan disse lyde produceres. Når det er sagt, er hver krop unik. Dine læber bidrager, ligesom din stemme, til din personlige signatur, og deres karakteristika er en del af det, der gør din måde at tale på unik.

Et fænomen forstærket af popkulturen

Udtrykkets nylige stigning i popularitet skyldes i høj grad sociale medier. Virale videoer har fremhævet denne måde at tale på, ofte forbundet med bestemte popkulturfigurer og æstetiske standarder, der har været meget synlige siden 2010'erne.

Med fremkomsten af onlineindhold er tendenser relateret til udseende ikke længere begrænset til billeder: de påvirker også, hvordan vi udtrykker os selv. Bestemte stemmer, intonationer eller måder at artikulere på bliver genkendelige ... og nogle gange imiteret. Medier som The Cut har diskuteret den mulige forbindelse mellem æstetiske transformationer og opfattelsen af diktion. Med andre ord kan det, du ser, påvirke det, du hører.

Talende, en meget fin mekanisme

Ud over trends er tale en sand balancegang mellem flere dele af kroppen: læberne, selvfølgelig, men også tungen, ganen og endda vejrtrækningen. Læberne spiller en særlig vigtig rolle i artikulationen af bestemte lyde. En ændring i deres form eller størrelse kan derfor have en indflydelse, uanset hvor subtil, på diktionen.

Det er dog aldrig en isoleret faktor. Måden du taler på afhænger af en overordnet koordination, som er unik for hver person. Din stemme, din rytme, din naturlige eller tilegnede accent fortæller en historie, der tilhører dig.

Mellem videnskabelig virkelighed og social opfattelse

"Læbefylderaccenten" er ikke et klart etableret videnskabeligt fænomen. For nogle eksperter er det lige så meget et spørgsmål om opfattelse som om fysiologi. Faktisk udvikler talemønstre sig også i henhold til det sociale miljø, mediemodeller og kulturelle dynamikker. Man kan, nogle gange uden at være klar over det, tilegne sig intonationer eller måder at tale på inspireret af mennesker, man ser eller hører regelmæssigt.

Sociolingvistisk forskning viser, at disse ændringer kan sprede sig meget hurtigt, især i de sociale mediers tidsalder. Det, vi identificerer som en "accent", kan derfor lige så meget være en kulturel tendens som en anatomisk virkelighed.

Krop, udtryk og frihed

Interessen for "læbefyldningsaccent" afspejler en bredere tendens: den stigende opmærksomhed på udseende og dets indflydelse på andre aspekter af dagligdagen, såsom stemme og udtryk. I dag er kosmetiske transformationer almindelige verden over. De er en del af en bred vifte af personlige valg, der er knyttet til den enkeltes forhold til sin krop.

Og dette er et afgørende punkt: din krop, din stemme og din måde at udtrykke dig på tilhører dig. Uanset om du bruger kosmetiske ændringer eller ej, om din diktion udvikler sig eller forbliver den samme, er der ingen enkelt "rigtig" måde at tale på.

"Læbefylder-accenten" forbliver derfor primært et diskussionsemne i krydsfeltet mellem videnskab og kultur. Frem for alt minder den os om, at din unikke karakter – i dit udseende såvel som din stemme – er det, der gør dig til den, du er.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
En kvinde blev angiveligt tvunget af sin ekspartner til at få hans navn tatoveret 250 gange.

