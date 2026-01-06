Dieses legendäre Parfüm, das bekanntermaßen von Brigitte Bardot getragen wurde, ist nach wie vor ein Kultklassiker und ein Verkaufsschlager.

Shalimar von Guerlain, kreiert 1925, ist eines jener seltenen Parfums, die Epochen überdauern, ohne an Reiz zu verlieren. Verbunden mit Brigitte Bardot und einem bestimmten Bild französischen Glamours, fasziniert dieser ikonische Duft bis heute sowohl Liebhaber zeitloser Klassiker als auch neue Generationen, die einen Duft mit Charakter suchen.

Ein jahrhundertealter Duft, der noch immer begehrt ist

Shalimar wurde Mitte der 1920er-Jahre von den Shalimar-Gärten in Indien inspiriert und gilt als eines der ersten orientalischen Parfums überhaupt. Seine außergewöhnliche Langlebigkeit verdankt es der seltenen Balance zwischen Eleganz, Glamour und intensiver Duftkraft. Fast ein Jahrhundert später ist es nach wie vor ein Verkaufsschlager bei ausgewählten Parfümerien wie Sephora.

Die olfaktorische Signatur einer Ikone

Brigitte Bardot trug maßgeblich zum Mythos Shalimar bei, indem sie es zu einem ihrer Lieblingsdüfte machte. Obwohl sie nicht die offizielle Markenbotschafterin ist, verkörpert sie perfekt seinen Geist: eine freigeistige, unkonventionelle Frau, fernab von gesellschaftlichen Normen. Shalimar zu tragen bedeutet, eine starke Präsenz auszustrahlen, eine Duftspur zu hinterlassen, die sowohl bekräftigt als auch für sich beansprucht wird.

Ein orientalischer Vanilleduft, der zeitlos geworden ist

Shalimars Stärke liegt in seiner kühnen Duftkomposition: eine leuchtende Bergamotte-Kopfnote, ein blumig-pudriges Herz und eine orientalische Basis mit einhüllenden Vanille-, Amber-, Leder- und Balsamico-Noten. Dieser Kontrast zwischen anfänglicher Frische und glamouröser Wärme in der Basis schafft eine unverwechselbare Signatur, die auf der Haut sofort erkennbar ist. Es ist diese einzigartige Duftspur, die Shalimar zu einem Duft macht, zu dem man immer wieder zurückkehrt, selbst nachdem man andere Parfums ausprobiert hat.

Warum ist es immer noch so beliebt?

In einer Welt voller neuer Düfte bietet Shalimar durch seine Geschichte Geborgenheit und fasziniert mit seiner Kraft. Er spricht sowohl jene an, die sich nach den großen Klassikern sehnen, als auch jene, die zum ersten Mal einen wahrhaft unverwechselbaren orientalischen Duft entdecken. Das Wiederaufleben traditioneller Parfums und die Anziehungskraft ikonischer Düfte erklären auch seinen erneuten Erfolg: Shalimar zu verschenken oder zu erhalten bedeutet, einen Duft zu wählen, der tief in Kultur und Emotionen verwurzelt ist.

Ein moderner Bestseller bei Sephora

Shalimar ist in verschiedenen Eau-de-Parfum-Varianten erhältlich und nach wie vor ein prominenter Bestandteil des Sortiments – ein Beweis für seine anhaltende Beliebtheit. Seine Fähigkeit, Trends zu überdauern – von Retro-Glamour bis hin zum aktuellen Wunsch nach opulenten Düften – macht es zu einer sicheren Wahl im Parfümregal. Mehr als nur ein Parfum, ist es zu einem Symbol geworden: für zeitlosen Stil und unbestreitbaren Glamour, von Daddy Bardot bis heute.

Fast ein Jahrhundert nach seiner Entstehung thront Shalimar weiterhin unangefochten an der Spitze der hart umkämpften Parfümwelt. Als olfaktorisches Erbe, Objekt der Begierde und Manifest befreiter Weiblichkeit zugleich, überdauert es Generationen, ohne jemals an Kraft zu verlieren.