Tab af forældre: hvorfor søskende kan vakle (og hvordan man håndterer det)

Når forældre går bort, græder søskende sammen og mister al retningssans. Denne tragiske og uoprettelige begivenhed kan enten styrke eller bryde bånd. Nogle gange forstærkes familiens kerneenhed, og andre gange splintres den i tusind stykker. Uden dens søjler kæmper familien for at genvinde sin ligevægt. Alligevel kan den se denne triste virkelighed i øjnene uden at rive sig selv fra hinanden og hånd i hånd afbøde det følelsesmæssige slag.

Familieproblemer efter et dødsfald, en almindelig oplevelse

Det er et øjeblik, alle børn frygter, og mange klamrer sig stadig til den barnlige tro på en evig forælder. Men selvom vi håber at opleve denne bitre sorg så sent som muligt, rammer tragedien nogle gange uden varsel. Når forældre tager afsted på deres sidste rejse til himlen, efterlader de en overvældet, fortabt og desorienteret familie. Forældreløse børn, der mister al form for modenhed.

I nogle tilfælde bringer denne tragiske begivenhed søskende tættere sammen, men nogle gange river den dem fra hinanden, og ikke kun på grund af arveproblemer. Vi har knap nok sagt farvel til den afdøde, før vi er nødt til at udpege en ny uofficiel værge, omfordele rollerne i familien og finde vores plads i dette indre kaos. Den kollektive sorg forvandles derefter til en krise. Og det sker ikke kun i ustabile familier som dem i "Skamløs".

"Familiedysfunktion efter et dødsfald er almindeligt og kan gøre sorgprocessen endnu mere smertefuld og tilføje yderligere stress til en allerede intens og følelsesladet situation," forklarer Gabrielle Applebury, en autoriseret par- og familieterapeut hos Love to Know . Og statistikkerne bekræfter dette. Ifølge en undersøgelse opstår der konflikter i 20 % af familier, der oplever sorg. Uden en autoritetsfigur er der denne mærkelige følelse af tomhed, og alle klamrer sig til deres gamle vaner, når en reorganisering uundgåeligt er nødvendig.

Oprindelsen af disse dysfunktioner, ifølge en terapeut

I en familie spiller hver person en ubevidst rolle. Der er den, der håndterer papirarbejdet, den, der yder følelsesmæssig støtte, den, der letter stemningen. Når forældrene ikke længere er der, opretholder søskende den samme dynamik, og der kan være en følelse af ulighed i fordelingen af ansvar.

For eksempel kan den yngre søskende delegere de tungeste administrative opgaver til den ældste, som stadig er vant til at føre tilsyn med forældrene og sikre søskendenes sikkerhed. De yngre børn undviger dette ansvar ved at hævde, at det ikke er deres plads, som om deres position i familien giver dem "fripas". "Når disse mønstre er etableret, er betydeligt individuelt arbejde, koordineret med andre familiemedlemmers, nødvendigt," forklarer specialisten. Terapeuter omtaler disse som "usynlige loyaliteter".

Ud over denne virkelighed kan gamle vredesudbrud dukke op igen, især hvis der har været ulige behandling af børnene. I en familie er der nogle gange de begunstigede og de sorte får. Det skal ikke meget til, før en samtale om en simpel nipsgenstand eller en souveniræske bliver til et opgør. Det er den berømte "trykkoger"-effekt: et følelsesmæssigt chok, og alt eksploderer. Og det er ikke bare unødvendig ondskab.

"Eksisterende kommunikations- og forbindelsesvanskeligheder kan intensiveres i denne periode, især når der normalt er behov for en masse koordinering (begravelsesarrangementer, testamente, pleje ved livets afslutning osv.)," advarer eksperten.

De bedste måder at håndtere det på, uden at tvinge noget

Forældre repræsenterer autoritet og enhed. De er forbindelsen mellem familiemedlemmer , mæglere i konflikter, skaberne af fælles minder. Når de ikke længere er der, føler vi os som femårige. I det øjeblik ønsker vi næsten, at vi var enebarn, uden at indse, at det at dele denne sorg hjælper os igennem den. Selv hvis vi kæmper for at finde en positiv vej ud af dette underliggende mørke, eksisterer det.

"For at håndtere familieproblemer er en af de bedste ting, du kan gøre, at tage vare på dig selv," råder terapeuten. Det er ikke egoistisk; det er en værdifuld beslutning for at bevare familiens harmoni. At sørge på en sund måde hjælper med at undgå kaotiske scener og bevare fundamentet for den trygge havn, som forældre så omhyggeligt har bygget. Her er, hvad Gabrielle Applebury anbefaler:

Efter tabet af forældre, hold orden og del information for at undgå spændinger mellem søskende.

Diskuter beslutningerne sammen, skriv dem ned, og sørg for, at alle er klar over dem.

I tilfælde af en vanskelig konflikt, søg hjælp fra en tredjepart eller en professionel.

Terapeutisk støtte kan hjælpe med at håndtere sorg og dens indvirkning på søskende.

Prioritér rolig kommunikation: lytning, respekt og spørgsmål om nødvendigt.

Sæt grænser og accepter, at alle oplever sorg på deres egen måde.

Hvis diskussionerne bliver for anspændte, så tag en pause og genoptag senere.

At bevare eller genskabe fælles øjeblikke kan hjælpe med at bevare båndene trods prøvelserne.

Forældre er familiens rygraden, hjemmets livsnerve. Når de går bort, tager det tid for søskende at genvinde fodfæste og stabilitet.