Die perfekte Frisur für eine Hochzeit zu finden, ist alles andere als trivial.

Laut dem Bericht der Hochzeitsbranche aus dem Jahr 2024 liegt der Durchschnittspreis für eine Hochzeitsfrisur bei 120 € und steigt für ein Haar- und Make-up-Set auf rund 200 €: Es versteht sich von selbst, dass dieses Thema ernsthafte Beachtung verdient.

Für Gäste hängt die Kleiderwahl von verschiedenen Kriterien ab: Haarlänge und -struktur, Gesichtsform, dem Thema der Zeremonie und aktuellen Trends. Und natürlich gilt die goldene Regel: Die eigene Figur betonen, ohne der Braut die Show zu stehlen.

Hier bieten wir 65 einfache und schicke Ideen, die für alle Figurtypen und Stile geeignet sind, um Ihre Gastfrisur zu einem perfekt gemeisterten Detail zu machen.

Welche Frisur passt zu Ihrer Haarlänge als Hochzeitsgast?

Die Haarlänge ist nach wie vor das wichtigste natürliche Kriterium bei der Wahl der Technik. Sie bestimmt die verfügbaren Techniken, das mögliche Volumen und das Endergebnis.

Die besten Frisuren für kurzes Haar

Kurzes Haar ist genauso schön wie langes Haar.

Leichte Wellen verleihen einem kurzen Bob Bewegung und Volumen, während ein jungenhafter Schnitt mit Föhnfrisur eine zurückhaltende und selbstbewusste Eleganz ausstrahlt.

Sie können auch mit einem seitlichen Pony experimentieren oder einen leichten Zopf einarbeiten, um dem Look mehr Struktur zu verleihen. Auffällige Accessoires – geknotete Haarbänder, goldener Haarschmuck oder Kristallhaarspangen – werden dann zum eigentlichen Highlight einer gelungenen Frisur.

Die besten Frisuren für mittellanges Haar

Mittellanges Haar bietet besonders viel styling-Freiheit. Eine halb hochgesteckte Frisur mit Drehungen , ein eleganter halber Pferdeschwanz oder ein kunstvoller, tiefsitzender Dutt passen problemlos zu jeder Figur.

Sanfte Wellen verleihen dem Look eine natürliche Note, während florale Haarbänder eine einfache Frisur im Handumdrehen in einen aufwendigen Look verwandeln.

Die besten Frisuren für langes Haar

Die verschiedenen Haarlängen ermöglichen die unterschiedlichsten Frisuren. Ein hoher Dutt, der den Hals freilegt, zurückgesteckte Strähnen, Locken in den Längen oder sinnliche Meerjungfrauenwellen : Die Möglichkeiten sind zahlreich.

Langes Haar ermöglicht außerdem aufwendige Flechtfrisuren oder aufwendige Duttfrisuren, die die ganze Nacht halten.

Frisuren für Hochzeitsgäste passend zum Thema und Stil der Zeremonie

Die Atmosphäre der Hochzeit sollte unbedingt die Wahl der Frisur bestimmen. Die falsche Frisur birgt das Risiko, auf den Erinnerungsfotos einen unharmonischen Eindruck zu hinterlassen.

Bohemianische oder rustikale Hochzeit

Bei einer rustikalen Hochzeit stehen Natürlichkeit und Leichtigkeit im Vordergrund. Lockere Zöpfe, frische Blumenkränze , fließende Wellen und florale Haarbänder schaffen eine stimmige, unkonventionelle Atmosphäre.

Lose Haarsträhnen tragen zum Charme des Stils bei, vorausgesetzt, der Gesamteindruck behält eine gewisse Struktur.

Klassische oder elegante Hochzeit

Ein elegantes Ambiente verlangt nach schlichten und strukturierten Frisuren . Ein tiefsitzender Dutt mit makellosen Details, eine raffinierte Drehung oder dezenter Kopfschmuck verkörpern diesen Stil perfekt.

Details spielen hier eine enorme Rolle: Schon ein einzelnes abstehendes Haar kann mangelnde Sorgfalt verraten.

Festliche oder ungezwungene Hochzeit

Ein tiefer Pferdeschwanz, eine lässig- wuschelige Frisur oder eine halboffene Hochsteckfrisur mit minimalistischem Schmuck eignen sich perfekt für entspannte Feiern. Es geht darum, gepflegt auszusehen, ohne überstylt zu wirken.

Die perfekte Hochsteckfrisur für Hochzeitsgäste: Alle Varianten, die Sie kennen sollten

Der Chignon ist nach wie vor die beliebteste Frisur für Gäste. Er ist unendlich anpassungsfähig und passt zu jeder Gesichtsform und jedem Kleidungsstil.

Klassische und romantische Chignons

Der tiefsitzende Dutt verkörpert mit seinen klaren Linien Schlichtheit. Der gedrehte Dutt hingegen strahlt eine dezente und sehr elegante Romantik aus.

Der hohe Dutt öffnet das Gesicht und betont Hals und Schultern: ein unbestreitbarer Vorteil für kurvige Figuren, die ihre Silhouette strecken möchten.

Moderne und lässige Hochsteckfrisuren

Der lässige Dutt vereint mühelos entspannte Eleganz. Der lockere Dutt, neu interpretiert mit gedrehten Strähnen und strukturierter Oberfläche, sorgt für einen weichen, modernen Look.

Der Dutt mit Schleife vereint Eleganz und Verspieltheit, während der Bananendutt ein Muss für die wagemutigsten Persönlichkeiten ist.

Tiefsitzender Dutt: unaufdringliche Eleganz und sorgfältige Details

Verdrehter Dutt: klassische Romantik

Messy Bun: lässig, aber niemals schlampig

Dutt mit Schleife: ein dezenter Hauch von Verspieltheit

Trendige Frisuren für Hochzeitsgäste in den Jahren 2025-2026

Die Trends für 2025-2026 markieren einen klaren Bruch mit den hohen Duttfrisuren der Vorjahre.

Machen Sie Platz für tiefsitzende, im Nacken gebundene Duttfrisuren, Meerjungfrauenwellen, die von der Küstenwelt inspiriert sind, und die halboffene Frisur mit Drehungen , die auf elegante Weise Hochsteck- und offene Frisuren miteinander verbindet.

Ein mit einer Strähne des eigenen Haares gebundener Pferdeschwanz ersetzt klassische Accessoires: ein minimalistischer Trick, der sehr beliebt ist.

Bei auffälligen Accessoires dominieren XXL-Schleifen, juwelenbesetzte Kämme, Couture-Haarbänder, Kristallhaarspangen und Satinbänder die am häufigsten fotografierten Looks.

Tiefsitzende Haarknoten, die im Nacken hochgerollt waren

Natürliche und fließende Meerjungfrauenwellen

Pferdeschwanz mit einer gelockten Strähne

Accessoires in XXL: Schleifen, Kämme, Couture-Haarbänder

Passen Sie Ihre Gästefrisur an Ihre Gesichtsform und Haarstruktur an.

Eine schöne Frisur ist in erster Linie eine, die Ihre Vorzüge unterstreicht. Gesichtsform und Haarstruktur bestimmen die am besten geeignete Frisur.

Passe deine Frisur deiner Gesichtsform an.

Bei einem runden Gesicht wirkt ein hoher Dutt oder streng hochgestecktes Haar voluminöser. Ein längliches Gesicht profitiert von ein paar locker fallenden Strähnen in halboffenen Frisuren oder sanften Wellen.

Ein eckiges Gesicht wird durch lockere Locken oder das Gesicht umrahmende Strähnen weicher wirken: Weichheit trifft auf Kantigkeit.

Passe deine Frisur deiner Haarstruktur an.

Feines Haar benötigt Volumen, das durch Toupieren oder Locken erzeugt wird . Dickes Haar eignet sich besser für strukturierte Frisuren, Zöpfe oder tiefsitzende Duttfrisuren.

Lockiges oder krauses Haar verdient es, so wie es ist geschätzt zu werden, zum Beispiel mit afrikanischen Zöpfen oder floralen Accessoires: Es zu glätten ist oft ein Fehler .

Accessoires und Haarvorbereitung für eine gelungene Gästefrisur

Die richtige Haarpflege einige Tage vor der Hochzeit macht den entscheidenden Unterschied. Ein passendes Shampoo, gefolgt von einer Leave-in-Pflege, spendet Feuchtigkeit, macht das Haar geschmeidig und verleiht ihm Glanz.

Fixierprodukte sorgen dann dafür, dass die Frisur bis zum Ende des Abends an Ort und Stelle bleibt, unabhängig von der Dauer der Zeremonie.

Bei den Accessoires bietet sich eine großzügige Auswahl an floralen Haarbändern , mit Silber oder Perlen verziertem Haarschmuck , Strasskämmen, Perlenhaarnadeln und Strohhüten für Sommerhochzeiten.

Ein frischer Blumenkranz ist nach wie vor eine unschlagbare, bohemische Option für Trauungen im Freien.

Geknotete Haarbänder: vielseitig und trendy

Haarschmuck aus Gold oder Silber: für aufwendige Looks

Strasskämme und Kristallhaarspangen: ein Hauch von Glamour

Bedenken Sie, dass der Preis je nach Aufwand erheblich variiert: Ein einfaches Föhnen kostet nicht so viel wie eine aufwendige Hochsteckfrisur aus mehreren Zöpfen.

Rechnen Sie je nach Ihren Bedürfnissen mit einem Budget zwischen 120 und 200 Euro und vergessen Sie nicht, Ihren Salontermin mehrere Wochen im Voraus zu buchen: In der Hochzeitssaison sind die Termine schnell ausgebucht.