Udgangsforbud for mænd? Denne idé skaber stadig mere splittelse på sociale medier.

Hvad nu hvis mænd fik forbud mod at gå ud efter et bestemt tidspunkt, ligesom teenagere i deres "oprørske fase"? Denne regel, som ville være helt hjemmevant i en serie i stil med "Black Mirror", støttes enstemmigt af kvinder. På sociale medier vil mange kvinder gerne se dette udgangsforbud blive en realitet. Mens det for mænd er ren diskrimination, er det for dem en smuk utopi: løftet om sikrere offentlige rum og fredelige natlige gåture.

Oprindeligt blev det ordineret af en britisk baronesse

Alle husker stadig de gentagne nedlukninger og det pålagte udgangsforbud. Det føltes endda som en straf før puberteten. Dengang talte medierne praktisk talt om et apokalyptisk scenarie. Med denne natlige isolation følte beboerne sig som fanger i bure. En britisk baronesse fandt inspiration i denne strenge pandemiforanstaltning, da hun fremsatte anbefalinger til bekæmpelse af svøben kønsbaseret vold og gadechikane .

Under en tale i Overhuset i det britiske parlament dagen efter den internationale kvindedag i 2021 foreslog Jenny Jones, et medlem af De Grønne, at der skulle indføres udgangsforbud for mænd fra kl. 18.00. Det er på dette tidspunkt, at kvinder begynder at sætte farten op i gaderne og holde ryggen til.

Generelt er det kvinder, der låser sig inde efter mørkets frembrud af frygt for at møde en farlig person og ende med at blive låst inde i et bagagerum og fanget af et rovdyr. Ifølge en storstilet undersøgelse føler 80 % af kvinder i alderen 18-25 sig utrygge, når de går alene om natten. Denne observation er international: i skumringen bukker kvinder under for selvcensur og undgår offentlige rum. Politikeren var bevidst om denne triste virkelighed og ønskede radikalt at vende denne tendens.

På sociale medier bifalder kvinder ideen

Dette udgangsforbud, som mænd ikke kan forhandle om, minder om historien i serien "The Handmaid's Tale", men fra et andet perspektiv. For at forsvare denne idé, som oppositionen anså for ekstrem, erklærede den britiske baronesse : "Jeg mener, at dette ville forbedre kvinders sikkerhed betydeligt og reducere enhver form for diskrimination."

Og hun behøvede ikke en megafon for at få sin stemme hørt af den kvindelige offentlighed. På sociale medier forestiller kvinder sig nemt sig selv i et natligt samfund, hvor de kunne slentre rundt i miniskørter, tage offentlig transport hjem uden at bekymre sig om klokken og løbe en tur under gadelygterne.

Kvindelige internetbrugere lagde ikke skjul på deres begejstring for det, der blev præsenteret som et "lovforslag" og ikke blot en utopisk teori. "Kunne jeg føle mig tryg for første gang i mit liv?" udbrød @sophiemitchhh . Denne idé, der anvender ordsproget "kvinder hører hjemme" på mænd, appellerer til et stort flertal af kvinder. Dette "chokerende" tiltag rejser dog også spørgsmål om ligestilling mellem kønnene. "Er det ikke en ny form for diskrimination?" spørger internetbrugere i kor.

Mændene føler sig på deres side målrettede

Da de hørte om dette forslag, som ikke var et fupnummer, sprang mændene spontant hen til deres tastaturer. De råbte endda grædende ord. Nogle præsenterede sig selv som sørgende ofre eller endda som evige undertrykte. Andre, med deres egoer forslået, var ivrige efter at bevise deres nytte, da de mente, at de var uundværlige for den offentlige orden. "Hvis der ikke er mænd på gaden, hvem vil så håndhæve loven?" "95% af brandmændene er mænd." Det er den slags argumenter, man kan læse som svar på Jenny Jones' udtalelse.

Mere oplyste kvinder og mænd mener, at de, der er forargede over denne praksis, fuldstændig har misforstået pointen. Denne idé om at isolere mænd for at neutralisere dem er primært et råb om hjælp, en måde at henlede opmærksomheden på problemet. Politikeren er tvunget til at foreslå denne drastiske foranstaltning for at skabe kollektiv bevidsthed og fordømme et endemisk problem.

For hvis der ikke havde været nogen usikkerheder, ville hun ikke have behøvet at søge så håndfaste løsninger. "Jeg reagerede på det lokale politis instruktioner om, at kvinder ikke skulle gå ud alene om natten, ved fuldstændig at vende ideen på hovedet," forklarede Jones senere i et Facebook-opslag.

For mange kvinder forbliver natten en tid med overvågning, en tid hvor ruter omhyggeligt planlægges, nøgler bliver diskrete redskaber til selvforsvar, og telefonen altid er klar til at ringe op i tilfælde af problemer. Denne foranstaltning, der er mere symbolsk end praktisk, er ikke et naivt ideal. Den afspejler en rent feminin drøm: drømmen om et betryggende, egalitært offentligt rum, hvor kvinder ikke risikerer deres liv på hvert gadehjørne.