En kvinde blev angiveligt tvunget af sin ekspartner til at få hans navn tatoveret 250 gange.

En hollandsk kvinde hævder, at hun blev tvunget af sin tidligere partner til at få hans navn tatoveret på sin krop flere gange. Hendes vidneudsagn er nu en del af en kampagne, der skal øge bevidstheden om psykisk misbrug i parforhold.

Mere end 200 tatoveringer blev påsat under et forhold, der blev beskrevet som giftigt.

En hollandsk kvinde, kun identificeret som Joke, hævder, at hun blev tvunget til at få tatoveringer af sin tidligere partner under det, hun beskriver som et destruktivt forhold. Ifølge rapporter i hollandsk presse blev offeret angiveligt tvunget til at få sin ekspartners navn eller initialer tatoveret mere end 200 gange på forskellige dele af sin krop.

Ifølge den hollandske fond Spijt van Tattoo blev disse tatoveringer angiveligt udført med udstyr købt online i en kontekst af følelsesmæssig manipulation og psykologisk pres. Organisationen oplyser, at offeret levede i flere år i en atmosfære af frygt og ydmygelse.

En oplysningskampagne om psykisk vold

Jokes historie er en del af en oplysningskampagne ledet af Spijt van Tattoo Foundation, som støtter folk, der ønsker at fjerne tatoveringer forbundet med vanskelige oplevelser. Kampagnen med titlen "Uit je hart, uit je huid" ("Fra dit hjerte, fra din hud") har til formål at indsamle penge til at finansiere fjernelse af tatoveringer.

Ifølge fonden får nogle kvinder tatoveringer under pres eller i forbindelse med følelsesmæssig manipulation, hvilket kan efterlade varige psykologiske ar. Flere specialister påpeger, at visse former for vold i hjemmet kan omfatte mekanismer til kontrol over krop og image.

En flerårig sletningsproces

Ifølge Spijt van Tattoo Foundation modtog offeret støtte i cirka tre år til gradvist at fjerne tatoveringerne. Processen involverede flere fagfolk, herunder en specialist i laserfjerning af tatoveringer og eksperter inden for det medicinske og kunstneriske område. Fonden rapporterer, at størstedelen af tatoveringerne blev fjernet med succes, selvom der kan være nogle spor tilbage. Tatoveringsfjernelsesprocedurer kræver ofte flere sessioner fordelt over tid for at give huden mulighed for at hele.

Et problem relateret til vold i hjemmet

Offerorganisationer understreger, at fysisk eller psykisk tvang kan antage mange former i voldelige forhold. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen kan vold i hjemmet omfatte handlinger, der har til formål at kontrollere en persons krop eller udseende. Oplysningskampagner har specifikt til formål at opfordre ofre til at søge hjælp og bedre informere offentligheden om disse situationer.

I sidste ende har kampagnen, der ledes af Spijt van Tattoo Foundation, til formål at øge bevidstheden om et stadig mindre kendt problem. Ved at fremhæve personlige beretninger håber organisationen at fremme anerkendelse af psykisk misbrug og fremme adgangen til passende støtte. Foreningerne understreger vigtigheden af støttestrukturer for mennesker, der står over for denne type situation.