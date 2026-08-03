Wie zeichnet man künstliche Sommersprossen für ein natürliches Ergebnis?

Sommersprossen, die lange unter Make-up versteckt waren, gelten heute als begehrtes Schönheitsmerkmal. Wenn Ihnen dieser Trend gefällt, können Sie mit wenigen einfachen Schritten ein dezentes und natürlich wirkendes Ergebnis erzielen. Ziel ist es, die Illusion von natürlich sonnengebleichten Sommersprossen zu erzeugen.

Wählen Sie das richtige Produkt

Die Wahl des Produkts hat direkten Einfluss auf das Ergebnis. Für Anfänger ist ein Augenbrauenstift mit feiner Spitze oft die einfachste Lösung: Er ermöglicht eine präzise Kontrolle über Größe und Platzierung jedes einzelnen Punktes.

Alternativ können Sie eine Augenbrauenpomade verwenden, die mit einem sehr feinen Pinsel aufgetragen wird und sich ideal für einen weicheren, gleichmäßigeren Effekt eignet. Selbstbräunungstropfen bieten ein Ergebnis, das mehrere Tage anhält, da sich die Farbe auf der Hautoberfläche entwickelt. Diese Option erfordert jedoch etwas mehr Präzision, da Fehler schwieriger zu korrigieren sind.

Entscheiden Sie sich für einen natürlichen Farbton.

Die Farbe ist zweifellos das wichtigste Element. Ein zu dunkler oder gräulicher Farbton lässt Unreinheiten sofort sichtbar werden. Wählen Sie ein warmes Braun, ein bis zwei Nuancen dunkler als Ihr Hautton, aber niemals Schwarz. Helle Haut wirkt besonders vorteilhaft mit Haselnuss- oder Karamelltönen, während dunklere Hauttypen kräftigere Brauntöne wählen können – immer auch warme Nuancen.

Stelle sie dort auf, wo die Sonne untergeht.

Echte Sommersprossen treten vorwiegend an sonnenexponierten Stellen auf. Orientieren Sie sich an dieser Verteilung und konzentrieren Sie sie auf den Nasenrücken, die Wangenknochen und, dezenter, über den Augenbrauen. Vermeiden Sie es, sie gleichmäßig über das ganze Gesicht zu verteilen. Sie sollten kleine, unregelmäßige Gruppen bilden, die in der Mitte zahlreicher sind und zu den Rändern hin immer weniger werden.

Das Geheimnis eines erfolgreichen Effekts: Unregelmäßigkeit

Oft sind es gerade diese Details, die den Unterschied machen. Natürliche Sommersprossen sind weder identisch noch perfekt ausgerichtet. Variieren Sie ihre Größe, lassen Sie Lücken und vergessen Sie die Symmetrie zwischen den beiden Gesichtshälften. Anstatt einen Kreis zu zeichnen, tupfen Sie die Stiftspitze sanft auf Ihre Haut, ohne zu viel Druck auszuüben. Sobald Sie alle Sommersprossen ausgefüllt haben, verblenden Sie sie leicht mit einer sauberen Fingerspitze, um die Ränder weicher zu gestalten. Dieser einfache Schritt sorgt dafür, dass sie sich harmonischer in Ihren Teint einfügen.

Befolgen Sie die richtige Reihenfolge beim Schminken.

Damit Ihre Sommersprossen unter dem Make-up nicht verschwinden, zeichnen Sie sie nach dem Auftragen von Foundation und Concealer auf. Fixieren Sie anschließend alles mit einem leichten Puder, bevor Sie Rouge auftragen. So wirkt Ihr Make-up gleichmäßiger und die Sommersprossen fügen sich harmonisch in Ihren Teint ein – für ein viel natürlicheres Ergebnis.

Weniger ist oft mehr

Gut gemachte künstliche Sommersprossen sind fast unsichtbar. Fallen sie sofort ins Auge, liegt das meist an einer zu intensiven Farbe oder einer unnatürlich wirkenden Platzierung. Beginnen Sie mit etwa einem Dutzend kleiner Punkte und fügen Sie bei Bedarf nach und nach weitere hinzu. Es ist immer einfacher, nachzubessern, als von vorne anzufangen.

Auch wenn künstliche Sommersprossen gerade im Trend liegen, bist du nicht verpflichtet, sie mitzumachen. Es ist eine Entscheidung, keine Pflicht. Ob deine Haut von Natur aus sommersprossig ist, ebenmäßig aussieht oder du einfach lieber natürlich bleibst – alle Varianten sind toll. Am wichtigsten ist, dass du dich für das entscheidest, was dir gefällt und womit du dich wohlfühlst.