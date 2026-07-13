Diese Gewohnheiten schädigen das Haar, ohne dass wir es merken.

Glanzloses, brüchiges Haar oder Spliss? Das ist weder tragisch noch unvermeidlich und schon gar kein Grund für Schuldgefühle. Es kann jeden treffen. Wenn Sie mit dem Zustand Ihrer Haare unzufrieden sind und ihnen wieder mehr Vitalität verleihen möchten, müssen Sie lediglich ein paar Ihrer täglichen Gewohnheiten überdenken.

Hitze ist ein Reflex, der die Haarlängen schwächt.

Haartrockner, Glätteisen und Lockenstäbe gehören oft zur Beauty-Routine. Bei regelmäßiger Anwendung oder hohen Temperaturen können sie die Haarfasern jedoch austrocknen und Haarbruch begünstigen. Die gute Nachricht: Sie müssen nicht komplett darauf verzichten. Weniger häufiges Benutzen, eine niedrigere Temperatur und ein Hitzeschutz vor dem Styling können die negativen Auswirkungen bereits minimieren.

Zu häufiges Haarewaschen kann das Gleichgewicht der Kopfhaut stören.

Tägliches Haarewaschen ist nicht unbedingt die beste Lösung. Häufiges Shampoonieren, insbesondere mit sehr heißem Wasser, kann den natürlichen Schutzfilm der Kopfhaut entfernen. Dadurch produziert die Kopfhaut möglicherweise noch mehr Talg, wodurch das Haar noch schneller fettig wirkt. Weniger häufiges Haarewaschen und die Verwendung von lauwarmem Wasser helfen, das natürliche Gleichgewicht des Haares zu bewahren.

Seien Sie vorsichtig beim Entwirren von nassem Haar.

Nasses Haar ist geschmeidiger, aber auch empfindlicher. Kräftiges Bürsten oder die Verwendung einer ungeeigneten Bürste können dann zu Haarbruch führen. Um die Längen zu schonen, verwenden Sie am besten einen grobzinkigen Kamm oder eine Bürste speziell für nasses Haar. Beginnen Sie immer an den Spitzen und arbeiten Sie sich sanft bis zum Ansatz vor: ein einfacher Schritt mit großer Wirkung.

Sehr enge Frisuren sind nicht immer von Vorteil.

Streng gebundene Pferdeschwänze, elegante Duttfrisuren oder sehr straffe Zöpfe sehen zwar makellos aus, belasten aber die Haarwurzeln stark. Mit der Zeit kann diese wiederholte Spannung das Haar schwächen und zu lokalem Haarausfall führen. Abwechslung bei der Frisur, ein etwas lockereres Tragen und die Verwendung weicherer Haargummis helfen, diese tägliche Belastung zu reduzieren.

Auch die Spitzen benötigen Aufmerksamkeit.

Einen Friseurtermin immer wieder hinauszuzögern, schadet bereits geschwächten Haarspitzen. Spliss wandert oft nach oben und lässt die Längen ungepflegt aussehen. Dasselbe gilt für die Haarpflege: Verzichtet man auf Spülung oder Haarkur, entzieht man dem Haar wichtige Nährstoffe und Feuchtigkeit. Regelmäßiges Spitzenschneiden und die richtige Pflege sorgen für weiches, glänzendes und geschmeidiges Haar.

Kleine Gesten, die alles verändern

Die Pflege Ihrer Haare erfordert nicht unbedingt eine komplette Umstellung Ihrer Pflegeroutine. Schon ein paar einfache Gewohnheiten können den entscheidenden Unterschied machen:

Beschränken Sie den Gebrauch von Heizgeräten.

Haarwäschen sollten nach Möglichkeit in größeren Abständen erfolgen.

Das Haar vorsichtig entwirren .

Wechseln Sie Ihre Frisuren regelmäßig, um ständige Spannungen zu vermeiden.

Pflegen Sie die Haarlängen mit geeigneten Produkten.

Schlafen Sie auf einem Satinkissenbezug und schützen Sie Ihr Haar bei Bedarf vor Sonne oder Chlor.

Mit der Zeit tragen diese kleinen Anpassungen dazu bei, die Kraft, Geschmeidigkeit und den Glanz des Haares zu erhalten.

Glanzlose, brüchige oder gespaltene Spitzen sind kein Zeichen von Schönheit. Es ist ein weit verbreitetes Problem mit vielen möglichen Ursachen. Um dem Haar wieder Glanz zu verleihen, genügt oft schon die Überprüfung einiger weniger Gewohnheiten. Mit einer sanfteren und schonenderen Pflegeroutine geben Sie Ihrem Haar die besten Voraussetzungen, um sein volles Potenzial zu entfalten.