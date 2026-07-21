Diese Schritte können dazu beitragen, dass der Duft den ganzen Tag anhält.

Tipps & Tricks
Léa Michel
marymarkevich / Designed by Magnific

Parfüm ist ein persönliches Vergnügen, aber keinesfalls eine Pflicht. Unabhängig von Geschlecht und Alter steht es Ihnen frei, es zu tragen … oder auch nicht. Wenn Sie es jedoch gerne auftragen, können schon wenige einfache Schritte den Unterschied ausmachen, damit Sie Ihren Lieblingsduft von morgens bis abends genießen können.

Gut mit Feuchtigkeit versorgte Haut ist der beste Verbündete von Parfüm.

Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass Parfüm auf trockener Haut schneller verfliegt. Das ist ganz normal: Gut mit Feuchtigkeit versorgte Haut speichert Duftnoten besser. Verwenden Sie vor dem Auftragen von Parfüm eine parfümfreie Feuchtigkeitscreme oder, falls die Marke eine passende Körperlotion anbietet, eine solche. Dadurch wird eine Basis geschaffen, die dazu beiträgt, dass der Duft länger anhält, ohne seine Balance zu stören.

Konzentriere dich auf die Pulspunkte

Nicht alle Körperstellen geben Düfte gleich gut ab. An Stellen mit höherer Körperwärme entfalten sich die Duftnoten allmählich über den Tag verteilt. Konzentrieren Sie sich daher auf Handgelenke, Hals, hinter den Ohren, Ellenbeugen oder Kniekehlen. Mehrere Sprühstöße genügen: Wenige gezielte Sprühstöße genügen, um einen angenehmen Duft zu genießen.

Vergessen Sie den Reflex, Ihre Handgelenke zu reiben.

Es ist eine fast automatische Geste, die man aber besser vermeidet. Reiben Sie nach dem Aufsprühen Ihres Parfums nicht Ihre Handgelenke aneinander. Diese Bewegung kann die Duftmoleküle verändern und die Duftentwicklung auf der Haut beeinflussen. Am besten lassen Sie das Parfum an der Luft trocknen, ohne es zu berühren.

Kleidung kann das Aufwachen verlängern

Stoffe speichern Gerüche tendenziell länger als die Haut. Ein leichter Sprühstoß auf die Kleidung kann daher dazu beitragen, dass Ihr Parfüm den ganzen Tag hält. Seien Sie jedoch vorsichtig mit empfindlichen oder sehr hellen Stoffen, da diese Flecken bekommen können.

Eine gut erhaltene Flasche bleibt wirksamer.

Die Art der Aufbewahrung beeinflusst die Qualität Ihres Parfums im Laufe der Zeit. Wärme, Feuchtigkeit und Lichteinwirkung können seine Zusammensetzung verändern. Idealerweise sollte der Flakon an einem trockenen, temperierten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden. Entgegen der landläufigen Meinung ist das Badezimmer aufgrund von Temperaturschwankungen und hoher Luftfeuchtigkeit in der Regel nicht der beste Aufbewahrungsort.

Auch die Konzentration spielt eine Rolle.

Wenn Sie einen Duft suchen, der mehrere Stunden anhält, achten Sie vor dem Kauf auf die Duftkonzentration. Ein Eau de Parfum enthält mehr Duftstoffe als ein Eau de Toilette, wodurch es in der Regel länger auf der Haut hält. Die Haltbarkeit hängt natürlich auch von der Duftkomposition und Ihrem Hauttyp ab, aber dieses Kriterium ist ein guter Anhaltspunkt für die Wahl eines länger anhaltenden Duftes.

Durch die Kombination von gut mit Feuchtigkeit versorgter Haut, dem gezielten Auftragen des Parfums und ein paar einfachen Gewohnheiten lässt sich die Haltbarkeit Ihres Parfums auf natürliche Weise verlängern. So können Sie Ihren Lieblingsduft länger genießen, wenn Sie gerne Parfum tragen. Bedenken Sie dabei, dass Parfum vor allem eine persönliche Entscheidung bleibt, unabhängig von Geschlecht und Alter.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Warum Lippenstift nicht lange hält (und wie man das Problem beheben kann)

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Warum Lippenstift nicht lange hält (und wie man das Problem beheben kann)

Lippenstift, der nach wenigen Stunden verblasst, verläuft oder ganz verschwindet? Keine Panik: Mit ein paar einfachen Tipps können...

Diese japanische Kopfhautmassage kann zu gesünderem Haar beitragen.

Was wäre, wenn Ihre Haarpflege mit ein paar Minuten Entspannung beginnen würde? Die Kopfmassage, die direkt aus Japan...

Diese Vorteile von Meerwasser für die Haut werden oft übersehen.

Schwimmen im Meer vermittelt ein unvergleichliches Gefühl von Freiheit und Frische. Neben diesem sommerlichen Vergnügen birgt es unerwartete...

Was passiert wirklich, wenn die Haut bräunt?

Eine goldene Bräune erinnert oft an Urlaub, gemütliche Tage auf der Terrasse und sonnige Ausflüge. Doch hinter dieser...

Diese Gewohnheiten schädigen das Haar, ohne dass wir es merken.

Glanzloses, brüchiges Haar oder Spliss? Das ist weder tragisch noch unvermeidlich und schon gar kein Grund für Schuldgefühle....

Schnell fettiges Haar: die häufigsten und unterschätzten Ursachen

Sieht dein Haar schon am Tag nach dem Waschen fettig aus? Keine Sorge, damit bist du nicht allein....