"Generation Z-trummund" erstatter "andefjæset": hvad er denne tendens?

Fabienne Ba.
Normerne på sociale medier udvikler sig hurtigt, herunder hvordan folk poserer foran kameraet. Efter årevis domineret af det berømte "andeansigt" dukker et nyt ansigtsudtryk gradvist op: "Generation Z-truthøden". Denne positur, der er populær på sociale medier, er kendetegnet ved en mere naturlig tilgang, i tråd med aktuelle tendenser, der værdsætter autenticitet.

En udvikling i koderne for fotoposering

"Andeansigtet", karakteriseret ved stærkt sammenpressede læber, har længe været forbundet med selfies lagt ud på sociale medier i 2010'erne.

Generation Z synes i dag at foretrække et mere diskret udtryk, kaldet "Generation Z-tuntmund". Denne stilling består af en let skilning af læberne, samtidig med at man opretholder et mere afslappet ansigt.

Denne ændring illustrerer en udvikling i online æstetiske referencer, hvor udtryk, der anses for mere spontane, vinder popularitet.

Indholdsskabere deler regelmæssigt tutorials, der forklarer, hvordan man indtager denne positur, hvilket bidrager til dens hurtige spredning.

En tendens knyttet til søgen efter naturlighed

Succesen med "Generation Z-tandmunden" er en del af en bredere trend, der værdsætter et udseende, der opfattes som mindre poleret.

Adskillige specialister i visuel kommunikation observerer, at unge internetbrugere foretrækker billeder, der giver indtryk af at være taget i nuet, uden overdreven iscenesættelse.

Denne udvikling ledsages af en interesse for mere minimalistiske fotografiske stilarter, hvor naturligt lys og underspillede udtryk fremhæves.

Populariteten af denne positur afspejler således en søgen efter en balance mellem at fremhæve billedet og give et indtryk af autenticitet.

De sociale mediers centrale rolle i at sprede trenden

Ligesom mange visuelle trends spredte "Generation Z-tandmunden" sig takket være sociale medieplatforme. Korte videoformater giver mulighed for hurtige demonstrationer af stillinger og tips.

Udseendetendenser udvikler sig ofte i cyklusser, hvor hver generation udvikler sine egne standarder. Og det skal erkendes, at den øgede synlighed af visse ansigtsudtryk bidrager til standardisering af nye visuelle koder.

En ny illustration af udviklingen af digitale koder

Tendenser relateret til selfies viser, hvordan digitale praksisser påvirker billedopfattelsen.

Skiftet fra "andeansigt" til "Generation Z-trummund" illustrerer, hvor hurtigt æstetiske koder kan udvikle sig. Disse tendenser bidrager til at omdefinere, hvordan internetbrugere vælger at repræsentere sig selv online.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
