Dette eksperiment med DJ-påklædning genopliver debatten om kvinders kroppe

Det var i det intime rum i hendes køkken, mellem køleskabet og ovnen, at en DJ satte sine pladespillere op for at mixe, ikke foran et jublende publikum, men foran sit kameralinse. Da hun byttede sin tykke hættetrøje ud med en lidt mindre afslørende kjole, steg antallet af seere dramatisk. En trist påmindelse om, at kvinder værdsættes mere for deres kroppe end for deres talent.

Visningerne steg ti gange afhængigt af det outfit, der blev båret på skærmen

Da indholdsskaberen @two.face222 lancerede sin TikTok-livestream, havde hun ikke forestillet sig, at hendes soniske optræden ville blive et så socialt fænomen. Denne DJ, der beskriver sig selv som en "eksperimentel beatmaker", er mere vant til at improvisere sæt inden for hjemmets vægge end under diskokugler. Dette unge vidunderbarn inden for mixerpulten, specialist i hybridmusik og usædvanlige mix, har et lille digitalt ritual. Hun deler sine rytmiske kompositioner online gennem "live"-videoer, der ikke giver plads til iscenesættelse.

Mens nogle rock- eller alternative musikgrupper udøver deres kunst i den støvede atmosfære i en garage, sætter denne DJ sin scene midt i frugtskålen, krydderihylden og kaffemaskinen. Fordi hendes kunst er beregnet til at blive lyttet til mere end set. Alligevel synes nogle lyttere at have andre intentioner end blot at bevæge deres hofter og underholde deres ører ved at klikke på miniaturebilledet og deltage i denne 2.0-fest.

Det er den skræmmende erkendelse, denne DJ fik, blot ved at skifte tøj. Da hun blander en uigennemsigtig grå sweatshirt i, når publikum knap nok op på 60. Men så snart hun dukker op i en kjole med en dyb halsudskæring, der åbner sig for at afsløre hendes bryster, strømmer publikum til videoen. Selvom DJ'en forbliver statisk og ikke gør noget, formår hun at tiltrække næsten 230 mennesker. Denne video, der oprindeligt var beregnet til at blødgøre sociale normer, er blevet et godt eksempel på den konstante seksualisering af kvinder. "Det, der lige skete på min livestream i dag, beviser hele problemet med kvinder i dette samfund," proklamerer videoens skaber i billedteksten.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af TwoFace (@two.face222)

Det underliggende problem med algoritmer

"Jeg får normalt tre seere, selv når jeg har en sweatshirt på, og alt, hvad der kræves, er et glimt af mine bryster, og så går algoritmen amok," påpeger DJ'en og fortryder at være blevet et mål for fantasier. Ifølge hende er der ingen tvivl, intet tilfælde. Hvis hun formåede at bryde den symbolske 200-visningsgrænse, er det ikke takket være hendes talent eller hendes tvetydige kunstneriske identitet. Det er et setup fra algoritmen, der kun værdsætter kvinder, når de har meget lidt på. For ja, sociale medieplatforme er sexistiske udstillingsvinduer, hvor kvinder vises som objekter, og hvor den mindste smule kvindeligt indhold hurtigt antager en erotisk eller suggestiv tone.

Et fænomen dokumenteret af hold fra University College London og University of Kent i en afslørende, men frem for alt foruroligende undersøgelse . Efter fem dages brug bemærkede forskerne, at TikTok-algoritmen promoverede fire gange flere videoer med kvindefjendsk indhold, herunder objektivisering, seksuel chikane og nedgørelse af kvinder, en stigning fra 13% af anbefalede videoer til 56%. Og DJ'en blev et ubevidst offer for disse bots med deres forvredne sind, når alt hun ønskede var at udføre sit arbejde.

Kvindelige DJ's reduceret til deres fysiske udseende

På scenerne i natklubber eller på plakaterne i eksklusive klubber sætter kvinder i stigende grad deres præg. De repræsenterer cirka 25% af festivalprogrammet og 10% af de kunstnere, der bookes af de mest prestigefyldte klubber. Dette natlige erhverv, der udøves under neonlys eller farvet røg, bliver langsomt mere feminiseret .

Hvis kvinder var langsomme til at overtage den elektroniske musikscene, kan det skyldes, at denne uhæmmede verden er fjendtlig over for dem. På disse steder, hvor kvinder skal dække deres drinks lige så meget som deres silhuetter og føle sig som bytte i et løvebur, er det svært at danse frit.

Kvindelige DJ's, der arbejder i rampelyset og skaber atmosfæren i scenen, skal konstant bevise sig selv og udholde upassende opførsel backstage. Uanset om det drejer sig om sikkerhedsvagter, der blankt afviser deres DJ-status, mandlige kunder, der pålægger et veritabelt musikalsk diktatur, eller dem, der antager, at DJ'en er deres på grund af en miniskørt, de har båret i 35°C varme, bliver disse kvindelige figurer ofte set som enten "go-go-dansere" eller amatører.

Værre endnu, de er mål for adfærd, der er strafbar ved lov. I 2023 brød de tavsheden bag et hashtag, der lyder som et velkendt omkvæd: #MeTooDJ. Den franske DJ Paloma Colombe brugte Instagram som en megafon. I et rungende opslag afslørede hun den mishandling, hun blev udsat for af både publikum og teknikere under en koncert i Paris.

I sidste ende er det, "Two Face" oplever i sin video, blot et kort glimt af, hvad kvinder i hendes position udholder ved hver eneste optræden. Det afspejler også et hyklerisk samfund, der fordømmer dem, der bærer korte outfits, men som ikke tøver med at sulte sig selv foran dem.