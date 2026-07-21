Diese Schritte können dazu beitragen, dass der Duft den ganzen Tag anhält.

Parfüm ist ein persönliches Vergnügen, aber keinesfalls eine Pflicht. Unabhängig von Geschlecht und Alter steht es Ihnen frei, es zu tragen … oder auch nicht. Wenn Sie es jedoch gerne auftragen, können schon wenige einfache Schritte den Unterschied ausmachen, damit Sie Ihren Lieblingsduft von morgens bis abends genießen können.

Gut mit Feuchtigkeit versorgte Haut ist der beste Verbündete von Parfüm.

Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass Parfüm auf trockener Haut schneller verfliegt. Das ist ganz normal: Gut mit Feuchtigkeit versorgte Haut speichert Duftnoten besser. Verwenden Sie vor dem Auftragen von Parfüm eine parfümfreie Feuchtigkeitscreme oder, falls die Marke eine passende Körperlotion anbietet, eine solche. Dadurch wird eine Basis geschaffen, die dazu beiträgt, dass der Duft länger anhält, ohne seine Balance zu stören.

Konzentriere dich auf die Pulspunkte

Nicht alle Körperstellen geben Düfte gleich gut ab. An Stellen mit höherer Körperwärme entfalten sich die Duftnoten allmählich über den Tag verteilt. Konzentrieren Sie sich daher auf Handgelenke, Hals, hinter den Ohren, Ellenbeugen oder Kniekehlen. Mehrere Sprühstöße genügen: Wenige gezielte Sprühstöße genügen, um einen angenehmen Duft zu genießen.

Vergessen Sie den Reflex, Ihre Handgelenke zu reiben.

Es ist eine fast automatische Geste, die man aber besser vermeidet. Reiben Sie nach dem Aufsprühen Ihres Parfums nicht Ihre Handgelenke aneinander. Diese Bewegung kann die Duftmoleküle verändern und die Duftentwicklung auf der Haut beeinflussen. Am besten lassen Sie das Parfum an der Luft trocknen, ohne es zu berühren.

Kleidung kann das Aufwachen verlängern

Stoffe speichern Gerüche tendenziell länger als die Haut. Ein leichter Sprühstoß auf die Kleidung kann daher dazu beitragen, dass Ihr Parfüm den ganzen Tag hält. Seien Sie jedoch vorsichtig mit empfindlichen oder sehr hellen Stoffen, da diese Flecken bekommen können.

Eine gut erhaltene Flasche bleibt wirksamer.

Die Art der Aufbewahrung beeinflusst die Qualität Ihres Parfums im Laufe der Zeit. Wärme, Feuchtigkeit und Lichteinwirkung können seine Zusammensetzung verändern. Idealerweise sollte der Flakon an einem trockenen, temperierten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden. Entgegen der landläufigen Meinung ist das Badezimmer aufgrund von Temperaturschwankungen und hoher Luftfeuchtigkeit in der Regel nicht der beste Aufbewahrungsort.

Auch die Konzentration spielt eine Rolle.

Wenn Sie einen Duft suchen, der mehrere Stunden anhält, achten Sie vor dem Kauf auf die Duftkonzentration. Ein Eau de Parfum enthält mehr Duftstoffe als ein Eau de Toilette, wodurch es in der Regel länger auf der Haut hält. Die Haltbarkeit hängt natürlich auch von der Duftkomposition und Ihrem Hauttyp ab, aber dieses Kriterium ist ein guter Anhaltspunkt für die Wahl eines länger anhaltenden Duftes.

Durch die Kombination von gut mit Feuchtigkeit versorgter Haut, dem gezielten Auftragen des Parfums und ein paar einfachen Gewohnheiten lässt sich die Haltbarkeit Ihres Parfums auf natürliche Weise verlängern. So können Sie Ihren Lieblingsduft länger genießen, wenn Sie gerne Parfum tragen. Bedenken Sie dabei, dass Parfum vor allem eine persönliche Entscheidung bleibt, unabhängig von Geschlecht und Alter.