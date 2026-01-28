Efter at være flygtet fra Nordkorea åbnede hun en restaurant i Japan.

Ti år efter at hun med livet i behold flygtede fra Nordkorea, fandt Mun Yeon-hui i Japan den fred og anerkendelse, hun aldrig havde kendt i sit hjemland. Hun bor nu i Chiba, øst for Tokyo, og driver sammen med sin mand en restaurant ved navn Sulnoon, der er kendt for sine naengmyeon, lækre kolde nudler med oprindelse i Pyongyang. Hendes historie, som er fortalt af den japanske avis Asahi Shimbun, illustrerer både modstandsdygtighed og søgen efter frihed.

En barndom under overvågning

Som rapporteret af den japanske avis Asahi Shimbun , voksede Mun Yeon-hui, født i Nordkorea, op i et miljø, hvor frygt og kontrol dikterede alle aspekter af livet. Som teenager blev hun tvunget til at være vidne til den offentlige henrettelse af en kvinde, der var anklaget for at sælge dvd'er med udenlandske tv-serier. Et dybt traume - men også et vendepunkt. Langt fra at vende sig væk fra omverdenen begyndte den unge kvinde at interessere sig for den: Hun opdagede i hemmelighed sydkoreanske og japanske dramaer, især beundrende skuespilleren Takuya Kimura, stjernen i den japanske serie Pride.

Denne opvågning får hende til at sætte spørgsmålstegn ved det nordkoreanske regimes lukkede natur. Trods sin erhvervsuddannelse i Pyongyang møder hun systemets inerti: ingen udsigter, ingen frihed. Det er da, at hun, mod al fornuft, beslutter sig for at flygte.

En mirakuløs flugt

I maj 2015 forlod Mun Yeon-hui Nordkorea midt i tårer fra sin mor, der sagde til hende: "Jeg er ked af, at jeg fødte dig i dette land." Hun svømmede over Yalu-floden, den naturlige grænse til Kina, med kun et par pengesedler, barberblade og noget opium til beskyttelse, som hun planlagde at bruge, hvis hun blev arresteret.

Efter en rystende flugt gennem Kina blev hun opfanget nær den laotiske grænse. Mod alle odds løslod de kinesiske myndigheder hende den næste dag og returnerede endda hendes penge og ejendele. "Det er mærkeligt ... det kan kun være et mirakel," sagde hun senere. Mun Yeon-hui fandt tilflugt på den sydkoreanske ambassade i Laos, før hun flyttede til Seoul i 2016. Der blev hun genforenet med sin mor og bror og fik sydkoreansk statsborgerskab.

Fra Pyongyang til Tokyo: Kulinarisk kunst som en rød tråd

Det var i Sydkorea, sammen med sin mor – en tidligere kok på et stort hotel i Pyongyang – at hun åbnede sin første restaurant, Sulnoon. Stedet blev hurtigt populært for sine håndlavede kolde nudler, tilberedt i nordkoreansk stil med uafskallet boghvede og en klar bouillon, der kombinerer oksekød, svinekød og kylling.

Det var også der, hun mødte Shigeru Katsumata, en japansk restauratør, som hun giftede sig med hundrede dage senere. Sammen besluttede de at forene køkken og kulturer: I 2024 åbnede de en ny Sulnoon-restaurant i Chiba, Japan. Hver dag kommer en loyal kundekreds for at smage denne ikoniske nordkoreanske ret, tilberedt med tålmodighed og ydmyghed. "I Nordkorea er der ikke meget krydderi, men alt laves i hånden," forklarer Yeon-hui med et stille smil.

Et nyt liv og en drøm for fremtiden

Kokken, der nu er i fyrrerne, taler åbent om sin fortid. Hun beretter om sin flugt, sin bedring og sin integration i det japanske samfund, som hun beskriver som "venligt og imødekommende". På YouTube deler hun nu sine opskrifter og sin historie med åbenhjertighed i håb om at inspirere andre flygtninge.

Fra Yalu-floden til Tokyos køkken er Mun Yeon-hui et eksempel på udholdenheden hos en generation af nordkoreanske flygtninge, der forvandlede smerte til kreativitet. Gennem sin restaurant Sulnoon tilbyder hun meget mere end en ret: en smag af frihed, serveret i en skål med kolde nudler.