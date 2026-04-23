Bei jungen Leuten erleben kultige Parfums aus den 90er und 2000er Jahren ein starkes Comeback.

Tipps & Tricks
Naila T.
Photo d'illustration : NastyaSensei / Pexels

Dank Social Media und Vintage-Kultur erleben ikonische Parfums der 90er und 2000er Jahre ein spektakuläres Comeback bei jüngeren Generationen. Düfte, die lange mit den Anfängen der Mainstream-Parfümerie verbunden waren, stehen nun wieder im Mittelpunkt der Beauty-Trends. Traditionsmarken wie Calvin Klein und Kultparfums wie Thierry Mugler Angel und Lolita Lempicka rücken durch virale Inhalte regelmäßig wieder ins Rampenlicht.

Flaschen, die zu Objekten generationenübergreifender Begierde geworden sind

Was heute so anziehend ist, ist nicht nur der Duft selbst, sondern auch die visuelle Identität dieser Parfums: sofort erkennbare Flakons, unverwechselbare ästhetische Merkmale und Geschichten, die tief in ihrer Zeit verwurzelt sind. Marken wie Cacharel Anaïs Anaïs und CK One verkörpern diese minimalistische oder romantische Ästhetik, die in den aktuellen Trends ein starkes Comeback feiert.

TikTok und Instagram als Nostalgiebeschleuniger

Das Comeback dieser Düfte wird maßgeblich durch soziale Medien verstärkt, wo nostalgische Inhalte boomen. Auf TikTok erzielen „Parfums der 2000er“ Millionen von Aufrufen und wecken oft Erinnerungen an die Teenagerzeit oder beanspruchen bewusst eine Retro-Ästhetik. Dieser Trend ist Teil einer breiteren Bewegung, die bereits in Mode und Musik zu beobachten ist, wo Bezüge zu den 90er- und 2000er-Jahren immer wieder neu interpretiert werden.

@nadeenghazal Nicht aus den 2000ern, aber es fühlt sich so an 🥹 @'Ôrəbella Nightcap #BeautyTok #PerfumeTok #tuscanaesthetic #2000saesthetic #scentcombo ♬ Resonance Midwest Emo Version verlangsamt - frutiger00s

Parfüm als Identitätsmerkmal

Für die Generation Z ist Parfüm nicht mehr nur eine feste Duftmarke, sondern Ausdruck der Persönlichkeit. Die Rückbesinnung auf vertraute Düfte ermöglicht es ihnen, sich mit einer vermeintlich einfacheren Zeit zu verbinden und gleichzeitig ihre ästhetische Identität zu unterstreichen. Dieser Trend „Zurück zu den Klassikern“ verwandelt Vintage-Produkte in wahre Kulturgüter.

Die Rückkehr ikonischer Parfums aus den 90er- und 2000er-Jahren verdeutlicht ein umfassenderes Phänomen generationsübergreifender Nostalgie. Dank sozialer Medien, Retro-Ästhetik und dem Wunsch nach Authentizität sind diese Düfte längst nicht mehr nur Kosmetikprodukte: Sie entwickeln sich zu kulturellen Symbolen, die Generationen überdauern.

Naila T.
Naila T.
Ich analysiere die gesellschaftlichen Trends, die unseren Körper, unsere Identität und unsere Beziehung zur Welt prägen. Mich treibt das Verständnis dafür an, wie sich Normen in unserem Leben entwickeln und verändern und wie Diskurse über Geschlecht, psychische Gesundheit und Selbstbild den Alltag durchdringen.
Article précédent
Kosmetikprodukte für Schwangere: Sichere Hautpflege während der Schwangerschaft

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kosmetikprodukte für Schwangere: Sichere Hautpflege während der Schwangerschaft

Eine Schwangerschaft verändert den Körper grundlegend. Haut, Haare, Nägel: Alles verändert sich unter dem Einfluss der Hormone. Die...

Die besten Beauty-Geschenksets für Frauen: Geschenkideen für jedes Budget

Der Beauty-Markt hält jedes Jahr Überraschungen für uns bereit, und Geschenksets gehören nach wie vor zu den dynamischsten...

Beauty-Geschenkideen für Frauen: Geschenksets und Kosmetikprodukte für sie

Das perfekte Beauty-Geschenk für eine Frau zu finden, kann manchmal eine echte Herausforderung sein. Doch die Welt der...

Beauty-Geschenksets für Frauen: Geschenkideen und Kosmetiksets

Das perfekte Geschenk für eine Frau zu finden, kann manchmal eine Herausforderung sein. Ein Geschenkset für Frauen löst...

Der beste Beauty-Adventskalender für Frauen: Die schönsten Überraschungen zu erschwinglichen Preisen

Jedes Jahr ab den ersten Oktoberwochen buhlen Kosmetikmarken um die Gunst der Beauty-Fans. Der Beauty- Adventskalender für Frauen...

Häufiges Benutzen eines Badetuchs kann Haarbruch verschlimmern.

Nach dem Duschen rubbeln viele Menschen instinktiv kräftig mit einem Handtuch über ihre Haare, um sie schneller zu...