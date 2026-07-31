Hun begyndte at dyrke gymnastik i 1934 og fortsatte med at konkurrere, indtil hun var 92 år gammel.

Klatrer man op på parallelle stænger i en alder, hvor mange sætter tempoet ned i deres daglige aktiviteter? Johanna Quaas gjorde det i årtier. Denne tyske gymnast, der nu er 100 år gammel, har vist, at en passion, der plejes regelmæssigt, kan vare hele livet.

En passion født i barndommen

Johanna Quaas blev født den 20. november 1925 i Hohenmölsen, Tyskland, i en familie, hvor sport spillede en betydelig rolle. I en meget ung alder opdagede hun gymnastik og afslørede hurtigt et bemærkelsesværdigt talent. I 1934, i en alder af blot ni år, deltog hun i sin første konkurrence. Hendes atletiske rejse blev efterfølgende afbrudt af flere familieflytninger og derefter af Anden Verdenskrig, som dybt forstyrrede hendes sportsaktiviteter.

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En sportslig pause før et bemærkelsesværdigt comeback

Efter krigen blev gymnastik midlertidigt forbudt i Østtyskland. Johanna Quaas opgav dog ikke fysisk aktivitet og vendte sig mod håndbold, en disciplin der gjorde det muligt for hende at opretholde en fremragende fysisk form.

Efter at være blevet idrætslærer giftede hun sig i 1963 med gymnastiktræneren Gerhard Quaas. Sammen gav de deres passion videre til deres tre døtre. Endelig, i 1981, i en alder af 56 år, vendte Johanna tilbage til gymnastikapparatet. Året efter deltog hun i en stor tysk konkurrence for seniorgymnaster, hvilket markerede begyndelsen på et nyt eventyr.

En global berømthed på over 80 år

I 2012 gik adskillige videoer, der viste Johanna udføre en række træningsøvelser på parallelle stænger og gulv, viralt. Inden for få dage cirkulerede de verden over og tiltrak sig opmærksomhed fra adskillige internationale medier. Samme år tildelte Guinness World Records hende titlen som "den ældste aktive konkurrencegymnast i verden". Denne anerkendelse blev efterfulgt af andre prestigefyldte udmærkelser, herunder Nadia Comăneci Sportsmanship Award og det tyske forbundsfortjenstkors, der anerkendte hendes engagement i sport og dens promovering.

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En inspirerende livsfilosofi

Til dem, der spørger om hendes hemmelighed, svarer Johanna blot: "Mit ansigt er gammelt, men mit hjerte er ungt." En sætning, der perfekt opsummerer hendes sindstilstand. Ingen "mirakelmetode", bare en konsekvent sportspraksis, der har været vedligeholdt i flere årtier. Hun deler også sine erfaringer gennem en bog dedikeret til gymnastik og fortsætter, i 2026, med at opmuntre nye generationer.

100 år gammel, stadig animeret af bevægelse

Selvom hun ikke længere konkurrerer så regelmæssigt som før, fortsætter Johanna Quaas med at give gymnastikopvisninger i en alder af 100 år. Hendes energi og passion har gjort hende til en ikonisk figur inden for amatørsport. Hendes budskab er forblevet det samme gennem årene: aldrig holde op med at bevæge sig. Denne idé er bredt understøttet af forskning i aktiv aldring, og hun legemliggør den med bemærkelsesværdig autenticitet.

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Johanna Quaas' rejse tjener som en påmindelse om, at bevægelse, udholdenhed og glæden ved fysisk aktivitet ikke har nogen udløbsdato. Mere end en mester er hun blevet et symbol på et aktivt liv, der leves fuldt ud, uanset alder.