Kidnappet af sin babysitter, finder hun sin rigtige familie mere end et halvt århundrede senere

Dette er en af de mest slående historier i de seneste år. I 1971 forsvandt Melissa Highsmith i en alder af 22 måneder, kidnappet af en kvinde, der havde udgivet sig for at være babysitter. 51 år senere ændrede en DNA-test alt.

Fort Worth, Texas, 23. august 1971

Den dag indrykkede Alta Apantenco, en enlig mor, der arbejder som servitrice på en restaurant, en annonce i den lokale avis, hvor hun søgte en babysitter til sin 22 måneder gamle datter, Melissa. En kvinde reagerede på annoncen, missede et indledende møde og kontaktede derefter familien igen en måned senere. Hun insisterede på at få jobbet og hævdede at have en stor have og erfaring med børn. Melissa blev betroet i hendes varetægt den dag, men hun vendte aldrig tilbage.

Enoghalvtreds års forskning

En af de få beskrivelser, efterforskerne havde i årtier, var fra Apantencos værelseskammerat, der beskrev babysitteren som "klædt til at imponere" og iført hvide handsker, da hun hentede barnet. En detalje, der viste sig at være ubrugelig i halvtreds år – på grund af manglen på en kendt identitet og solide spor. Politiet og FBI var aldrig i stand til at finde kvinden eller barnet.

I over 50 år fandt Melissas forældre aldrig fred. Med hjælp fra politiet og FBI ledte de utrætteligt i fem årtier. Familien oprettede endda en Facebook-gruppe kaldet Finding Melissa Highsmith for at holde håbet i live og øge bevidstheden om sagen. I september 2022 modtog National Center for Missing and Exploited Children et anonymt tip om en mulig observation af Melissa i Charleston, South Carolina-området – et løft, der udløste en ny runde af eftersøgninger.

DNA som nøglen til mysteriet

Det var i sidste ende takket være 23andMe, at sagen blev løst. Melissas far, Jeffrie Highsmith, indsendte sit DNA til siden og blev overrasket over at modtage en e-mail, der forbandt ham med Melissas tre børn. Melissa boede i Fort Worth, et par kilometer fra hvor hun blev bortført, under navnet Melanie Walden, uvidende om, at hun var blevet kidnappet. Han kontaktede hende derefter via Facebook, og genforeningen fandt sted i Thanksgiving-weekenden i 2022.

Sharon Rose Highsmith annoncerede nyheden på familiens Facebook-side med disse ord: "Vi er overlykkelige over at kunne meddele, at VI HAR FUNDET MELISSA!!! Der er så mange detaljer, vi gerne vil dele, men for nu vil vi bare sige, at vi fulgte et familie-DNA-match på 23andMe, som førte os til hende." Opslaget blev ledsaget af billeder fra en følelsesladet genforening – Melissa, 53, siddende ved siden af sine forældre og kiggede på billeder af sig selv, som hun aldrig havde set før.

Et helt liv bygget uden at vide det

Det, der gør denne historie særligt hjerteskærende, er, at Melissa Highsmith boede det meste af sit liv i Fort Worth – den samme by, hvor hun blev bortført – uden nogensinde at vide, at hun var blevet kidnappet. Hun voksede op, fik børn og byggede et fuldt liv op under en anden identitet, fuldstændig uvidende om, at en familie havde ledt efter hende blot få kilometer væk i over fem årtier.

En DNA-test og et par klik på et socialt netværk – det er nogle gange så simpelt, og så tidskrævende. Melissa Highsmiths historie minder os om, at nogle forsvindinger aldrig helt bliver afsluttet, før teknologien tilbyder det, som årtiers efterforskninger ikke kunne.