Schwimmbad: Das selbstgemachte Anti-Chlor-Rezept für den ganzen Sommer

Im Sommer verbringen wir mehr Zeit im Wasser als an Land. Wir treiben mit den salzigen Strömungen des Mittelmeers oder planschen in chlorierten Pools. Während wir uns bei unseren Ausflügen ins Wasser pudelwohl fühlen, sieht das unsere Haut nicht so gelassen. Um sie vor Chlor zu schützen und unbeschwert schwimmen zu können, haben wir hier ein Pflegeprodukt für Ihre Badetasche.

Chlor, ein Verbündeter für Wasser, aber nicht für die Haut

Im Hochsommer gehört Schwimmen zum Alltag. Doch bevor man ins Wasser springt, taucht oder eine neue Schwimmtechnik ausprobiert, sollte man die Grundlagen der Ersten Hilfe nicht vergessen. Man denkt zwar daran, sich mit Sonnencreme einzucremen, um sich vor UV-Strahlen zu schützen und nicht wie ein Hummer auszusehen, aber die Sonne ist nicht der einzige unsichtbare Feind des Sommers.

Chlor, das dem Poolwasser zugesetzt wird und beim Sonnenbaden in der Nase brennt, macht all Ihre Hautpflegebemühungen zunichte. Es ist unerbittlich gegen Bakterien und ebenso schädlich für Ihre Haut. Diese Substanz, die im letzten Jahrhundert sogar als Kriegswaffe eingesetzt wurde, ist stark reizend, insbesondere in hohen Konzentrationen, wie sie in privaten Schwimmbädern vorkommen.

„Chlor schützt tatsächlich gut vor Infektionen und Bakterien“, erklärte Dr. Jimmy Mohammed gegenüber RTL . Allerdings desinfiziert es zwar das Schwimmbadwasser, das ohne es schnell ungenießbar wird, schwächt aber die Hautbarriere und beeinträchtigt die Wirksamkeit des Hydrolipidfilms, der die Haut schützt. Zudem beschleunigt es die Austrocknung der Haut. Das erklärt, warum sich die dünnsten Hautpartien des Körpers Ende August trotz großzügiger Feuchtigkeitscreme rau wie Sandpapier anfühlen.

Ein Antichlorspray für die Haut, das unter allen Bedingungen geschützt ist

Sie kennen ja den Spruch: „Vorbeugen ist besser als Heilen.“ Anstatt also zu versuchen, die Schäden durch das leicht chemisch behandelte Wasser zu beheben, das Ihnen bei jedem missglückten Tauchgang das Gefühl gibt, eine Tasse Bleichmittel getrunken zu haben, schützen Sie es lieber auf intelligente Weise. In einem DIY-Video teilt die Content-Creatorin @margolistique, die sich auf ein Leben mit wenigen Schadstoffen und ganzheitliches Wohlbefinden spezialisiert hat, ihr Rezept für ein chlorabweisendes Spray.

Dies ist kein Wundermittel, das Sie vollständig immun gegen Chlor macht. Es ist jedoch ein nützliches, natürliches Mittel, um Ihre Haut nach dem Schwimmen in behandeltem Wasser zu regenerieren. Es ist in verschiedenen Darreichungsformen erhältlich.

Im ersten Schritt werden 250 ml gefiltertes Wasser und 1 Teelöffel Vitamin-C-Pulver verwendet, um der oxidierenden Wirkung von Chlor entgegenzuwirken.

Eine zweite Tasse wurde mit 250 ml abgekühltem Kamillen- oder Ringelblumenaufguss angereichert, zwei Pflanzen, die für ihre beruhigende Wirkung bekannt sind. Diese Tasse enthielt außerdem einen Teelöffel Vitamin C.

Und eine dritte Variante, die dieselbe Basis wie das vorherige Rezept verwendet, jedoch mit einem Esslöffel Aloe-vera-Gel. Dank seiner feuchtigkeitsspendenden und beruhigenden Eigenschaften trägt es zum Erhalt der Hautbarriere bei.

Dieses Spray verspricht nicht, die schädliche Wirkung von Chlor auf die Haut zu neutralisieren, sondern lediglich das Mikrobiom und damit das Gleichgewicht der Haut sowie ihre sommerliche Bräune zu bewahren. Es wäre schließlich schade, eine schöne Bräune zu haben, aber eine Haut wie Pergament.

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Weitere bewährte Verfahren zur Begrenzung der Auswirkungen von Chlor

Die Content-Creatorin, die in der Fülle der Natur Lösungen für all ihre Beschwerden findet, empfiehlt, dieses Spray vor und nach dem Schwimmen anzuwenden, um seine Wirkung zu maximieren. „Ich schüttle es, sprühe es vor und nach dem Schwimmen auf Haut und Haare und spüle es dann zu Hause ab“, erklärt sie und appelliert an alle, es richtig anzuwenden. Um Chlor zu entfernen, bevor es die Haut schädigen kann, sollte man nach dem Schwimmen unbedingt duschen.

Wählen Sie anschließend eine Pflegebehandlung mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen, wie Aloe-Vera-Gel oder eine reichhaltige Creme, um Ihrer Haut ihre Geschmeidigkeit zurückzugeben. Und für Ihr Haar? Dasselbe gilt: ein mildes Shampoo, gefolgt von einer feuchtigkeitsspendenden Spülung. Wenige Minuten genügen, um Chlorrückstände zu entfernen und sich über geschmeidige Haut und glänzendes Haar zu freuen.

Chlor mag zwar beruhigend wirken und die großen Schwimmbecken desinfizieren, in denen alle planschen, ist aber nicht gut für die Haut. Mit ein paar guten Pflegeprodukten in Ihrer Kosmetiktasche und einigen vorbeugenden Maßnahmen können Sie Ihre Haut jedoch bis zum Schulbeginn strahlend schön erhalten.