Hvorfor er "looksmaxxing", denne besættelse af fysisk udseende blandt unge mænd, en grund til bekymring?

At optimere sit udseende, passe på sin krop og føle sig godt tilpas i sin egen krop: intet nyt under solen. En trend, der stammer fra sociale medier, tager dog denne logik meget videre. "Looksmaxxing" er lige så spændende, som det er alarmerende, især blandt unge mænd.

Når kroppen bliver et projekt, der skal optimeres

Lookmaxxing er baseret på en simpel ... og farlig idé: dit udseende er nøglen til din succes. Flirt, social status, selvtillid - alt afhænger angiveligt af din fysik. På platformesom TikTok , Reddit og YouTube opfordrer et væld af indhold brugerne til at analysere hver eneste detalje af deres ansigt og krop: symmetri, kæbelinje, øjne, proportioner. Nogle går endda så langt som til at tilbyde skønheds-"rangeringer" eller "scorer", som om der var en universel formel for "perfekt maskulinitet".

Som følge heraf kan din krop hurtigt blive opfattet, ikke som et rum at bebo, men som et projekt, der konstant skal forbedres, korrigeres og optimeres. En vision, der kan blive udmattende og afkoblet fra virkeligheden.

Praksisser, der kan gå for vidt

Selvom selvpleje kan være positivt, går nogle af de praksisser, der er forbundet med looksmaxxing, langt ud over dette. Disse omfatter teknikker som "mjauing" (at placere tungen mod ganen for at ændre kæben), intensive tyggeøvelser, meget strenge diæter og ekstrem fysisk træning.

Endnu mere bekymrende er det, at nogle farlige metoder cirkulerer, såsom "bone-smashing", som involverer at ramme ansigtsknogler i et forsøg på at omforme dem. Sundhedspersonale advarer om meget reelle risici: skader, ledproblemer, nerveskader ... for ikke at nævne den psykologiske påvirkning. For når de ønskede resultater ikke opnås - hvilket ofte er tilfældet - kan frustrationen være intens.

Et mentalt pres, der sætter ind

Bag denne søgen efter "maksimering" ligger også en påvirkning af den mentale sundhed. Nogle specialister observerer en stigning i forstyrrelser i kropsopfattelsen blandt mænd, især kropsdysmorfisk lidelse. I dette tilfælde kan du føle, at din krop aldrig er muskuløs nok, aldrig defineret nok, aldrig "perfekt" nok, selvom dette ikke er virkeligheden.

Dette fokus på "fejl" kan føre til angst , tab af selvtillid, social isolation eller endda ubalancerede spisevaner. Fælden? At tro, at problemet udelukkende stammer fra dit udseende, når det ofte er knyttet til, hvordan du ser dig selv.

Et meget rigidt syn på maskulinitet

Lookmaxing handler ikke kun om æstetik. Det fremmer også et stærkt defineret billede af maskulinitet : en firkantet kæbe, en slank og muskuløs krop, en dominerende kropsholdning og et koldt blik. Denne model levner ikke meget plads til mangfoldigheden af kroppe, stilarter eller personligheder. Den kan også forstærke virile normer, hvor en mands værdi er knyttet til hans udseende og tiltrækningskraft.

For nogle unge mennesker bliver denne søgen en måde at genvinde kontrollen i en verden, der opfattes som usikker. Bortset fra at denne kontrol kommer med en pris: konstant pres, evig sammenligning og vanskeligheder med at føle sig "nok".

En advarsel fra fagfolk

Stillet over for fænomenets omfang slår psykologer og sociologer alarm . Vidneudsagn fra unge mænd, der lider af dette problem, mangedobles: besættelse af spejle, afhængighed af selfies og følelser af fiasko i lyset af uopnåelige standarder. Sociale medier spiller en forstærkende rolle. Ved konstant at se de samme ansigter, de samme kroppe, de samme "idealer", ender disse billeder med at virke normale, selvom de ofte er urealistiske eller stærkt filtrerede.

Mod en mere fredelig tilgang til kroppen

Heldigvis dukker der alternativer op. Flere og flere specialister opfordrer til en mere nuanceret tilgang til selvbillede: udvikling af kritisk tænkning i forhold til onlineindhold, værdsættelse af kropsdiversitet og forslag til mere åbne modeller for maskulinitet.

Din krop er ikke et problem, der skal løses, og heller ikke et projekt, der skal gøres rentabelt. Den udvikler sig, den udtrykker sig, den ledsager dig hver dag. At passe på dig selv kan forblive en positiv proces, så længe det ikke bliver til konstant pres. Du har ret til at ville have det godt i din krop uden at forsøge at tilpasse dig et enkelt ideal.

I sidste ende er debatten omkring lookmaxxing-højdepunkter et essentielt spørgsmål: Hvad nu hvis det at have det godt ikke kun afhænger af, hvad vi ser i spejlet, men også af, hvordan vi vælger at se på os selv?