Une sage femme raconte les pires comportements des hommes à la maternité

La maternité, point de départ de la vie, n’est pas seulement le théâtre des rires heureux et des gazouillis fébriles. En salle d’accouchement, il y a des hommes qui se portent volontaires pour couper le cordon et qui ne lâchent pas la main de leur femme, mais il y en a d’autres qui agissent comme des goujats, et encore, le mot est faible. Une sage-femme dépeint les pires comportements des hommes à la maternité, dans ce moment où les futures mamans ont le plus besoin de soutien.

Quand le moment le plus heureux vire à l’horreur

Lorsque les femmes franchissent les portes de la maternité pour donner la vie et rencontrer cet enfant qu’elles ont porté et chéri dans leur ventre, elles s’attendent à ce que leur partenaire soit présent et un minimum investi. Elles espèrent le voir pousser en même temps qu’elles, donner le tempo de la respiration, simplement l’avoir à leur chevet jusqu’au dernier effort.

Or, s’il y en a qui se montrent exemplaires et qui encouragent leur femme à chaque contraction comme si eux-mêmes étaient en train de conduire un petit être vers la sortie, il y en a d’autres qui font des malaises à la simple vue de la seringue destinée à la péridurale. Il y a des situations bien pires comme le décrit @yamiinternational, sage-femme connectée qui fait tomber les murs de la maternité et qui éduque le grand public aux réalités gynécologiques.

Pendant sa carrière, elle a croisé des jeunes papas émus, choqués, stressés, déboussolés, mais aussi des hommes aux attitudes infâmes. Ceux qui préfèrent regarder un match en salle d’attente plutôt que de jouer les supporters auprès leur femme. Ou encore, ceux qui pensent uniquement avec ce qu’ils ont dans le caleçon. Certes, il ne faut pas faire des généralités, mais à la maternité, il y a des hommes qui se défilent, d’autres qui prennent l’accouchement à la légère. Il y en a aussi qui délaissent vulgairement leur femme dans cet instant où leur corps accomplit l’extraordinaire.

Une sage-femme raconte l’impensable

Dans une vidéo à la fois édifiante et révoltante, Yami liste tous les comportements inacceptables des hommes à la maternité. Elle parle de cette fois où une femme a rompu la poche des eaux prématurément. La seule inquiétude de son mari ? « Quand est-ce qu’elle pourra reprendre les rapports« . Elle évoque aussi une autre situation que les mots les plus crus de la langue française ne peuvent qualifier. Lorsqu’une femme a commencé le travail, son conjoint n’était pas à ses côtés. Il a choisi de regarder un autre spectacle, bien moins précieux : celui du match PSG-OM. Quel sens des priorités.

Une autre, également mal lotie, a perdu les eaux et a demandé à son mari de la conduire à la maternité. Au lieu de lui répondre par la positive et d’enfourcher le volant sur le champ, il lui a dit « ça peut attendre », comme si elle pouvait retenir le bébé comme une envie de pipi. Son empêchement ? Il était retenu dans une soirée entre amis. C’est finalement le voisin qui a servi de chauffeur. Certes, les hommes ne sont pas tous pareils et il y en a qui épongent le front dégoulinant de leur femme, en plein travail, ou qui assistent carrément l’homme en blouse blanche. Cependant, il y en a beaucoup qui manquent à leur devoir.

Des scènes qui ne relèvent pas de l’exception

Ces anecdotes, bien loin des images aseptisées où l’homme enfile la charlotte sans broncher et fonce dans la salle d’accouchement sans hésiter, sont inqualifiables. Pourtant, elles font tristement écho. Les commentaires laissés sous la vidéo confirment ce sinistre état des lieux. De nombreuses femmes gardent un mauvais souvenir de leur accouchement, non pas parce qu’il s’est mal déroulé, mais parce que le père n’était pas à la hauteur.

« Je trouvais le papa pas très investi et beaucoup sur son téléphone à swiper de gauche à droite. On a réussi à se mettre discrètement derrière lui pour voir ce qui le captivait tant : le mec était sur Tinder », se souvient une autre sage-femme. « Pour le premier il était là. Il est arrivé et m’a demandé ‘ça va durer longtemps ton truc ?’. Mon truc c’était la naissance de notre enfant », narre froidement une maman pleinement concernée.

Moralité : à la maternité, les hommes ne sont pas toujours au garde-à-vous, à choyer celle qui s’apprête à leur offrir le plus cadeau. Certains d’entre eux n’ont aucune reconnaissance et ne prennent même pas la peine de cacher leur négligence. Yami n’incrimine pas tous les hommes, elle pointe simplement une dure réalité, souvent étouffée par la joie que procure l’enfant à son arrivée.