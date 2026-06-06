At være tosproget giver en uopdaget fordel, når man skal træffe visse beslutninger.

Er du heldig nok til at tale to sprog flydende, fordi du ser tv-serier på originalsproget, går regelmæssigt i skole eller har dobbelt statsborgerskab? Det er ikke bare en fordel på dit CV; det er også et værdifuldt værktøj i din hverdag, især hvis du konstant er ubeslutsom. Sådan forvandler du det til en indre styrke.

At tænke på begge sprog, en vane at udvikle

Hvis du ikke har sovet eller lavet blæsepistoler af dine kuglepenne under dine sprogtimer, skal du være på et avanceret niveau og have et ordforråd, der er rigere end blot "hej" eller "skål". Uanset om du har lært fremmedsprog i skolen, via Netflix eller derhjemme, er det ikke kun nyttigt, når du rejser verden rundt eller søger job . At være tosproget er en egenskab, du kan fremhæve i jobsamtaler eller praktisere, når muligheden opstår. Og du behøver ikke at vente på en særlig lejlighed, et tilfældigt møde på en bar eller et job i international business for at tale dit andetsprog.

Ifølge Fast Company påvirker sproget direkte din tankegang. På fransk eller spansk er mange ord kønsbestemte og skaber mental forvirring i stedet for at forenkle ræsonnementet. Derfor vil et problem ikke have den samme løsning afhængigt af det sprog, du adresserer det på.

Når man kun taler sit modersmål, indser man sjældent, hvor meget de ord, man bruger, kan forme ens tænkning og fortolkning af virkeligheden. Det er, hvad Fast Company afslører. Det er som et tveægget sværd. Hvis man har en intern oversætter, der sidder fast i hovedet, og man kan skifte fra det ene sprog til det andet uden for stor anstrengelse, kan man nemt ændre sin fortolkning og få perspektiv.

Et simpelt trick til at ændre dit synspunkt

Hvis du står over for dilemmaer eller vanskelige valg, så skift din hjerne til dit andetsprog, ligesom du gør i Netflix-indstillingerne. Tv-serier og film er fremragende eksempler på at forstå effekten af oversættelse.

Nogle gange varierer skriften fra sprog til sprog, hvilket giver flere detaljer eller udelader andre. Dette gælder også for oversatte litterære værker. Mange franske læsere fandt Fredda McFaddens bestsellerromaner "flade" og "sjæleløse", mens engelsktalende læsere slugte dem uden tøven. Mekanismen er den samme, når man træffer beslutninger eller deltager i en monolog med sig selv.

I sin bog " The Power of Language " undersøger kognitiv forsker Viorica Marian, hvordan det at tale flere sprog påvirker vores tænkning. Hendes forskning viser især, at vores ræsonnement kan ændre sig afhængigt af det sprog, vi bruger. At tænke på ens modersmål har en tendens til at engagere følelser dybere, da det er det sprog, hvor vores minder, vaner og følelsesmæssige reaktioner er dybest forankret.

Omvendt kræver tænkning på et andetsprog en ekstra mental indsats: Situationer analyseres ofte med større distance og refleksion. Som følge heraf har beslutninger truffet på et fremmedsprog en tendens til at være mindre påvirket af følelser og mere styret af rationel logik. I sidste ende er dette en måde at lægge følelser til side for at fokusere på det væsentlige.

En nyttig refleks til at tage et skridt tilbage og reflektere over sine valg

Når du står over for et brud, et karriereskift, et familieskænderi eller endda en simpel besked, du ikke ved, hvordan du skal svare på, kan det at skifte sprog være et nyttigt mentalt værktøj at prøve. Ikke for at komplicere din tankegang yderligere, men snarere for at præcisere den.

At tænke på sit andetsprog fungerer lidt som et filter. Minder, følelsesmæssige automatismer og impulsive reflekser er ofte mindre ladede. Du observerer situationen med lidt mere distance, som om du så på problemet fra en anden vinkel. Det betyder ikke, at du skal forvise intuition eller kvæle dine følelser. De har naturligvis deres plads i vores beslutninger, men når du har tendens til at gruble, katastrofere eller lade dig lede af frygten for at fortryde, kan mentalt skift til et andet sprog hjælpe med at berolige den indre uro.

I praksis kan det være så simpelt som at stille dig selv et spørgsmål på dit andetsprog: "Hvad vil jeg egentlig?" , "Er det virkelig en dårlig idé?" eller "Hvad ville være den mest fornuftige løsning?" . Nogle mennesker fører endda en tosproget dagbog, hvor de skifter sprog afhængigt af deres humør eller arten af deres bekymringer.

At tale flere sprog handler ikke kun om at bestille kaffe i udlandet eller få et job. Det kan også være en subtil, men effektiv måde at forfine din tænkning, udfordre dine antagelser og nogle gange træffe beslutninger, der er mere i overensstemmelse med det, du virkelig ønsker.