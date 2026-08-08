„Mascaraklumpen“: Diese einfache Methode kann helfen, sie zu vermeiden.

Verklebte, verklebte Wimpern sind in der Regel nicht das gewünschte Ergebnis, wenn man sich lange, definierte Wimpern wünscht. Man sollte jedoch bedenken, dass es beim Make-up keine festen Regeln oder absolute Tabus gibt. Wer dramatische Wimpern liebt, kann sie natürlich gerne tragen. Für einen dezenteren Look können aber schon wenige einfache Handgriffe den Unterschied machen.

Es beginnt alles, noch bevor du deine Wimpern berührst.

Selbst wenn Sie Ihre perfekte Mascara gefunden haben, kann ein Detail das Ergebnis komplett verändern: die Menge an Mascara auf der Bürste. Oft ist sie beim Herausnehmen aus der Tube viel zu voll. Die Lösung? Streifen Sie den Überschuss vor dem Auftragen vorsichtig an einem sauberen Kosmetiktuch oder der Innenseite der Tube ab. So bleibt genügend Mascara in den Borsten, während Sie gleichzeitig verhindern, dass überschüssige Mascara Ihre Wimpern verklebt.

Der kleine Zickzack, der den entscheidenden Unterschied ausmacht

Sobald die Bürste heller ist, kann es losgehen. Setzen Sie sie am Wimpernansatz an, so nah wie möglich am Wimpernkranz, und tuschen Sie dann sanft mit kleinen, von links nach rechts nach oben. Diese Zickzack-Technik sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Mascara und trennt die Wimpern optimal. Die Mascara konzentriert sich am Ansatz und verleiht den Wimpern ein schönes, volles Aussehen, während die Spitzen leichter und definierter bleiben.

Zwei Anstriche, ja… aber zum richtigen Zeitpunkt

Möchtest du deinen Blick mit mehreren Schichten Mascara intensivieren? Kein Problem. Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend für das Endergebnis. Um Klümpchenbildung zu vermeiden, trage die zweite Schicht entweder sofort auf, solange die erste noch feucht ist, oder erst, wenn sie vollständig getrocknet ist. Die Zwischenzeit ist weniger ideal: Wenn die Mascara anfängt zu trocknen, kann eine neue Schicht klumpen und kleine Klümpchen verursachen.

Vermeiden Sie es, die Bürste zu "pumpen".

Eine weitere Angewohnheit, die man vermeiden sollte: das Bürsten immer wieder in die Tube hinein- und herauszudrücken, um mehr Produkt aufzunehmen. Dadurch gelangt Luft in die Mascara, was dazu führen kann, dass sie mit der Zeit dickflüssiger wird. Drehen Sie die Bürste stattdessen lieber sanft beim Herausziehen. Und wenn Ihre Mascara länger als drei Monate geöffnet ist, kann sich ihre Konsistenz natürlich verändert haben und sie dickflüssiger geworden sein, was das Auftragen nicht gerade erleichtert.

Was ist, wenn die Pakete bereits hier sind?

Sie müssen nicht von vorne anfangen. Falls ein paar Wimpern versehentlich verklebt sind, nehmen Sie einfach ein kleines, sauberes Wimpernbürstchen und kämmen Sie die noch frischen Wimpern sanft vom Ansatz bis zur Spitze durch. Eine sanfte Berührung genügt meist, um das Produkt neu zu verteilen und einen luftigeren Look zu erzielen.

Bürste abwischen, Mascara in Zickzack-Bewegungen auftragen, den richtigen Zeitpunkt zwischen den Schichten finden … diese Tipps sind besonders hilfreich, wenn man sich getrennte und natürlich verlängerte Wimpern wünscht. Die berüchtigten „Mascara-Klumpen“ sind aber nicht unbedingt ein modisches No-Go. Manche schätzen diesen intensiven, grafischen oder bewusst voluminösen Effekt sogar. Beim Make-up gibt es keine festen Regeln: Das beste Ergebnis ist das, mit dem man sich wohlfühlt.