Afvist på LinkedIn, køber hun billetter til en kamp og lander endelig en kontrakt

Stillet over for gentagne afvisninger online besluttede stylisten Marisa Lauren at ændre sin tilgang. Hendes initiativ, der blev delt på TikTok, tiltrak hurtigt opmærksomhed.

Ansøgninger, der ikke blev besvaret

Ligesom mange kreative professionelle prøvede Marisa Lauren, kendt på TikTok som @marisamenist, i første omgang den traditionelle vej. Hun forklarer, at hun kontaktede NBA-spillere via LinkedIn i håb om at tilbyde sine tjenester som stylist. Trods hendes gentagne forsøg forblev hendes beskeder ubesvarede.

I en branche, hvor image er altafgørende, kan det være komplekst at lande sin første kontrakt, især uden et stærkt netværk inden for professionel sport. I stedet for at give op valgte Marisa Lauren at gentænke sin strategi.

Et uventet initiativ i Madison Square Garden

Det var ved at købe billetter til banen (som giver en uovertruffen udsigt over banen) til en New York Knicks-kamp, at den unge kvinde besluttede sig for at skabe forbindelsen. Sæderne tættest på banen giver maksimal synlighed og tillader nogle gange direkte interaktion med spillerne. Kampen blev afholdt i Madison Square Garden i New York, den ikoniske NBA-arena og Knicks' hjem. Ved at placere sig ved banen håbede Marisa Lauren at kunne præsentere sit arbejde personligt, hvor hendes digitale budskaber ikke havde været nok.

I en video lagt ud på TikTok holder hun sin telefonskærm op mod NBA-spillere, der sidder ved banen. En besked vises i stor skrift: "Må jeg style dig?" En simpel, direkte og effektiv tilgang. Klippet har vakt adskillige reaktioner, lige fra beundring for hendes dristighed til spørgsmål om omkostningerne ved en sådan operation.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Marisa Lauren (@marisamenist)

Når sociale medier bliver et ekkokammer

Videoen, der blev delt på TikTok og Instagram, gik hurtigt viralt og illustrerede en voksende tendens: professionelle viser deres rejser og forsøg på at bryde ind i konkurrenceprægede områder. På sin konto fortæller stylisten, hvordan hun i sidste ende fik en kontrakt efter dette initiativ. Marisa Lauren har ikke offentligt detaljeret alle vilkårene i aftalen, men siger, at hendes tilstedeværelse ved kampen gjorde det muligt for hende at skabe en afgørende forbindelse.

Hendes historie fremhæver, hvordan sociale medier kan fungere som en portefølje, et netværk og en synlighedsmekanisme. Ved at dele sine erfaringer forvandler hun et risikabelt sats til en inspirerende fortælling for andre kreative, der står over for afvisning.

Stil, den nye udfordring for NBA-spillere

I adskillige år har mode spillet en stadig vigtigere rolle i NBA. Spillernes ankomst til arenaen, ofte fotograferet og delt på sociale medier, er blevet til veritable improviserede modeshows. Atleter som New York Knicks dyrker omhyggeligt deres offentlige image, bevidste om, at deres stil bidrager til deres personlige brand. Samarbejdet med en stylist giver dem mulighed for at forfine denne visuelle identitet, som er endnu mere undersøgt i Instagram- og TikTok-tidsalderen.

I denne sammenhæng er Marisa Laurens tilgang en del af en dynamik, hvor sport og mode i stigende grad mødes. Aktører, der er blevet kulturelle figurer uden for feltet, mangedobler deres samarbejder med designere og imagekonsulenter.

Vov at bryde ud af de traditionelle rammer

Denne stylists historie illustrerer en nutidig virkelighed: rekruttering er ikke længere udelukkende afhængig af formelle kanaler. Selvom LinkedIn stadig er et centralt værktøj for mange professionelle, garanterer det ikke adgang til eftertragtede talenter. Ved at investere i jobs i banen valgte Marisa Lauren en direkte tilgang. Dette strategiske valg rejser også spørgsmål om nye former for personligt iværksætteri. At skabe sine egne muligheder, dokumentere processen og udnytte viralitet: alt dette er elementer, der omdefinerer de traditionelle regler for kontraktjagt.

Kort sagt, på trods af at blive afvist på LinkedIn, gav Marisa Lauren ikke op på sit mål. Ved at købe billetter til en New York Knicks-kamp forvandlede hun en digital afvisning til en håndgribelig mulighed. Hendes historie tjener som en påmindelse om, at i den kreative og sportslige industri kan mod og udholdenhed nogle gange åbne døre, som online beskeder alene ikke kan.