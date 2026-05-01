In New York könnte eine neue Regelung an Friseurschulen für Millionen von Frauen alles verändern.

Ab September 2026 geht der Staat New York einen beispiellosen Schritt: Schulungen im Umgang mit lockigem, welligem und krausem Haar werden an allen Friseurschulen verpflichtend. Eine scheinbar einfache Maßnahme, die jedoch jahrzehntelange, stillschweigende Diskriminierung aufgrund der Haarstruktur angeht.

Ein Problem, das jeder kennt, aber niemand löst.

Wie oft haben wir im Friseursalon schon den Satz gehört: „Ich weiß nicht, wie man lockiges Haar stylt“ ? Dass strukturiertes Haar in der allgemeinen Friseurausbildung nicht berücksichtigt wird, ist eine direkte Folge der segregierten Geschichte amerikanischer Salons: Die Ausbildungsunterlagen konzentrierten sich fast ausschließlich auf glattes oder leicht gewelltes Haar und schlossen damit einen ganzen Teil der Bevölkerung aus. Das Ergebnis? Generationen von Friseuren, die zwar mit bestimmten Haarstrukturen vertraut sind, aber für andere völlig unvorbereitet.

60 % der Bevölkerung, 8 Staaten gebildet

Das Paradoxon ist frappierend: Über 60 % der amerikanischen Bevölkerung haben strukturiertes Haar. Dennoch war die Ausbildung in diesem Bereich in Friseurschulen bisher nur in 8 von 50 Bundesstaaten verpflichtend. 75 % der Friseure wünschen sich mehr Schulungen zu verschiedenen Haartypen – da diese jedoch nicht verpflichtend waren, erwarben sie diese Kenntnisse nicht vor ihrer Berufspraxis. Diese Ausbildungslücke hat gravierende Folgen für Millionen von Kundinnen und Kunden.

Mit der Unterzeichnung des Gesetzes ändert New York die Regeln.

Gouverneurin Kathy Hochul unterzeichnete das Gesetz, das von der Abgeordneten Michaelle Solages und Senator Jamaal Bailey eingebracht worden war. Senator Bailey fasste das Problem prägnant zusammen: „Die derzeitigen Standards bereiten Fachkräfte oft nicht ausreichend auf die Arbeit mit unterschiedlichen Haarstrukturen vor. Diese Lücke betrifft Frauen und Mädchen mit dunkler Hautfarbe überproportional, da sie nur schwer Zugang zu auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Dienstleistungen erhalten.“ Das Gesetz tritt im September 2026 vollständig in Kraft.

Was genau verändert sich in den Schulen?

Am Umfang der Ausbildung ändert sich nichts – die Gesamtstundenzahl bleibt gleich. Geändert hat sich jedoch der Lehrinhalt. Schulen müssen künftig Zeit für die Analyse aller Haartypen, die Pflege von Naturlocken, Flecht- und Extensionstechniken sowie das Styling von strukturiertem Haar – Lockenformen, Föhnen und natürliches Styling – einplanen. Diese Fähigkeiten erscheinen selbstverständlich, waren aber bisher nicht Teil des Lehrplans.

„Ein rechtlicher Rahmen gegen Diskriminierung“

Michaelle Solages, selbst eine Schwarze Frau mit lockigem Haar, erläuterte den Umfang der Reform : „Es wurde deutlich, dass konkretere Maßnahmen nötig waren. Dieses Gesetz ist eine Antwort auf den anhaltenden Bedarf an Diversität und Inklusion in der Kosmetikbranche, um sicherzustellen, dass jeder, unabhängig von seinem Haartyp, in Salons die Aufmerksamkeit und Expertise erhält, die er verdient.“ Neben der Frage der Ausbildung ist das eigentliche Problem Diskriminierung: Jemandem das Haarstyling zu verweigern, weil man es nicht kann, ist ebenfalls eine Form der Ausgrenzung.

Und nach New York?

Laut dem Verband der Kosmetikschulen des Staates New York sollten die Schulen diese neuen Anforderungen ohne größere Schwierigkeiten umsetzen können. Der Berufsverband der Kosmetikerinnen, der die Reform von Anfang an unterstützt hat, äußerte die Hoffnung, dass andere Bundesstaaten rasch ähnliche Gesetze verabschieden und New York zu einem nationalen Vorbild wird. Die Frage ist nicht mehr, ob es möglich ist. New York hat es gerade bewiesen.

Kurz gesagt: Die Ausbildung aller Friseure für alle Haartypen ist eine Selbstverständlichkeit, deren Umsetzung Jahrzehnte dauerte. New York hat diesen Schritt nun vollzogen. Und für Millionen von Frauen, die lange Zeit die Antwort „Tut mir leid, ich weiß nicht wie“ gehört haben, ist dies weit mehr als eine administrative Reform. Es ist eine Anerkennung.