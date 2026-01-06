Search here...

Dieses legendäre Parfüm, das bekanntermaßen von Brigitte Bardot getragen wurde, ist nach wie vor ein Kultklassiker und ein Verkaufsschlager.

Tipps & Tricks
Fabienne Ba.
Screen du film « Sunset Boulevard »

Shalimar von Guerlain, kreiert 1925, ist eines jener seltenen Parfums, die Epochen überdauern, ohne an Reiz zu verlieren. Verbunden mit Brigitte Bardot und einem bestimmten Bild französischen Glamours, fasziniert dieser ikonische Duft bis heute sowohl Liebhaber zeitloser Klassiker als auch neue Generationen, die einen Duft mit Charakter suchen.

Ein jahrhundertealter Duft, der noch immer begehrt ist

Shalimar wurde Mitte der 1920er-Jahre von den Shalimar-Gärten in Indien inspiriert und gilt als eines der ersten orientalischen Parfums überhaupt. Seine außergewöhnliche Langlebigkeit verdankt es der seltenen Balance zwischen Eleganz, Glamour und intensiver Duftkraft. Fast ein Jahrhundert später ist es nach wie vor ein Verkaufsschlager bei ausgewählten Parfümerien wie Sephora.

Die olfaktorische Signatur einer Ikone

Brigitte Bardot trug maßgeblich zum Mythos Shalimar bei, indem sie es zu einem ihrer Lieblingsdüfte machte. Obwohl sie nicht die offizielle Markenbotschafterin ist, verkörpert sie perfekt seinen Geist: eine freigeistige, unkonventionelle Frau, fernab von gesellschaftlichen Normen. Shalimar zu tragen bedeutet, eine starke Präsenz auszustrahlen, eine Duftspur zu hinterlassen, die sowohl bekräftigt als auch für sich beansprucht wird.

Ein orientalischer Vanilleduft, der zeitlos geworden ist

Shalimars Stärke liegt in seiner kühnen Duftkomposition: eine leuchtende Bergamotte-Kopfnote, ein blumig-pudriges Herz und eine orientalische Basis mit einhüllenden Vanille-, Amber-, Leder- und Balsamico-Noten. Dieser Kontrast zwischen anfänglicher Frische und glamouröser Wärme in der Basis schafft eine unverwechselbare Signatur, die auf der Haut sofort erkennbar ist. Es ist diese einzigartige Duftspur, die Shalimar zu einem Duft macht, zu dem man immer wieder zurückkehrt, selbst nachdem man andere Parfums ausprobiert hat.

Warum ist es immer noch so beliebt?

In einer Welt voller neuer Düfte bietet Shalimar durch seine Geschichte Geborgenheit und fasziniert mit seiner Kraft. Er spricht sowohl jene an, die sich nach den großen Klassikern sehnen, als auch jene, die zum ersten Mal einen wahrhaft unverwechselbaren orientalischen Duft entdecken. Das Wiederaufleben traditioneller Parfums und die Anziehungskraft ikonischer Düfte erklären auch seinen erneuten Erfolg: Shalimar zu verschenken oder zu erhalten bedeutet, einen Duft zu wählen, der tief in Kultur und Emotionen verwurzelt ist.

Ein moderner Bestseller bei Sephora

Shalimar ist in verschiedenen Eau-de-Parfum-Varianten erhältlich und nach wie vor ein prominenter Bestandteil des Sortiments – ein Beweis für seine anhaltende Beliebtheit. Seine Fähigkeit, Trends zu überdauern – von Retro-Glamour bis hin zum aktuellen Wunsch nach opulenten Düften – macht es zu einer sicheren Wahl im Parfümregal. Mehr als nur ein Parfum, ist es zu einem Symbol geworden: für zeitlosen Stil und unbestreitbaren Glamour, von Daddy Bardot bis heute.

Fast ein Jahrhundert nach seiner Entstehung thront Shalimar weiterhin unangefochten an der Spitze der hart umkämpften Parfümwelt. Als olfaktorisches Erbe, Objekt der Begierde und Manifest befreiter Weiblichkeit zugleich, überdauert es Generationen, ohne jemals an Kraft zu verlieren.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Tausende von 5-Sterne-Bewertungen für dieses weltweit meistverkaufte Parfüm.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tausende von 5-Sterne-Bewertungen für dieses weltweit meistverkaufte Parfüm.

In einem Markt, der von neuen Produkten überschwemmt wird, gelingt es einigen Parfums, den kurzlebigen Trend zu überdauern...

Aufgesprungene Lippen in diesem Winter? Diese schnelle Methode könnte Wunder wirken.

Der Winter bringt so einige Unannehmlichkeiten mit sich: beißende Kälte, trockener Wind und Heizungsluft, die alles austrocknet. Auch...

Sie schädigen deine Haut ohne Vorwarnung: Das sind die ahnungslosen Fallen, die du vermeiden solltest.

Wir investieren in Cremes, Seren und aufwendige Pflegeroutinen, doch trotz allem fühlt sich unsere Haut gespannt und fahl...

Kein Make-up an Weihnachten: Das Geheimnis, um sich umwerfend zu fühlen

Weihnachten steht vor der Tür, und damit auch die Frage, die sich so mancher vor dem Spiegel stellt:...

Rote Nase im Winter: So pflegen Sie sie sanft (und ohne sich unwohl zu fühlen)

Bei Kälte färbt sich die Nase knallrot, was den Eindruck erweckt, man hätte zu viel geschminkt oder einen...

Hautprobleme: Dieser überraschende Zusammenhang mit Angstzuständen und Depressionen

Akne, Ekzeme und Psoriasis betreffen weltweit fast zwei Milliarden Menschen und verursachen oft großen Leidensdruck. Diese sichtbaren Erkrankungen...

© 2025 The Body Optimist