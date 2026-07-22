Dieser Fehler kann die Nägel schwächen, ohne dass man es überhaupt merkt.

Sind Ihre Nägel splittern, brechen sie leicht oder wachsen sie langsamer? Bevor Sie einen Vitaminmangel oder „von Natur aus brüchige“ Nägel vermuten, sollten Sie eine andere Möglichkeit in Betracht ziehen. Eine weit verbreitete Angewohnheit, die viele unbewusst pflegen, kann die Nägel mit der Zeit tatsächlich schwächen.

Der Reflex, der Ihre Nägel auf die Probe stellt

Semi-permanenter Nagellack und Gel sind wegen ihrer langen Haltbarkeit sehr beliebt. Das Entfernen erfordert jedoch etwas mehr Sorgfalt. Wenn der Lack abblättert, ist die Versuchung groß, ihn abzuziehen oder mit den Fingern abzukratzen. Dieser Reflex ist jedoch alles andere als harmlos.

Nagellack auf diese Weise zu entfernen, birgt das Risiko, eine dünne Schicht der Nageloberfläche abzutragen. Dadurch wird der Nagel dünner, empfindlicher und bruchanfälliger. Wiederholtes Entfernen kann ihn schwächen und die Regeneration verzögern.

Ablage – ein Detail, das alles verändert

Nicht nur beim Entfernen von Nagellack ist Vorsicht geboten. Auch zu kräftiges Feilen kann die Nägel schwächen, insbesondere beim Auftragen oder Entfernen von Permanentlack. Sehr raue Feilen oder wiederholte Hin- und Herbewegungen können das Keratin, denHauptbestandteil des Nagels , beschädigen. Mit der Zeit kann dies zu rissigen, splitternden oder brüchigen Nägeln führen. Sanftes Feilen, immer in dieselbe Richtung, ist nach wie vor die beste Methode, die Nägel zu stärken.

Die richtige Methode für eine reibungslose Entfernung

Geduld ist hier der Schlüssel. Um semipermanenten Nagellack zu entfernen, verwenden Sie am besten einen geeigneten Entferner, damit sich das Produkt nach und nach auflöst. Diese Methode dauert zwar ein paar Minuten länger, ist aber viel schonender für die natürliche Nagelstruktur.

Wenn Sie sich die Nägel im Nagelstudio entfernen lassen, fragen Sie ruhig nach einer schonenden Technik, bei der das Feilen auf das Nötigste beschränkt wird. Eine sorgfältige Fachkraft achtet auf die Gesundheit Ihrer Nägel und sorgt gleichzeitig für ein sauberes Ergebnis.

Gönnen Sie Ihren Nägeln eine echte Pause.

Wie Haut oder Haare brauchen auch Nägel eine Pause. Der Wechsel zwischen Phasen mit und ohne Nagellack kann ihnen helfen, ihre volle Vitalität wiederzuerlangen.

Ergänzen Sie diese Pflegeroutine, indem Sie regelmäßig ein pflegendes Öl auf Ihre Nägel und Nagelhaut auftragen. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung trägt ebenfalls zu deren Gesundheit bei. Sollten Ihre Nägel trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen weiterhin stark geschädigt sein, ständig splittern oder schmerzen, kann ein Besuch beim Hautarzt ratsam sein.

Starke Nägel sind nicht nur eine Frage der Natur, sondern auch der Gewohnheiten. Indem Sie auf das Abziehen des Nagellacks verzichten, Ihre Nägel sanft feilen und ihnen Zeit zur Pflege geben, stärken Sie sie optimal und sorgen für ihre Gesundheit. Manchmal sind es die kleinsten Veränderungen, die den größten Unterschied machen.