Under sin dimissionsceremoni laver denne studerende et show, og videoen går viralt

Han modtog sit diplom, gik ned ad de få trin til scenen ... og pludselig brød han ud i et dansevanvid, der kulminerede i en baglæns salto til bragende applaus. Sekvensen, der blev optaget i Baton Rouge, Louisiana (USA), gik straks viralt på de sociale medier.

Et øjeblik af ren glæde

Den 19. maj 2026 skulle A'Myria Marquee modtage sit diplom ved GEO Next Generation High Schools dimissionsceremoni i Baton Rouge. Næppe havde hun fattet det, før hun kastede sig ud i en improviseret, hektisk og glædelig danserutine, der udløste applaus og latter fra hele rummet. Prikken over i'et: en perfekt udført baglæns salto midt i dansen.

Videoklippet gik hurtigt viralt på sociale medier, hvor det nu er blevet set af hundredtusindvis af berørte internetbrugere. Denne smittende glædesudbrud tjener som en blid påmindelse om, hvor meget disse øjeblikke fortjener at blive fejret.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Brittney Ford (@poeticpaige35)

Meget mere end et eksamensbevis: en exceptionel karrierevej

Bag denne spontane scene gemmer sig en sand forhindringsbane. På sine sociale medier forklarede A'Myria Marquee, at hun ikke bare "fik sin studentereksamen": hun fik også en "associate's degree" - den amerikanske pendant til en toårig bachelorgrad.

I praksis vil den unge kvinde derfor starte direkte på universitetet i sit tredje år (junior) og dermed bryde normerne for hendes aldersgruppe. I sit fejringsopslag lagde hun stor vægt på at hylde sin mor. "Tak, mor, fordi du altid har troet på mig, støttet mig og presset mig til at forbedre mig hver dag. Intet af dette ville have været muligt uden dig," skrev hun ledsaget af et lilla hjerte.

En følelsesladet lærer bag kameraet

Videoen gav så dyb genklang, delvist takket være personen, der filmede den: Brittney Ford, A'Myria Marquees lærer siden første klasse. Hun delte øjeblikket på sin egen Instagram-konto sammen med en hjertevarm besked.

"Ford vil elske dig for evigt og altid ... du ved, jeg græder!" skrev hun og understregede sin besked med en byge af røde hjerter. At se en elev, man har kendt siden barndommen, nå sådan en milepæl er uvurderligt – og det skinner igennem i hvert sekund af videoen, som til gengæld er blevet en kærlighedserklæring mellem en lærer og hendes tidligere elev.

Med sin dans og uventede salto gjorde A'Myria Marquee meget mere end at fejre sit eksamensbevis: hun forvandlede en almindelig ceremoni til en ren parentes af fælles glæde og mindede alle om, at en akademisk rejse, uanset hvor fremragende, er værdiløs uden den glæde, man lægger i den.