Diese Trocknungsmethode trägt dazu bei, welliges Haar zu betonen.

Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass Ihre Wellen direkt nach dem Duschen schön definiert sind, bevor sie beim Trocknen allmählich ihre Form verlieren. Die gute Nachricht: Dieses Phänomen liegt nicht unbedingt an den verwendeten Produkten. Tatsächlich können schon ein paar einfache Handgriffe beim Trocknen einen großen Unterschied machen und Ihre natürliche Haarstruktur optimal zur Geltung bringen.

Was, wenn das Handtuch das eigentliche Problem wäre?

Der erste Impuls nach dem Haarewaschen ist oft, die Haare kräftig mit einem Handtuch abzurubbeln. Das kann jedoch die natürliche Form der Wellen zerstören. Durch das Rubbeln trennen sich die Strähnen, die Haarstruktur gerät aus dem Gleichgewicht und das Haar gewinnt zwar an Volumen, verliert aber an Definition. Eine sanftere Alternative ist, die Haarlängen vorsichtig zur Kopfhaut hin zu drücken, um überschüssiges Wasser aufzusaugen, ohne die Strähnen zu bewegen. Ein einfaches Baumwoll-T-Shirt oder ein Mikrofaserhandtuch eignen sich dafür perfekt.

Bereiten Sie das Haar vor dem Trocknen vor.

Das Geheimnis definierter Wellen beginnt schon im noch feuchten Haar. Tragen Sie zunächst einen Leave-in-Conditioner auf und anschließend, falls gewünscht, ein leichtes Styling-Gel. Heben Sie die Haarlängen an und kneten Sie sie sanft zwischen den Händen. Dadurch bündeln sich die Strähnen auf natürliche Weise und die Wellen nehmen bereits vor dem Föhnen Form an.

Der Diffusor, ein wertvoller Verbündeter

Der Diffusor wird oft unterschätzt, ist aber dennoch ein beliebtes Accessoire für viele Menschen mit welligem oder lockigem Haar. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Düse verteilt er die Luft über eine größere Fläche und reduziert so ruckartige Haarbewegungen. Für optimale Ergebnisse empfiehlt sich eine mittlere Temperatur und eine niedrige Luftstromstärke.

Zwei Techniken sind besonders beliebt: Entweder man legt eine Haarsträhne in den Diffusorbehälter und bewegt sie dann sanft nach oben zur Kopfhaut, hält sie dort etwa fünfzehn Sekunden lang, oder man diffundiert berührungslos, indem man den Diffusor langsam über den Kopf bewegt. In beiden Fällen ist Geduld gefragt.

Sie widerstand dem Drang, ihr Haar zu berühren.

Dies ist wahrscheinlich der schwierigste Schritt … aber auch einer der effektivsten. Während des Trocknens sollten Sie Ihr Haar möglichst nicht ständig berühren. Häufiges Anfassen fördert Frizz und kann die Definition Ihrer Wellen beeinträchtigen. Warten Sie, bis Ihr Haar fast vollständig trocken ist, bevor Sie etwas tun. Wenn Sie Styling-Gel verwendet haben, ist es normal, dass sich das Haar etwas steif anfühlt. Kneten Sie die Längen einfach sanft zwischen Ihren Handflächen, um diese Steifheit zu lösen und Ihrem Haar wieder weiche, schwungvolle Form zu verleihen.

Fehler, die alles verändern können

Schon wenige Angewohnheiten genügen, um das Ergebnis zu beeinträchtigen.

Wenn man den Kopf zu lange kopfüber hält, kann dies das Volumen am Haaransatz verstärken, jedoch auf Kosten der Definition.

Übermäßige Hitze kann die Haarfasern austrocknen und Frizz begünstigen.

Schließlich führt das Bürsten von trockenem Haar dazu, dass sich die Wellen lösen. Es ist besser, das Haar im nassen Zustand zu entwirren, zum Beispiel unter der Dusche oder direkt nach dem Waschen.

Die beste Routine ist die, die zu Ihnen passt.

Kein „Wunderprodukt“ kann die richtige Trocknungstechnik ersetzen. Umgekehrt können schon wenige einfache Schritte – überschüssiges Wasser sanft ausdrücken, ohne zu rubbeln, Pflegeprodukte auf sehr feuchtes Haar auftragen und einen Diffusor vorsichtig verwenden – eine Haarstruktur zum Vorschein bringen, von der Sie nie wussten, dass Sie sie besitzen.

Natürlich gibt es keine allgemeingültigen Regeln. Jeder kann seine Haare so pflegen, wie er möchte – je nach Vorlieben, Zeit und gewünschten Ergebnissen. Diese Methode spricht zwar viele Menschen mit welligem Haar an, aber nichts hindert Sie daran, sie in Ihre Routine zu integrieren oder ganz zu ignorieren, wenn Ihnen eine andere Methode besser liegt. Wichtig ist, dass Sie die Techniken finden, mit denen Sie sich in Ihrem Haar wohlfühlen, so wie es ist.