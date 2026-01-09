Laut einer Friseurin beweisen diese 4 Anzeichen, dass Ihnen Ihr Haarschnitt nicht steht.

Sie verlassen den Salon mit perfekt gestyltem Haar, und doch scheint Ihnen der Spiegel ein paar Stunden später einen Streich zu spielen. Der gewählte Schnitt passt möglicherweise nicht zu Ihrer natürlichen Haarstruktur. Laut dem renommierten Friseur Christophe Nicolas Biot gibt es bestimmte sichtbare Anzeichen dafür, dass ein Schnitt nicht optimal für Ihr Haar ist. Vor allem aber gilt: Nur Sie selbst können entscheiden, ob Ihnen ein Schnitt steht.

1. Haare, die sich aufplustern und ihre Form verlieren

Fühlt sich Ihr Haar an, als stünden Ihre Haare in alle Richtungen ab? Das bedeutet nicht unbedingt, dass es „unbändig“ ist. Christophe Nicolas Biot erklärt, dass unordentlich abstehende Haare oft darauf zurückzuführen sind, dass der Schnitt nicht der natürlichen Bewegung des Haares folgt. Der Mangel an Struktur erzeugt dieses Volumen, das selbst mit den besten Stylingprodukten schwer zu bändigen ist. Ein gut geeigneter Schnitt sollte hingegen mit dem Haar arbeiten, nicht gegen es, und es jeden Tag verschönern.

2. Einzelne Haarsträhnen, die trotz aller Bemühungen abstehen.

Sie bürsten Ihr Haar, verwenden Seren und Kuren, und trotzdem wollen manche Strähnen einfach nicht in Form bleiben? Der Friseur weist auf einen häufigen Fehler hin: Haare im nassen Zustand schneiden. Wasser dehnt die Haarfasern kurzzeitig und verändert so die natürliche Form von Locken oder Wellen. Sobald das Haar trocken ist, erhält es seine natürliche Bewegung zurück, was den Eindruck eines misslungenen Schnitts erwecken kann. Wenn Sie diesen Zusammenhang verstehen, können Sie eine Frisur wählen, die Ihre Haarstruktur optimal zur Geltung bringt, anstatt mit ihr zu kollidieren.

3. Eine anhaltende, mousseartige Textur

Wirkt Ihr Haar trotz der Anwendung von Glättungsshampoos und Anti-Frizz-Behandlungen immer noch aufgeplustert oder kraus? Das deutet oft darauf hin, dass Ihr Haarschnitt die natürliche Haarstruktur nicht berücksichtigt. Christophe Nicolas Biot betont, dass es nicht darum geht, die Haarstruktur zu korrigieren, sondern einen Schnitt zu wählen, der sie optimal zur Geltung bringt. Ein guter Schnitt sollte ein Gleichgewicht zwischen Form und natürlicher Bewegung schaffen und Ihrem Haar ermöglichen, sich voll zu entfalten, ohne dass Sie es ständig glätten oder stylen müssen.

#Haarpflege #Friseur #Haarschnitt ♬ Originalton - Christophe Nicolas Biot @christophenicolasbiot Du hast den falschen Haarschnitt. ❌ Wenn dein Haar trotz aller Pflege aufgeplustert, kraus oder abstehend ist, liegt das Problem vielleicht nicht an seiner Natur, sondern am Haarschnitt. Der Fehler passiert oft beim Schneiden von nassem Haar. Wasser entspannt die Haarfasern, verändert die natürliche Bewegung und verdeckt die wahre Haarstruktur. Einmal trocken, fällt das Haar nicht mehr so, wie es sollte. Ein Trockenschnitt bringt die wahre Beschaffenheit deines Haares zum Vorschein. Er respektiert die natürliche Bewegung, folgt dem vorhandenen Volumen und definiert die Struktur, ohne zu brechen. ✂️ Bei Christophe Nicolas Biot wird jeder Trockenschnitt Strähne für Strähne mit der Schere an lebendem Haar durchgeführt. Und immer mit einer pflanzenbasierten Glanzbehandlung abgeschlossen, die die Form fixiert und die Schuppenschicht versiegelt. Abonniere unseren Kanal, um dein Haar besser zu verstehen und seine natürliche Schönheit zu entfalten, ohne es zu verändern. ✨ #Haare

4. Das ständige Bedürfnis, zu glätten oder abzuflachen

Wenn Sie viel Zeit damit verbringen, Ihre Haare zu glätten oder sie streng nach hinten zu stylen, um den gewünschten Look zu erzielen, ist das möglicherweise ein Zeichen dafür, dass der Haarschnitt nicht zu Ihnen passt. Experten merken an, dass viele versuchen, einen Schnitt zu „kaschieren“, der nicht zu ihren natürlichen Wellen passt. Dabei verdient Ihr Haar es, so wie es ist, bewundert zu werden. Die Form, die durch einen unpassenden Stil erzwungen wird, kontrastiert mit Ihrer Haarstruktur, anstatt sie zu betonen.

Der Lösungsvorschlag: Trockenschneiden… aber vor allem Ihr Urteilsvermögen.

Angesichts dieser Anzeichen empfiehlt Christophe Nicolas Biot das Trockenschneiden. Diese Technik folgt der natürlichen Bewegung des Haares und strukturiert die Form, ohne die Haarstruktur zu glätten. So entsteht ein harmonisches und leicht zu stylendes Ergebnis, das die natürliche Beschaffenheit Ihres Haares respektiert.

Vor allem gilt der einfachste Rat: Nur du selbst kannst entscheiden, ob dir ein Haarschnitt steht. Haare sind Ausdruck deiner Persönlichkeit, und es gibt keine allgemeingültigen Regeln. Ob du deine wilden Locken, deine krausen Haare oder deine glatten Längen liebst – deine Wahl sollte dir in erster Linie gefallen. Trends und Expertenmeinungen können dir Orientierung geben, aber deine Zufriedenheit ist das Wichtigste. Schließlich sind es deine Haare: Hab Spaß, experimentiere und trage, was dich glücklich macht.

Kurz gesagt: Anstatt dich darauf zu konzentrieren, wie deine Frisur laut gängigen Standards oder Meinungen anderer aussehen „sollte“, achte einfach darauf, was dir steht. Wenn du dich mit deinen Haaren wohlfühlst, egal ob sie lockig, glatt, kraus oder widerspenstig sind, dann passen sie perfekt zu dir.