En forudsigelse fra en nobelprisvindende fysiker genopliver debatten om menneskehedens undergang.

Fysikeren og nobelprismodtageren David Gross har genoplivet en følsom debat om de globale risici, som menneskeheden står over for. I et interview med Live Science diskuterer han et statistisk estimat af atomfaren og dens langsigtede konsekvenser. Hans analyse er ikke baseret på profetier, men på en sandsynlighedsberegning anvendt på aktuelle internationale spændinger.

En anslået årlig risiko for atomkatastrofe på 2%

David Gross giver et slående estimat: cirka 2% årlig sandsynlighed for atomkrig, eller en "en ud af 50 chance hvert år." Han forklarer detaljeret:

"Der var et estimat af, at der var 1% chance for atomkrig hvert år ... Jeg synes ikke, det er et rigorøst estimat, at chancerne er mere sandsynlige end 2%. Så det er en chance på 1 ud af 50 hvert år. Den forventede levetid, i tilfælde af 2% om året, er omkring 35 år."

På fransk: "Sandsynligheden for en atomkrig hvert år blev anslået til 1%... Jeg synes, det er mindre stringent at anslå denne sandsynlighed til 2%, eller én chance ud af 50 om året. Den forventede levetid, med en rate på 2% om året, er cirka 35 år." Med andre ord, hvis dette risikoniveau forblev konstant, ville det blive betydeligt over et par årtier.

En statistisk konklusion: cirka 35 år i dette scenarie

Ud fra denne model udleder fysikeren en forventet levetid på cirka 35 år for menneskeheden i dette teoretiske scenarie. Dette er ikke en forudsagt slutdato, men et matematisk resultat baseret på en akkumulering af årlige sandsynligheder. Denne fremskrivning har til formål at illustrere alvoren af en lav, men tilbagevendende risiko over tid.

Flere trusler ud over atomkraft

I sin argumentation begrænser David Gross sig ikke til atomkraft. Han nævner også:

svækkelsen af internationale våbenkontrolaftaler

stigningen i geopolitiske spændinger

og risiciene forbundet med avancerede teknologier, herunder kunstig intelligens

Ifølge ham ville disse kombinerede faktorer øge den samlede ustabilitet.

En kontroversiel model i det videnskabelige samfund

Selvom denne type beregning tiltrækker opmærksomhed, er den fortsat genstand for debat. Mange forskere påpeger, at det er en teoretisk risikomodel, der er afhængig af antagelser, der er vanskelige at måle præcist. Disse estimater tjener mere til at illustrere størrelsesordener end til at forudsige en faktisk tidsramme.

Kort sagt, ved at foreslå en risiko på 2% om året og en fremskrivning på cirka 35 år i dette scenarie, giver David Gross ikke en dato for menneskehedens afslutning, men advarer snarere om en ophobning af globale risici. Hans analyse fremhæver primært en central idé: Selv om visse farer er små isoleret set, bliver de betydelige, når de varer ved over tid.