"Racistisk kultur": Som 25-årig afslutter denne australske tennisspiller sin karriere

Den australske professionelle tennisspiller Destanee Aiava har annonceret, at hun afslutter sin karriere ved udgangen af 2026-sæsonen. Den 25-årige spiller - hun fejrer sin 26-års fødselsdag den 10. maj - begrundede Melbourne-fødte sin beslutning med en dyb desillusionering over det professionelle miljø, som hun beskriver som "en giftig kæreste".

Et "racistisk, kvindefjendsk og homofobisk" miljø

I et langt Instagram-opslag forklarer Destanee Aiava, at hun gradvist mistede glæden ved at spille, og nævner vægten af forventningerne og vanskeligheden ved at genopbygge sit liv uden for tennis. "Nogle gange blev jeg ved med at spille, fordi jeg følte, at jeg skyldte alle, der havde hjulpet mig, det, andre gange af frygt for at starte forfra," betror hun.

Den nuværende nummer 258 på verdensranglisten er ikke tilfreds med en stille afsked: hun fordømmer åbent den "giftige kultur", som hun mener forgifter hendes sport. "Bag de hvide outfits og traditioner ligger en racistisk, kvindefjendsk og homofobisk kultur, der er fjendtlig over for alle, der afviger fra normen," skriver Aiava. Hun er af samoansk afstamning og siger, at hun har udholdt diskrimination og sårende bemærkninger gennem hele sin karriere.

Denne holdning afspejler en bredere uro i tennisverdenen. Styrende organer, såsom ITF og WTA, har allerede anerkendt omfanget af online misbrug, som kvindelige spillere oplever. I 2024 blev der registreret næsten 8.000 krænkende eller truende beskeder mod 458 spillere, både mænd og kvinder, ofte relateret til sportsvæddemål.

Sociale medier, en katalysator for had

Destanee Aiava skåner hverken internetbrugere eller institutioner. "Jeg vil sige et kæmpe 'gå ad helvede til' til alle, der fik mig til at føle mig underlegen," erklærede hun. Ligesom mange atleter siger hun, at hun har været offer for chikane på sociale medier, hvilket har påvirket både hendes udseende og hendes præstationer. Spillere som Storbritanniens Katie Boulter har allerede forsøgt at øge bevidstheden om disse overgreb, men normaliseringen af fornærmelser og trusler fortsætter med at underminere mange kvindelige atleters mentale sundhed.

En ny begyndelse

Trods bitterheden siger Destanee Aiava, at hun ønsker at fokusere på det positive: rejserne, venskaberne og livslektierne. "Denne sport har taget meget fra mig, men den har også lært mig, at der altid er en chance for at starte forfra," skriver hun. Med denne udmelding åbner australieren en nødvendig debat om værdier og mangfoldighed i tennis, en sport, der længe har været opfattet som et symbol på elegance og respektabilitet, men som mange nu opfordrer til at blive transformeret indefra.

I sidste ende vender Destanee Aiava ikke blot bladet om til en lovende karriere ved at forlade kredsløbet; hun slår alarm mod de vedvarende overgreb og diskrimination i professionel tennis. Hendes historie fremhæver udfordringerne i et stadig rigidt system og opfordrer til en gentænkning af betingelserne for atleter kan trives, ud over udseende og traditioner.