Jérémy Doku skal snart være far: En fransk journalist skaber kontrovers

Fodboldspilleren Jérémy Doku, der skal repræsentere Belgien ved FIFA World Cup™ i 2026, har gjort det klart: Han ønsker at være til stede ved fødslen af sit barn, som er nært forestående. Han foretrækker at bære sin baby fra dag ét frem for at løfte et trofæ. En fransk journalist tøvede ikke med at kommentere denne beslutning. Hendes stereotype bemærkninger gik viralt og, endnu vigtigere, genoplivede debatten om fædrenes rolle i familien.

Valget af Jérémy Doku er splittende.

FIFA World Cup 2026 er årets sportsbegivenhed. Bag støvlerne og de nummererede trøjer gemmer sig spillere, men nogle gange også kommende fædre. For ja, de har et liv uden for stadioner og banen. Nogle har allerede store familier, mens andre forbereder sig på at byde deres første barn velkommen.

Mens Norges forsvarsspiller Leo Ostigard fulgte sin søns fødsel via videoopkald, ønsker spilleren Jérémy Doku at være fysisk til stede ved denne glædelige begivenhed. Han gjorde dette klart. "Hvis du spørger mig, hvad jeg ønsker, er mit svar, at ingen ønsker at gå glip af fødslen af deres første barn. Men jeg ved også, at fodbold involverer mange andre overvejelser," fortalte han journalister.

Den 24-årige kantspiller, en nøglespiller for det belgiske landshold, er efter sigende klar til at hoppe på det første fly for at overvære fødslen af sin søn, der forventes i anden uge af juli. "Jeg ved, at forbundet støtter sine spillere og forstår deres situation. Vi får se, hvad vi kan gøre," udtalte han. Mens hans ønske om at blive far blev mødt med støtte internt i holdet, var reaktionen en helt anden på settet til "L'Équipe". Journalisten France Pierron udtrykte sin uforståelse med nogle chokerende bemærkninger.

"Hundredvis af fodboldspillere ville slå ihjel for at være i din plads. Og du vil opgive alt det for at gå hen og være vidne til dit barns fødsel? Det er et ulækkert øjeblik, hvor faderen er ubrugelig. Han har en rolle som statist (...) Fyre har måske taget et lån for at komme. De har måske ofret alt, og du tager ikke derhen for at klippe en navlestreng over," sagde hun i radioen.

Det vedvarende billede af faderen som blot en "ekstra" under fødslen

Efter dette "ukontrollerede udbrud" blev journalisten bortvist fra mediet . Men mens internetbrugere spontant gav hende et rødt kort for hendes upassende bemærkninger, tog andre hendes parti med henvisning til professionelle krav og mindede om spillerens afgørende rolle på banen.

"Han ved det på forhånd ... han er professionel, så han går ikke," kommenterede en internetbruger og trivialiserede dermed faderens fravær i dette dyrebare øjeblik. Ifølge mange af kommentarerne kan spilleren forlade sin kone, men ikke sit hold. Et meget arkaisk syn på forældreskab, som ofte er en ensom affære for mødre.

I den kollektive forestillingsevne er fædre til ingen nytte på fødselsdagen: de besvimer, tager deres sterile hjemmesko på i stedet for en kirurgisk hætte og overfører deres stress til moderen. De er blot der, hvis overhovedet. Alligevel er de inden for fødeafdelingens vægge som fansene på tribunerne: de tilbyder utrættelig støtte og solidaritet. Ingen undersøgelse har undersøgt dette emne til dato, hvilket afspejler en øredøvende ligegyldighed omkring denne mandlige oplevelse.

Et andet problem: overdrevent involverede, overkomplimenterende fædre

Som en jordemoder påpegede i en videoanmeldelse , foretrækker mange fædre at vifte med deres lands flag under en kamp frem for at holde deres kones hånd under de sidste veer. Men selvom Jérémy Doku nægter at være passiv og vælger at ignorere sine sportslige forpligtelser, gør det ham ikke ligefrem til en "moderne helt". De mest empatiske internetbrugere er hurtige til at rose ham: "Han er modig", "Det er utroligt", "Sikke en respektabel far" eller endda "Moderen er heldig".

Jérémy Doku, der online er blevet udsmykket med en "æresmedalje" og praktisk talt er blevet udråbt til "årets far", modtager næsten mere anerkendelse end på dagen for en finale. Hvad der er almindeligt for en kvinde, bliver ekstraordinært for en mand. Og forklaringen er enkel: samfundet har normaliseret faderens fravær så meget, at så snart han melder sig frivilligt til at være til stede ved fødslen, gør det ham til "et exceptionelt væsen".

Spilleren "tager ganske vist risici" og "sætter sin karriere på spil", men kvinder gør det samme, hver gang de bliver gravide. I 2021 modtog den islandske spiller Sara Björk Gunnarsdottir, der spillede for Olympique Lyonnais, for eksempel ikke sin fulde løn under sin graviditet. Og i dette tilfælde var det blot en rundtur for at hilse på hendes nyfødte, ikke en permanent opgivelse af hendes stilling.

Det er alles ansvar at udfordre faderskabsstereotyper

I et samfund, hvor mænd har en forhastet fædreorlov, der knap varer en måned, er det tid til, at fædrene generobrer deres plads uden at vente på offentlig anerkendelse. Denne idé vinder frem på sociale medier, især legemliggjort af engagerede fædre, der taler for en mere retfærdig rollefordeling, ligestilling mellem kønnene, og som ønsker at rette op på alle tidligere fejl. Til journalisten, der beskyldte spilleren for at mangle prioritetssans, svarede indholdsskaberen @papaplume : "Det er ikke mangel på professionalisme, det er at vide, hvad der er vigtigt i livet."

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alexandre (@papa.plume)

Det, der chokerer nogle, er ikke så meget selve beslutningen, som hvad den implicit afslører: tanken om, at en far måske vælger moderskab frem for karriereudvikling, forbliver for mange en undtagelse, der kræver begrundelse. Som om faderlig involvering stadig blev betragtet som en bonus snarere end en given ting.

Omvendt påpeger andre, at elitesport pålægger sin egen logik, sine egne begrænsninger, sine egne ofre og sine presserende hierarkier. Dette rent konkurrenceprægede perspektiv overser dog måske én simpel ting: karrierer kommer og går, kampe følger efter hinanden, mens nogle øjeblikke aldrig gentages.