Hvad nu hvis den næste sammenkomst med venner involverede ... PowerPoint-præsentationer? Ideen er tiltalende.

Generelt set, når man ser venner meget uregelmæssigt, tager det mere end en dag at indhente det forsømte og dele de seneste nyheder. For at undgå telefonsvarerbeskeder, der lyder som podcasts, og samtaler sent om aftenen, der bliver til natteliv, har internetbrugere fundet en løsning. De forbereder slideshows, ligesom studerende foran en whiteboard, og improviserer en præsentation om deres egne liv. En måde at komme ajour på uden at bruge timevis på det.

Indhente tabt tid med slideshows

Mens sammenkomster med venner var en regelmæssig begivenhed i vores skoleår og praktisk talt livede vores daglige liv op, er de i voksenalderen meget sjældnere og finder kun sted et par gange om året. Alle skal tjekke deres kalender og finde et ledigt tidspunkt midt i arbejdsforpligtelser, teambuilding-aktiviteter i virksomheden og familiebegivenheder. Og selv når det meste af gruppen er ledig, er der altid nogen, der udsætter på grund af deres travle kalender.

Når disse længe ventede genforeninger endelig finder sted, er der knap nok tid til at skåle og udveksle høfligheder, før det er tid til at sige farvel. Som følge heraf ved man ikke engang, om den barndomsven endelig fik repareret sin vandlækage, eller om den nære ven endelig formåede at forlade sit giftige job . For at komme direkte til sagen, havde nogle internetbrugere en genial idé: at arrangere PowerPoint-fester.

Hver ven forbereder slides til deres ære og hengiver sig til denne øvelse, der bringer minder fra skolen tilbage. Bortset fra at vennerne her, i stedet for at præsentere solsystemet eller myrernes livsstil, laver punktopstillinger om deres kærlighedsliv, saftige anekdoter, hvordan de har det på arbejdet og deler eksklusive oplysninger. Alt dette er forbedret med fotos, videoer og emojis. En original og sjov måde at indhente glemte sladder og nyheder på.

At gøre status over ens privatliv

Den bedste demonstrationsvideo kommer fra Instagram-kontoen @lorienfree . Deres gruppe er meget større end et hold, og det ville tage dem mindst en uge at lære hinanden at kende inde og ude. I dette inspirerende eksempel ser vi venner skiftes til at stå foran projektoren og dele deres egne scoops, ligesom tabloidpressen gør med kendisser.

Hver person har sin egen visuelle identitet og kunstneriske retning, hvilket gør ritualet endnu mere mindeværdigt. Nogle har taget sig af halvmaratonløb, mens andre har påbegyndt karriereskift. Og de mest dedikerede planlægger fremtidige ferier med venner. De fastboende jokere går endda så langt som til at foreslå rejseplaner i stil med "The Kardashians' Villa". Det er en PowerPoint-præsentation, der ikke tager sig selv alt for højtideligt, men frem for alt giver den alle mulighed for at dele centrale elementer i deres liv og fortælle deres historier som en åben bog. Det er lidt ligesom et nyhedsbrev eller en personlig dagbog, men vist på en storskærm.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lori | Journal d'une Free 📒 (@lorienfree)

Husk: Dette er ikke en sammenligningsøvelse

I modsætning til i skolen bliver denne PowerPoint-præsentation og mundtlige præsentation ikke bedømt til sidst. Vennerne er ikke en slags jury, men snarere opmærksomme tilskuere, der altid er klar til at opmuntre deres talere og klappe i hænderne i støtte. Faktisk synes nogle at have opnået det umulige ved at deltage i sportskonkurrencer på højt niveau, optræde på Tomorrowland eller blive forfremmet fra junior til senior i deres virksomhed. Men andre har simpelthen flyttet lejlighed eller brugt mere tid med deres familier. Og ingen oplevelse er mere værd end en anden.

Målet er ikke at fremme en stille rivalisering, ej heller at prale af at have besøgt otte lande på to måneder eller besteget Mont Blanc uden træning. Denne PowerPoint-præsentation bør ikke blive en kilde til pres, og slet ikke indgyde en følelse af utilstrækkelighed hos dem, der ikke har oplevet en større åndelig revolution. Den bør forblive et støttende værktøj og en munter biografi.

I sidste ende hylder denne trend forbindelse, ikke præstation. Den kræver ikke et spektakulært liv, et nyt job hvert år eller en imponerende liste over rejser at vise frem. Den inviterer simpelthen alle til at sige: "Det er her, jeg er i dag." Og nogle gange er det allerede meget.

Så næste gang vennerne mødes efter flere måneders stilhed, tænder de måske en projektor i stedet for at starte aftenen med et endeløst "Nå, hvad er nyt?". Et par slides, et par vittigheder og et par minder kan være nok til at indhente al den tabte tid.