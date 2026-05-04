Langes Haar bietet wunderbare Möglichkeiten für den großen Tag. Es ermöglicht seltene stilistische Freiheit und erlaubt Ihnen, je nach Wunsch von einem natürlichen und romantischen Look zu einem ultra-glamourösen Makeover zu wechseln.

Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über die wichtigsten Arten von Hochzeitsfrisuren für langes Haar: offenes Haar, hochgesteckte Frisuren , geflochtene, halb hochgesteckte oder lockige Frisuren.

Wir behandeln außerdem wichtige Accessoires und geben praktische Tipps, damit Sie am großen Morgen entspannt und gelassen ankommen.

Langes, offenes Haar: natürliche und romantische Brautfrisuren

Offenes Haar am Hochzeitstag zu tragen, ist ein Ausdruck von Freiheit und Strahlkraft. Dieser Trend gewinnt 2025 deutlich an Bedeutung und spricht Bräute an, die sich einen natürlichen, ungezwungenen Look wünschen.

Der Schlüssel zu diesem gelungenen Look? Sorgfältig vorbereitetes Haar , das mehrere Wochen vor der Zeremonie gepflegt wird: Nährende Masken, Glättungscremes oder ein schützendes Serum sind unerlässlich.

Mit welligen Locken und Volumen lässt sich die Frisur strukturieren, ohne sie zu beschweren. Sanfte Locken verleihen Bewegung, Dimension und Lebendigkeit.

Dieser Stil passt perfekt zu einem leichten und strahlenden Braut-Make-up und unterstreicht die Gesamtharmonie.

Accessoires spielen hier eine entscheidende Rolle. Ein frischer Blumenkranz verleiht dem Look sofort einen Hauch von Bohème. Ein dezentes Diadem oder eine große Haarspange hingegen geben der Frisur einen strukturierteren Touch.

Dank dieser Vielseitigkeit ist offenes Haar eine passende Option für fast jedes Hochzeitsthema, von rustikal bis romantisch.

Duttfrisuren, Pferdeschwänze und Hochsteckfrisuren: Eleganz garantiert.

Hochsteckfrisuren verkörpern Eleganz in ihrer ausdrucksstärksten Form. Der Chignon, ob tief oder hochgesteckt, streng frisiert oder bewusst locker , bleibt eine sichere Wahl.

Was die Variationen angeht, können Sie sich für einen kleinen, dezenten Dutt oder einen skulpturalen XXL-Chignon entscheiden, der alle Blicke auf sich zieht.

Auch der Braut- Pferdeschwanz verdient Beachtung. Ein einfacher Dreh um das Haargummi, ein umwickelter Zopf oder lose Strähnen genügen, um ihn zu einer festlichen Frisur zu machen.

Dieser Stil öffnet das Gesicht und betont vor allem die Rückseite des Kleides: ein erheblicher ästhetischer Vorteil bei Modellen mit dünnen Trägern oder einem tiefen Rückenausschnitt.

Einige konkrete Beispiele veranschaulichen die mögliche Vielfalt: der unordentliche Dutt mit goldenen Haarnadeln, der tiefsitzende Dutt mit einem Kristallhaarkamm oder der hochsitzende Dutt mit einem minimalistischen Diadem .

Von klassischen Hochzeiten bis hin zu modernen urbanen Events – diese Frisuren passen zu jedem Anlass.

Geflochtene Frisuren für eine Hochzeit im Boho-Chic-Stil

Geflochtene Frisuren sind typisch für Hochzeiten im Boho-Chic- oder Landhausstil. Langes Haar eignet sich hervorragend für diesen Stil und ermöglicht je nach gewünschter Atmosphäre eine große Vielfalt an Looks.

Der klassische oder afrikanische Zopf: grafisch, präzise, ideal für eine strukturierte Sommerhochzeit .

Der kaskadenartige oder weizenährenartige Zopf: poetischer und perfekt geeignet für eine ländliche oder im Freien stattfindende Zeremonie.

Die geflochtene Boho-Hochsteckfrisur: Volumen, Textur und Charakter für Bräute, die mal etwas Neues ausprobieren möchten.

Das Hinzufügen von frischen Blumen , die zum Brautstrauß passen, verstärkt den bohemischen Charakter ungemein.

Ein Zopf, in den kleine Blüten eingearbeitet sind, gehört nach wie vor zu den meistfotografierten Frisuren der Saison.

Bei aufwendigen Flechtfrisuren, wie zum Beispiel afrikanischen Zöpfen oder Kronenzöpfen, ist es wirklich ratsam, einen professionellen Friseur aufzusuchen.

Halbhochgesteckte Frisuren: der perfekte Kompromiss für langes Haar

Halbe Freiheit, halbe Struktur: Halbhochgesteckte Frisuren verkörpern eine romantische und schicke Balance, die viele Bräute suchen.

Ein Teil des Haares ist hochgesteckt, während der Rest frei in Locken oder Wellen fällt.

Die Variationen sind vielfältig: ein hoher Mini- Pferdeschwanz mit Schleier , im Nacken überkreuzte Zöpfe, ein Seitenscheitel oder Mittelscheitel, um die Gesichtszüge zu verfeinern oder auszugleichen.

Dieser Stil passt sich verschiedenen Längen von langem Haar an und bleibt je nach gewähltem Thema sehr vielseitig.

Ein zarter Haarschmuck , ein Haarkamm mit Zirkon- oder Porzellanverzierungen oder gar ein Diadem verleihen dem Outfit einen eleganten letzten Schliff. Wichtig ist, ihn individuell auf die Gesichtsform und den Stil des Kleides abzustimmen.

Langes, lockiges und welliges Haar: die wellige Brautfrisur

Welliges Haar zählt zu den stärksten Trends für Hochzeiten im Jahr 2025. Dieser Stil passt zu fast jedem Thema, von einer rustikalen Zeremonie bis hin zu einer glamourösen Hochzeit in geschlossenen Räumen.

Natürliche oder gelockte Wellen erzeugen Volumen und Bewegung und verleihen der Frisur eine sehr schmeichelhafte optische Leichtigkeit.

Frische Blumen oder Perlen können dezent in einen lockeren Zopf eingearbeitet werden, um einen eleganten Effekt zu erzielen.

Ein Diadem mit dezenten Kristall- oder Glitzerdetails passt harmonisch zu dieser Frisur und sorgt für ein Ergebnis, das sowohl natürlich als auch raffiniert wirkt.

Diese Frisur erfordert eine gute Vorbereitung: Stylingprodukte, die auf die Haarstruktur abgestimmt sind, langanhaltendes Fixierspray und ein Probetermin beim Friseur sind unerlässlich, um den Halt den ganzen Tag über zu gewährleisten.

Unkomplizierte Brautfrisuren für Ihren Hochzeitstag

Manche Bräute bevorzugen einen schlichten, unprätentiösen Look.

Die gute Nachricht ist, dass es leicht nachzumachende Frisuren gibt, die nicht weniger stylisch sind: Der gedrehte Zopf, der wellige Pferdeschwanz mit natürlichem Effekt oder der einfache geflochtene Haarkranz gehören zu diesen effektvollen Optionen.

Selbst bei diesen vermeintlich einfachen Frisuren ist ein Probetermin beim Friseur unerlässlich. Er ermöglicht Feinabstimmungen, das Testen des Halts über einen längeren Zeitraum und die Auswahl der passenden Produkte für Ihre Haarstruktur.

Der Friseur kann jeden Stil auch an die Gesichtsform und die Silhouette des Kleides anpassen.

Hochzeitshaarschmuck: So stylen Sie langes Haar

Ein gut gewähltes Accessoire kann eine gewöhnliche Frisur in einen unvergesslichen Look verwandeln. Für glamouröse Hochzeiten sind Diademe und Kristallperlen ein absolutes Muss.

Blumenkränze sind unverzichtbar für den Bohemian-Chic- oder Country-Stil: Auf der Stirn getragen, erinnern sie an einen Hippie-Spirit; höher getragen, wirken sie klassischer.

Die Preise für Haarkämme zur Hochzeit liegen je nach Design zwischen 25 € und 437 €: eine große Auswahl für jedes Budget. Brautstirnbänder kosten zwischen 73 € und 231 €.

Olivenzweige, Haarranken , Haarspangen mit Blumen und weiße Schleier vervollständigen diese Auswahl an Accessoires.

Es wird dringend empfohlen, Accessoires vor dem Probetermin für die Frisur zu kaufen: So können Sie die Gesamtharmonie überprüfen und der Friseur kann den endgültigen Look optimal auf Kleid und Schleier abstimmen.

Frisuren für Hochzeitsgäste mit langen Haaren

Auch Gäste mit langen Haaren haben eine große Auswahl an Möglichkeiten. Offenes, gewelltes Haar ist nach wie vor eine sichere Wahl für Sommerzeremonien.

Für einen glamourösen Effekt empfiehlt sich besonders ein voluminöser und texturierter Chignon : vor allem für Frauen, die sich eine elegante und gepflegte Frisur wünschen.

Eine lässige Flechtfrisur im Boho-Stil oder eine romantische Hochsteckfrisur passen perfekt zu ländlichen oder rustikalen Hochzeiten. Die Wahl sollte zum Hochzeitsthema und zum Outfit passen.

Damit Ihre Frisur den ganzen Tag und manchmal sogar die ganze Nacht hält, machen ein paar hochwertige Haarnadeln und ein geeignetes Haarspray den entscheidenden Unterschied.

Haarspangen , Diademe oder kleine, ins Haar gesteckte Blümchen werten jede Gastfrisur im Handumdrehen auf.

Engagieren Sie einen professionellen Friseur für Ihre Hochzeitsfrisur

Die ideale Hochzeitsfrisur entsteht durch ein ausführliches Beratungsgespräch. Ein professioneller Friseur berücksichtigt Gesichtsform, Haarstruktur und -länge, Kleiderstil und das Thema der Zeremonie, um einen stimmigen und individuellen Look zu kreieren.

Bei DESSANGE beispielsweise beginnen die Preise für Hochzeitsfrisuren bei 65 Euro für eine Hochsteckfrisur mit Waschen und Styling, bei 75 Euro für Waschen, Schneiden und Styling und bei 110 Euro für einen Chignon.

Das komplette Brautpaket wird ab 315 Euro angeboten und beinhaltet Probefrisur, Haarstyling, Hochzeits-Make-up und zusätzliche Behandlungen.

Eine Probehaarung ist ein Schritt, der niemals vernachlässigt werden sollte. Sie ermöglicht es Ihnen, das tatsächliche Ergebnis zu testen, Details anzupassen und zu überprüfen, wie gut die Frisur im Laufe der Zeit hält.

Manche Spezialfrisuren erfordern auch eine aufwändigere Planung. Wenn Sie Ihren Beauty-Termin mehrere Wochen im Voraus festlegen, können Sie am großen Tag ganz entspannt sein.