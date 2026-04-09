En influencer beskyldt for at bruge kunstig intelligens til at placere sit hoved oven på en models krop.

Der er opstået kontrovers på sociale medier, efter at en amerikansk influencer er blevet beskyldt for at bruge kunstig intelligens til at ændre et billede og gøre krav på det som sit eget. Sagen, der er blevet diskuteret flittigt online, rejser spørgsmål om brugen af kunstig intelligens i skabelsen af visuelt indhold.

Et billede i centrum af kontroversen

Den amerikanske influencer Lauren Blake Boultier er blevet beskyldt af modellen Tatiana Elizabeth for at bruge et billede, der er ændret med kunstig intelligens. Ifølge opslag delt online viser billedet en krop, der ligner modellens, med identiske visuelle elementer, herunder outfit, pose og baggrund.

Tatiana Elizabeth hævdede, at det originale billede blev taget ved en sportsbegivenhed flere år tidligere. Hun påpegede også, at opslaget antydede, at influenceren havde deltaget i en tennisturnering i Miami, hvorimod det originale billede angiveligt blev taget ved US Open. Sammenligningen mellem de to billeder, der blev delt bredt på sociale medier, udløste hurtigt stærke reaktioner.

Kunstig intelligens i centrum for diskussioner

Stillet over for kritik indrømmede Lauren Blake Boultier endelig, at billedet stammer fra en indholdsskabelsesproces ved hjælp af kunstig intelligens. I en besked på hendes Instagram-konto undskyldte influenceren og sagde, at hun ikke havde til hensigt at bruge et andet indholdsskabers billede. Hun hævder at have kontaktet Tatiana Elizabeth efter kontroversen og antyder, at hun ønsker at styrke kontrollen over offentliggjort indhold gennem sit team.

En kontrovers, der genopliver etiske spørgsmål.

Sagen har udløst adskillige reaktioner på sociale medier, hvor nogle brugere har rejst bekymring over brugen af kunstig intelligens i billedproduktion. Den hurtige udvikling af værktøjer til at ændre eller generere visuelle elementer rejser spørgsmål om intellektuel ejendomsret, indholdsægthed og beskyttelse af skabernes arbejde. Flere eksperter påpeger, at AI-genererede eller modificerede billeder nogle gange kan genbruge eksisterende elementer, hvilket potentielt kan føre til konflikter om brugen af de originale data.

Den stigende brug af kunstig intelligens-teknologier i digital kommunikation ændrer praksis for billedproduktion. Indholdsskabere er i stigende grad forpligtet til at specificere oprindelsen af de visuelle elementer, de bruger, for at undgå forvirring eller tvister. Denne sag fremhæver de udfordringer, som den hurtige udvikling af digitale værktøjer skaber, især med hensyn til gennemsigtighed og respekt for kreativt arbejde.

Sammenfattende understreger situationen vigtigheden af kontrolleret brug af AI-værktøjer, især i en kontekst, hvor grænsen mellem reelt og genereret indhold nogle gange bliver vanskelig at skelne.