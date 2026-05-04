Mittellanges Haar, das zwischen Kinn und Schultern reicht, ist ein echter Segen für Bräute. Es ist von Natur aus vielseitig und ermöglicht die unterschiedlichsten Looks: von romantisch offenem Haar über elegante Chignons bis hin zu lässigen, halb hochgesteckten Frisuren im Boho-Stil.

Seit 2025 hat sich welliges Haar als dominierender Trend etabliert und bestätigt seine Vormachtstellung im Jahr 2026.

Wir haben 19 konkrete Ideen zusammengestellt, die Ihnen helfen sollen, die perfekte Hochzeitsfrisur für mittellanges Haar zu finden, die wirklich zu Ihnen passt – ganz gleich, welchen Figurtyp oder Stil Sie haben.

Mittellanges Haar und Brautfrisuren: Warum es die ideale Länge für den großen Tag ist

Diese Länge, oft als „Wunderwaffe“ bezeichnet, bietet unvergleichliche stilistische Freiheit. Weder zu kurz, um einzuschränken, noch zu lang, um schwierig zu stylen, ermöglicht sie alle Arten von kreativem Ausdruck am Hochzeitstag .

Wir wechseln mühelos zwischen lockerem, fließendem Haar, eleganten, halb hochgesteckten Frisuren und vollständig strukturierten Frisuren.

Eine der größten Stärken dieser Haarlänge? Die 2-in-1-Frisur .

Beginnen Sie die Zeremonie mit einer sorgfältig vom Friseur gestylten Hochsteckfrisur und lockern Sie dann am Abend ein paar Spangen, um eine lockere, wellige Frisur oder eine lässigere Halbhochsteckfrisur zu kreieren.

Ein reibungsloser Übergang, ohne dass man erneut zum Friseur gehen muss.

Sylvie von Les Beaux Looks , eine Expertin für Hochzeits-Beauty, rät ihren Kundinnen: Bleibt an eurem Hochzeitstag so nah wie möglich an eurem natürlichen Stil. Eure Lieben und euer Partner müssen euch wiedererkennen.

Sie rät ausdrücklich davon ab, Naturlocken kurz vor dem großen Tag zum ersten Mal zu glätten. Ein einfacher, aber entscheidender Ratschlag.

So fixieren Sie Ihre mittellange Hochzeitsfrisur passend zu Ihrer Gesichtsform

Die Berücksichtigung der Gesichtsform bei der Wahl der Frisur verändert alles. Vor der Auswahl untersucht der Friseur die Haarstruktur, den Haaransatz im Nacken, die Schädelform und fragt, wie die Frisur aussehen wird.

Der Halsausschnitt beeinflusst die Frisur ebenso stark wie das Gesicht.

Dreieckiges Gesicht mit der Spitze nach oben (schmale Stirn, breite Kinnpartie): Mehr Volumen am Oberkopf, einige Strähnen sollten das Gesicht umrahmen. Blumenkränze oder strukturierte Zöpfe sind ideal.

(schmale Stirn, breite Kinnpartie): Mehr Volumen am Oberkopf, einige Strähnen sollten das Gesicht umrahmen. Blumenkränze oder strukturierte Zöpfe sind ideal. Dreieckiges Gesicht mit nach unten gerichteter Spitze (ausgeprägte Wangenknochen): Wählen Sie offenes Haar, einen welligen Stil mit Pony. Vermeiden Sie Glätten. Leichte Haarspangen oder kleine Blumen genügen.

(ausgeprägte Wangenknochen): Wählen Sie offenes Haar, einen welligen Stil mit Pony. Vermeiden Sie Glätten. Leichte Haarspangen oder kleine Blumen genügen. Eckiges Gesicht (markante Kinnpartie): Kaschieren Sie die Kinnpartie mit gestuften Haaren und wählen Sie Wellen oder asymmetrische Frisuren. Ein gebundener Schal als Accessoire passt perfekt.

(markante Kinnpartie): Kaschieren Sie die Kinnpartie mit gestuften Haaren und wählen Sie Wellen oder asymmetrische Frisuren. Ein gebundener Schal als Accessoire passt perfekt. Rechteckiges Gesicht (länglich und schmal): Vermeiden Sie Volumen am Oberkopf und wählen Sie stattdessen einen Pony und das Gesicht umrahmende Stufen. Ein Seidenhaarband, das quer über die Stirn gelegt wird, verkürzt das Gesicht optisch.

(länglich und schmal): Vermeiden Sie Volumen am Oberkopf und wählen Sie stattdessen einen Pony und das Gesicht umrahmende Stufen. Ein Seidenhaarband, das quer über die Stirn gelegt wird, verkürzt das Gesicht optisch. Bei einem runden Gesicht (das so breit wie lang ist): Wählen Sie einen hohen Dutt oder einen rockig geflochtenen französischen Zopf. Voluminöse, hoch am Kopf sitzende Zöpfe schmeicheln dem Gesicht. Vermeiden Sie Volumen an den Seiten.

Wellige Brautfrisuren und Trends für 2026 für mittellanges Haar

Nachdem der Wellentrend seit 2025 in Wohnzimmern Einzug gehalten hat, bestätigt er seine Präsenz auch im Jahr 2026.

Dieser natürliche Welleneffekt betont alle Haarstrukturen und -längen, insbesondere mittellanges Haar, das seine Bewegung behält, ohne an Eleganz einzubüßen.

Ein Lockenstab und ein gutes Haarspray genügen, um diesen Effekt zu Hause zu erzielen – für eine Frisur , die bis zum Tanzabend hält. Drei Varianten sind in dieser Saison besonders angesagt.

Bohemian Waves : Ein kleiner, dünner Zopf verleiht leicht wildem Haar Struktur. Perfekt für eine rustikale Hochzeit.

: Ein kleiner, dünner Zopf verleiht leicht wildem Haar Struktur. Perfekt für eine rustikale Hochzeit. Der romantische, wellenförmige Look : Ein zartes Schmuckstück folgt den Wellenbewegungen und fängt bei jeder Bewegung das Licht ein.

: Ein zartes Schmuckstück folgt den Wellenbewegungen und fängt bei jeder Bewegung das Licht ein. Der glamouröse Hollywood-Wellen- Look: eine wahrhaft modellierte Frisur, eine direkte Anspielung auf die Beach Waves der Hollywood-Ära.

Bei leicht gesträhntem Haar wirkt das Ergebnis noch voluminöser und strukturierter. Ein Diadem oder ein Blumenkranz rundet den Look perfekt ab.

Brautfrisuren mit Zöpfen für mittellanges Haar: unsere romantischen und bohemischen Ideen

Geflochtene Zöpfe dominieren die Modetrends 2026 dank ihrer romantischen und gleichzeitig strukturierten Wirkung. Sie eignen sich für mittellanges Haar und dienen oft als Basis für natürliche Frisuren.

Die geflochtene Krone im Bohème-Stil entsteht, indem man auf beiden Seiten des Gesichts einzelne Haarpartien flechtet und bei jedem Durchgang eine neue Partie hinzufügt. Sie eignet sich für glattes, gewelltes oder lockiges Haar.

Mit kleinen weißen Blüten oder zartem Schmuck verziert, wird es zu einem Accessoire für sich. Durch leichtes Lockern der Zöpfe entsteht mehr Volumen und der Boho-Chic-Effekt wird verstärkt.

Der Fischgrätenzopf, der halb hochgesteckt endet, wirkt natürlich und rustikal. Der lockere Seitenzopf hingegen ist einfach zu flechten und lässt das Gesicht durch ein paar lose Strähnen frei.

Jede Version kann mit Blumen oder dezenten Haarspangen verziert werden, um das Set zu personalisieren.

Hochsteckfrisuren und halboffene Frisuren für mittellanges Haar: 8 elegante Ideen für Bräute

Ein lockerer, tiefsitzender Dutt ist nach wie vor eine sichere Wahl. Schlicht und romantisch, fasst er alle kleinen, widerspenstigen Strähnen zusammen und lässt sich leicht mit Perlen, Strasssteinen oder Blumen verzieren.

Ein paar dekorative Stecknadeln genügen, um es den ganzen Tag über an Ort und Stelle zu halten.

Der kleine, gedrehte Dutt im Nacken , der von einer eleganten Haarnadel gehalten wird, strahlt schlichte Eleganz aus. Der mittelhohe Dutt, verziert mit Blumen, ist perfekt für rustikale oder Boho-Hochzeiten.

Eine Zwischenlösung bietet die halboffene Frisur mit einem Perlkamm, bei der die natürlich gewellten Längen frei fallen können.

Die Variante mit dem halboffenen Haar verdient besondere Erwähnung.

Der halb hochgesteckte, lockige Dutt kombiniert eine hohe Befestigung mit lockeren Längen und eignet sich daher sowohl für feines als auch für dickes Haar. Je nach gewünschtem Look kann er mit einem Schleier oder einem Haarband verziert werden.

Praktische Tipps für die perfekte Hochzeitsfrisur bei mittellangem Haar

Die Haare vor dem großen Tag vorbereiten

Waschen Sie Ihre Haare niemals am Morgen der Hochzeit. Eine Haarwäsche am Abend oder am Morgen zuvor genügt. Eine Feuchtigkeitskur am Abend vorher sorgt für glänzendes und leicht kämmbares Haar.

Verwenden Sie ein Volumenshampoo und vermeiden Sie übermäßig ölige Produkte, die die Frisur beschweren.

Fettiger Ansatz? Keine Panik! Ihr Friseur hat die richtigen Produkte, um ihn zu kaschieren. Die Haarstruktur sollte möglichst natürlich wirken, aber gleichzeitig so gestylt sein, dass die Frisur auch nach stundenlangem Tanzen hält.

Die Haarprobe: ein unerlässlicher Schritt

Wenn Sie einige Wochen vor dem großen Tag einen Probetermin beim Friseur vereinbaren, können Sie jedes Detail anpassen, unangenehme Überraschungen vermeiden und sich vergewissern, dass die gewählte Frisur Ihnen wirklich schmeichelt.

Es bietet sich auch die Gelegenheit, das Zubehör zu testen und seine Haltbarkeit im Laufe der Zeit zu beurteilen.

Planen Sie Ihre Abendfrisur

Nach dem strahlenden Auftritt während der Zeremonie ist ein entspannterer Look angebracht, um den Abend genießen zu können.

Die 2-in-1-Frisur, die speziell für mittellanges Haar entwickelt wurde, erfüllt dieses Bedürfnis perfekt: Durch das Entfernen weniger Klammern lässt sich von einem aufwendigen Dutt zu einer lässigen Wellenfrisur oder einer halboffenen Hochsteckfrisur wechseln.

Eine Verwandlung in Sekundenschnelle, ohne zurück in den Spiegel zu müssen.