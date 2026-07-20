Warum Lippenstift nicht lange hält (und wie man das Problem beheben kann)

Tipps & Tricks
Léa Michel
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Lippenstift, der nach wenigen Stunden verblasst, verläuft oder ganz verschwindet? Keine Panik: Mit ein paar einfachen Tipps können Sie Ihre Beauty-Routine revolutionieren. Entdecken Sie, wie Sie die Haltbarkeit Ihrer Farbe maximieren und gleichzeitig Ihre Lippen optimal pflegen – ganz nach Ihren Wünschen und Ihrem Stil.

Gepflegte Lippen für besseren Halt

Bevor man überhaupt an die Farbe denkt, ist die Lippenvorbereitung entscheidend. Trockene, schuppige oder dehydrierte Lippen bieten eine unebene Oberfläche, wodurch der Lippenstift nicht richtig haftet. Die beste Methode? Peelen Sie Ihre Lippen ein- bis zweimal pro Woche sanft, um abgestorbene Hautschüppchen zu entfernen, und tragen Sie anschließend einen feuchtigkeitsspendenden Lippenbalsam auf. Lassen Sie den Balsam jedoch einige Minuten einziehen, bevor Sie den Lippenstift auftragen: Eine zu reichhaltige oder ölige Textur kann die Haftung der Farbe beeinträchtigen.

Das Geheimnis eines lang anhaltenden Mundgefühls

Damit Ihr Lippenstift länger hält, ist eine Base entscheidend. Mit einem Lipliner im gleichen oder einem ähnlichen Farbton können Sie Ihre Lippenkontur nachzeichnen und sie leicht ausfüllen, bevor Sie den Lippenstift auftragen. Dieser erste Farbauftrag sorgt dafür, dass Ihr Make-up länger hält. Außerdem minimiert er das Auslaufen der Farbe und trägt zu einem gepflegten Aussehen den ganzen Tag über bei.

Wählen Sie die passende Textur nach Ihren Vorlieben.

Nicht alle Lippenstifte halten gleich lange. Matte, flüssige Formeln und langanhaltende Lippenstifte sind oft die Favoriten in Sachen Haltbarkeit, da sie besser auf den Lippen haften. Cremige oder glänzende Texturen hingegen bieten in der Regel mehr Tragekomfort, ein weiches Gefühl und einen strahlenden Effekt, können aber schneller verblassen. Die Wahl hängt daher von Ihren Prioritäten ab: eine Farbe, die den ganzen Tag hält, oder ein besonders angenehmes Tragegefühl, das sich leicht nachschminken lässt?

Der Trick zur Farbkorrektur

Möchten Sie die Haltbarkeit Ihres Lippenstifts noch weiter verlängern? Probieren Sie die „Fixierschleier“-Technik. Legen Sie nach dem ersten Auftragen der Farbe ein Kosmetiktuch sanft auf Ihre Lippen und tupfen Sie anschließend eine dünne Schicht transparenten Puder darüber. Tragen Sie dann eine zweite Schicht Lippenstift auf. Dadurch werden die Farbpigmente fixiert und die intensive Farbe hält länger.

Für jeden Geschmack der passende Lippenstift, ganz nach Ihren Wünschen.

Denk daran, dass Lippenstifttragen nie Pflicht ist. Du kannst ihn tragen, darauf verzichten, ihn gelegentlich oder täglich auftragen: Alle Optionen sind gültig. Schönheit kennt keine festen Regeln, und jeder kann seine Persönlichkeit nach Belieben ausdrücken. Unabhängig von Hautton, Geschlecht oder Stil hast du absolut das Recht, Lippenstift zu lieben und mit Farben zu experimentieren.

Kurz gesagt: Mit ein paar guten Gewohnheiten, etwas Vorbereitung und der richtigen Formel bleibt Ihre Lippenstiftfarbe länger strahlend. Am wichtigsten ist aber, dass Sie sich wohlfühlen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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