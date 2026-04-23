Bei jungen Leuten erleben kultige Parfums aus den 90er und 2000er Jahren ein starkes Comeback.

Dank Social Media und Vintage-Kultur erleben ikonische Parfums der 90er und 2000er Jahre ein spektakuläres Comeback bei jüngeren Generationen. Düfte, die lange mit den Anfängen der Mainstream-Parfümerie verbunden waren, stehen nun wieder im Mittelpunkt der Beauty-Trends. Traditionsmarken wie Calvin Klein und Kultparfums wie Thierry Mugler Angel und Lolita Lempicka rücken durch virale Inhalte regelmäßig wieder ins Rampenlicht.

Flaschen, die zu Objekten generationenübergreifender Begierde geworden sind

Was heute so anziehend ist, ist nicht nur der Duft selbst, sondern auch die visuelle Identität dieser Parfums: sofort erkennbare Flakons, unverwechselbare ästhetische Merkmale und Geschichten, die tief in ihrer Zeit verwurzelt sind. Marken wie Cacharel Anaïs Anaïs und CK One verkörpern diese minimalistische oder romantische Ästhetik, die in den aktuellen Trends ein starkes Comeback feiert.

TikTok und Instagram als Nostalgiebeschleuniger

Das Comeback dieser Düfte wird maßgeblich durch soziale Medien verstärkt, wo nostalgische Inhalte boomen. Auf TikTok erzielen „Parfums der 2000er“ Millionen von Aufrufen und wecken oft Erinnerungen an die Teenagerzeit oder beanspruchen bewusst eine Retro-Ästhetik. Dieser Trend ist Teil einer breiteren Bewegung, die bereits in Mode und Musik zu beobachten ist, wo Bezüge zu den 90er- und 2000er-Jahren immer wieder neu interpretiert werden.

Parfüm als Identitätsmerkmal

Für die Generation Z ist Parfüm nicht mehr nur eine feste Duftmarke, sondern Ausdruck der Persönlichkeit. Die Rückbesinnung auf vertraute Düfte ermöglicht es ihnen, sich mit einer vermeintlich einfacheren Zeit zu verbinden und gleichzeitig ihre ästhetische Identität zu unterstreichen. Dieser Trend „Zurück zu den Klassikern“ verwandelt Vintage-Produkte in wahre Kulturgüter.

Die Rückkehr ikonischer Parfums aus den 90er- und 2000er-Jahren verdeutlicht ein umfassenderes Phänomen generationsübergreifender Nostalgie. Dank sozialer Medien, Retro-Ästhetik und dem Wunsch nach Authentizität sind diese Düfte längst nicht mehr nur Kosmetikprodukte: Sie entwickeln sich zu kulturellen Symbolen, die Generationen überdauern.