At få 50.000 dollars betalt for at se VM i fodbold i 2026: jobtilbuddet, der skaber røre

Det jobtilbud, alle taler om i foråret 2026, kommer ikke fra en tech-startup eller et kreativt bureau. Det er fra FOX Sports, Fox Corporations datterselskab inden for sportsudsendelser i USA – og de tilbyder at betale nogen $50.000 for at se fodbold.

Tilbuddet der gik viralt på internettet

FOX Sports, FOX One og Indeed har lanceret en landsdækkende søgning efter en "FOX One Chief World Cup Watcher" - en rolle til en værdi af $50.000, der skal se alle 104 kampe i FIFA World Cup 2026 i 4K på FOX One, turneringens officielle streamingplatform. Turneringen løber fra 11. juni til 19. juli 2026 - 39 sammenhængende dage med kampe - fra et fuldt tilpasset visningsområde i hjertet af Times Square i New York City.

Et kontor i glaskube midt på Times Square

Posten er placeret i en gennemsigtig glaskube midt på Times Square, vendt mod de tusindvis af besøgende, turister og pendlere, der dagligt passerer forbi. Denne opsætning forvandler hver kamp til en sand offentlig seerfest – postholderen bliver på en måde den officielle VM-superfan, der er udstillet for alle at se i 39 dage.

Hvad jobbet egentlig indebærer

Jobbet omfatter tre hovedmissioner: at se hvert eneste minut af FOX Sports' 4K-dækning af alle 104 kampe på FOX One, at administrere seerområdet på Times Square for at skabe en unik kollektiv oplevelse og at skabe og dele autentisk indhold på sociale medier under hele turneringen for at etablere sig som den foretrukne kilde for VM-seere. En jobbeskrivelse, der derfor kombinerer en passion for fodbold, fysisk udholdenhed og forståelse for sociale medier.

Live-afsløringen på FOX

For at ansøge skal kandidater opdatere deres Indeed-profil med deres relevante erfaring og færdigheder og aktivere muligheden "Arbejdsgivere kan finde dig", så FOX' rekrutteringsteam kan finde dem. De skal også poste en kort video på sociale medier, der forklarer, hvorfor denne stilling er den rigtige for dem, ved hjælp af hashtagget #ChiefWorldCupWatcher. Ansøgninger modtages indtil søndag den 17. maj.

Den udvalgte person vil blive afsløret live den 6. juni under udsendelsen af Boston Red Sox vs. New York Yankees-kampen på FOX. Stillingen starter officielt den 6. juni - en uge før turneringens start - og slutter den 26. juli, en uge efter mesterskabskampen.

Bag marketingtricket, et reelt forretningsproblem

Partnerskabet mellem FOX Sports og Indeed har til formål at fremhæve FOX One som den førende destination for VM, samtidig med at Indeeds platform udnyttes til en kampagne, der blander sport, sociale medier og brandmarketing. Robert Gottlieb, marketingdirektør hos FOX Sports, opsummerede ambitionen: "FIFA World Cup vil være en historisk turnering, der fortjener lige så historisk rekruttering. En engageret kandidat vil have sit livs job med at opleve og fejre hver eneste historie, hver eneste nation og hvert eneste spændende øjeblik, der definerer det smukke spil."

50.000 dollars for at se 104 fodboldkampe i en glaskube på Times Square – jobbet er en drøm for nogle. Det kræver dog at man tolererer uregelmæssige arbejdstider, konstant skaber indhold, udholder presset ved at blive udsat for tusindvis af newyorkeres blik og så videre. Nogle ville kalde det et job. Andre, en chance for livet.