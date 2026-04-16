2026 zeichnet sich als ein entscheidendes Jahr für Damenfrisuren ab. Neue Haartrends vereinen Anklänge an die Siebzigerjahre , grafische Modernität und strukturierte, aber dennoch lebendige Schnitte.

Von frechen Kurzhaarschnitten bis hin zu fließenden Längen, inklusive Ponyfrisuren und mittellangen Modellen, ist die Auswahl bemerkenswert vielfältig. Für jede Haarstruktur und jeden Figurtyp ist in diesem Jahr die perfekte Frisur dabei.

Wir haben für Sie die neuen Damenfrisuren für 2026 entschlüsselt, die Ihre Aufmerksamkeit wirklich verdienen.

Das Quadrat und seine vielen Varianten, auch 2026 noch an der Spitze.

Der Bob bleibt auch 2026 die dominierende Frisur und erfreut sich in all seinen Variationen großer Beliebtheit. Seine Vielseitigkeit erklärt diese anhaltende Begeisterung: Er passt zu jeder Persönlichkeit, jeder Gesichtsform und jeder Haarstruktur.

Der ultrakurze , stumpfe Bob, auch bekannt als Straight Bob , endet auf Kinnhöhe. Sein minimalistischer und grafischer Look spricht all jene an, die einen gewagten Stil bevorzugen.

Der mittellange Bob gibt denjenigen Sicherheit, die noch zögern, sich die Haare schneiden zu lassen, während der weiche, leicht gestufte und texturierte Bob einen sehr natürlich zerzausten Effekt bietet.

Der luxuriöse, glänzende Lob, der bis zu den Schultern reicht, wirkt elegant und geschmeidig . Der strukturierte Lob hingegen ist dynamischer und verleiht dem Haar mehr Dimension und Bewegung. Ein asymmetrischer Lob umrahmt das Gesicht ausdrucksstark.

Der leicht unstrukturierte Tousled Lob ist besonders für feines und plattes Haar zu empfehlen.

Bei glattem Haar wirkt ein strukturierter Bob sofort elegant. Bei welligem oder lockigem Haar verwendet der Friseur dezente Stufen, um einen Pyramideneffekt zu vermeiden .

Im Jahr 2026 begrüßen wir die Bewegung, lassen die Spitzen leicht nach oben gebogen mit einem kleinen Flip und verzichten auf übermäßig starre Oberflächen.

Die Kurzhaarfrisuren, die dieses Jahr im Trend liegen

Mehrere Kurzhaarfrisuren werden 2026 mit echtem Stilbewusstsein angesagt sein. Der Mini-Shag erweist sich laut zahlreichen Experten als der absolute Gewinner .

Diese moderne Version des 70er-Jahre-Shag-Haarschnitts, der durch Jane Fonda und Rita Hayworth populär wurde, zeichnet sich durch leichte Stufen am Oberkopf und spitz zulaufende Enden aus und sorgt so für einen rockigen, aber dennoch gepflegten Look.

Es eignet sich sowohl für feines als auch für dickes Haar , passt sich jeder Gesichtsform an und lässt sich einfach mit einem Texturspray oder einem leichten Mousse, das auf das feuchte Haar aufgetragen wird, stylen.

Frauen über 50 schätzen es besonders: Es verleiht Volumen und strafft das Gesicht optisch .

Der Bixie, eine gewagte Mischung aus Pixie und Bob, unterstreicht seinen Status. Oben länger und an den Seiten spitz zulaufend, strukturiert er das Gesicht, ohne es hart wirken zu lassen. Der präzise Bob hingegen besticht durch seine klaren Linien und wird oft mit Seitenscheitel getragen.

Der Topfschnitt feiert sein Comeback mit einem frechen, von den 90ern inspirierten Twist und wird unter anderem von Charlize Theron und Zendaya getragen.

Der Pony, das Detail, das jeden Haarschnitt verwandelt.

Der Pony gilt in diesem Jahr als das Must-have-Haaraccessoire des Jahres 2026. Er frischt die Frisur auf, ohne alles zu verändern, und ist somit eine Option, die sowohl preiswert als auch spektakulär ist.

Der im Stil der Siebzigerjahre gehaltene, leicht mittig gescheitelte Pony folgt der natürlichen Bewegung des Haares. Er umrahmt die Augen, ohne das Gesicht zu verdecken, fügt sich harmonisch in den Nachwuchs ein und passt zu vielen Frisuren.

Dakota Johnson und Jennifer Lawrence sind die unbestrittenen Ikonen dieses Looks. Zum Styling genügt eine Rundbürste oder Lufttrocknen mit Texturspray.

Der lange, spitz zulaufende Birkin-Pony streift die Augenbrauen und sorgt so für einen mühelosen , sehr französischen Effekt, der direkt mit Jane Birkin in Verbindung gebracht wird.

streift die Augenbrauen und sorgt so für einen , sehr französischen Effekt, der direkt mit Jane Birkin in Verbindung gebracht wird. Der lange, dichte Pony , weder zu kurz noch zu spitz zulaufend, umrahmt die Augen und strukturiert das Gesicht, egal ob bei einem Bob oder längerem Haar.

Fließende Längen und mittellange Schnitte, mühelose Eleganz

Glatte Längen kündigen die Rückkehr minimalistischer Frisuren im Jahr 2026 an. Die Konturen sind klar, die Spitzen stumpf, oft ohne Stufen. Diese Präzision verstärkt den Glanz des Haares und bringt die Farbe optimal zur Geltung: tiefe Brauntöne, glänzendes Schwarz, Vanille oder Sandblond.

Diese Haarschnitte eignen sich ideal für glattes oder leicht gewelltes Haar, erfordern aber regelmäßige Nachbesserungen beim Friseur.

Lange Stufen gelten als die begehrteste Langhaarfrisur des Jahres. Unterschiedlich lange Strähnen verleihen dem Haar Bewegung und Leichtigkeit, selbst ohne perfektes Föhnen.

Der dezente Luxus-Haarschnitt , inspiriert von Jennifer Lopez und Amal Clooney, bietet einen schlichten, schicken und luftigen, charakteristischen langen Stufenschnitt.

Schulterlanges Haar oder Haare, die knapp über dem Schlüsselbein enden, sind in Friseursalons nach wie vor sehr beliebt.

Es umrahmt die Gesichtszüge sanft, gibt Struktur, ohne zu beschweren, und eignet sich sowohl für Hochsteckfrisuren als auch für natürliche Wellen .

Der Seitenscheitel und die stilvollen Details machen den entscheidenden Unterschied aus.

Der Seitenscheitel feiert eines der auffälligsten Comebacks des Jahres 2026. Lange Zeit als altmodisch angesehen, kehrt er nun intensiver und ausgeprägter zurück und verleiht dem Haar sofort mehr Volumen und Eleganz.

Kirsten Dunst ist die ideale Botschafterin dafür. Es eignet sich für fast alle Haarschnitte.

Der Butterfly-Effekt verdient ebenfalls Beachtung. Seine Strähnen und Stufen umrahmen das Gesicht wie Schmetterlingsflügel, erhalten die Länge und verleihen Volumen, ohne die Spitzen zu beschweren.

Er verfeinert die Gesichtszüge, mildert die Kanten eines eckigen Gesichts und verleiht einem runden Gesicht mehr Kontur. Außerdem ist er ein idealer Übergangsschnitt , wenn man von einem Bob auf eine längere Frisur umsteigt oder das Haar wachsen lässt.

Der sanfte Wolfsschnitt, eine mildere Variante mit fließenden Stufen, verleiht schlaffem Haar wieder Bewegung.

Der Christy Cut , inspiriert von Christy Turlington und Models der 90er Jahre, bietet einen vielseitigen mittellangen Haarschnitt, der glatt, gewellt oder hochgesteckt getragen werden kann.

Wie Sie den trendigen Haarschnitt auswählen, der zu Ihnen passt

Bei der Wahl Ihres Haarschnitts müssen drei Hauptaspekte berücksichtigt werden. Erstens, der Lebensstil : Wenig Zeit am Morgen?

Der Butterfly-Effekt oder der sanfte Bob sind ein absolutes Muss. Stylen Sie Ihre Haare lieber mit Lockenstab oder Glätteisen? Glattes Haar und der Christy Cut bieten mehr Stylingmöglichkeiten.

Die natürliche Haarstruktur gibt die Richtung vor. Bei glattem Haar eignen sich ein präziser Bob und gerade Längen ideal. Bei welligem Haar bringen der Butterfly-Effekt oder ein gestufter Bob die natürliche Bewegung optimal zur Geltung.

Bei lockigem Haar wirkt ein flacher Bob mit Curtain Bangs wunderschön. Feines, glattes Haar profitiert von einem lässigen Lob, einem Mini-Shag oder einem Baby-Bob, die für mehr Volumen und Dynamik sorgen.

Die Analyse der Gesichtszüge ergänzt diesen Ansatz. Ein Pony im Stil der Siebzigerjahre lässt eine breite Stirn weicher wirken und umrahmt ovale oder längliche Gesichter. Der Butterfly-Effekt verleiht einem runden Gesicht mehr Kontur. Ein weicher Bixie-Schnitt schmeichelt kantigen Gesichtern.

Besprechen Sie mit Ihrem Friseur, wie Sie eine individuelle Version kreieren können , die auf Ihr Gesicht, Ihre Haarstruktur und Ihre Persönlichkeit abgestimmt ist, anstatt einen Trend einfach nur zu kopieren.

2. Planen Sie regelmäßige Pflege ein, insbesondere bei strukturierten Schnitten, die häufige Nachbesserungen erfordern, um den Farbverlauf und die Bewegung zu erhalten.