Mit dieser Technik lässt sich leichter ein perfekter Lidstrich ziehen.

Das Auftragen von Eyeliner ist oft eine Herausforderung beim Schminken. Zitternde Hände und ein uneinheitlicher Blick können die Geduld schnell auf die Probe stellen. Eine ganz einfache Technik kann dabei helfen, präziser zu arbeiten, ohne dass man die Produkte wechseln muss.

Vergessen Sie die Bedeutung einer einzelnen Geste.

Einer der häufigsten Fehler ist der Versuch, den Lidstrich mit einem einzigen Strich zu ziehen. In Wirklichkeit erfordert diese Methode viel Übung und kann schnell zu einem ungleichmäßigen Ergebnis führen. Ein einfacherer Trick ist, drei oder vier kleine Punkte entlang des Wimpernkranzes zu setzen. Platzieren Sie einen Punkt nahe dem inneren Augenwinkel, einen in der Mitte des Lids und einen nahe dem äußeren Augenwinkel. Verbinden Sie diese Punkte dann einfach mit kurzen Strichen. Diese Technik bietet mehr Kontrolle und erleichtert das Erzielen eines harmonischen Ergebnisses auf beiden Augen.

Halten Sie während der Anwendung die Augen offen.

Der Reflex, das Augenlid glattzuziehen, ist weit verbreitet. Doch sobald die Haut entspannt ist, kann der Lidstrich ungleichmäßig wirken. Um das Ergebnis besser zu beurteilen, halten Sie Ihr Auge geöffnet, heben Sie das Kinn leicht an und schauen Sie in einen etwas tiefer positionierten Spiegel. So können Sie Ihren Lidstrich während des Auftragens korrigieren und unangenehme Überraschungen nach dem Schminken vermeiden.

Ein guter Stützpunkt macht den entscheidenden Unterschied.

Die Bedeutung von Stabilität beim Auftragen von Eyeliner wird oft unterschätzt. Mit ein paar einfachen Schritten lassen sich Zittern minimieren. Stützen Sie Ihren Ellbogen auf einer stabilen Unterlage ab und legen Sie Ihren kleinen Finger an Ihre Wange. Diese Stützpunkte reduzieren unwillkürliche Handbewegungen und sorgen für einen gleichmäßigeren Lidstrich.

Bauen Sie Ihre Produktlinie Schritt für Schritt auf.

Am besten beginnt man mit einem sehr dünnen Lidstrich, so nah wie möglich am Wimpernkranz, und verdickt ihn dann nach und nach, wenn man einen dramatischeren Effekt erzielen möchte. Diese Methode ermöglicht mehr Flexibilität beim Anpassen der Form und beim Ausbalancieren beider Augen. Ein von Anfang an zu dicker Lidstrich lässt sich hingegen viel schwieriger korrigieren.

Einen kleinen Fehler korrigieren, ohne alles zu löschen

Ein kleiner Patzer bedeutet nicht, dass Sie Ihr gesamtes Make-up neu schminken müssen. Mit einem leicht angefeuchteten Wattestäbchen lassen sich die Ränder des Lidstrichs mühelos korrigieren. Für ein noch präziseres Ergebnis tragen Sie etwas Concealer mit einem feinen Pinsel entlang des Lidstrichs auf. Diese Technik lässt den Lidstrich optisch schmaler wirken und verleiht den Augen einen dezenten, strahlenden Ausdruck.

Wählen Sie eine Textur, die sich leicht kontrollieren lässt.

Für Anfänger empfiehlt sich ein feiner Filzstift-Eyeliner oder ein Gel-Eyeliner. Diese Texturen bieten in der Regel mehr Kontrolle als ein flüssiger Eyeliner mit einem weichen Pinsel. Ein weiterer Vorteil: Cremige Formeln ermöglichen es oft, kleine Fehler in den ersten Sekunden zu verblenden oder zu korrigieren, bevor sie vollständig trocknen.

Kurz gesagt: Perfekter Lidstrich erfordert mehr als nur eine ruhige Hand. Indem man die Bewegung in einzelne Schritte unterteilt, Hilfsmittel nutzt und schrittweise vorgeht, erzielt man leichter ein zufriedenstellendes Ergebnis. Mit etwas Übung kann diese Technik einen Schritt, der manchmal etwas einschüchternd wirken kann, in ein viel selbstbewussteres Schminkerlebnis verwandeln.