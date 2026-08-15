Mit dieser Technik lässt sich feinem Haar Volumen verleihen, ohne es zu toupieren.

Liebst du voluminöses Haar, aber scheust dich davor, es dafür zu schädigen? Gute Nachricht: Es gibt eine einfache Föhntechnik, mit der du deinen Haaransatz ohne Toupieren anheben kannst. Und vor allem: Feines oder glattes Haar ist absolut kein Makel. Volumen ist einfach eine Option, wenn du mit deiner Frisur experimentieren möchtest.

Das Geheimnis: die Wurzeln in entgegengesetzter Richtung trocknen

Feines Haar fällt von Natur aus in Wuchsrichtung, wodurch es platt wirken kann. Um mehr Bewegung zu erzeugen, nutzen Sie diese natürliche Tendenz einfach beim Föhnen.

Richten Sie mit Ihrem Haartrockner die heiße Luft auf die Haarwurzeln und richten Sie die Strähnen dabei in die entgegengesetzte Richtung aus, in die sie normalerweise wachsen.

Bewegen Sie die Fasern rückwärts, dann vorwärts oder seitwärts und variieren Sie dabei die Richtung. Ziel ist es nicht, die Fasern zu zwingen, sondern ihnen vorübergehend eine neue Ausrichtung zu geben.

Nach dem Trocknen bleiben die Haarwurzeln leicht vom Haaransatz abgehoben und bieten so mehr Textur.

Die Geste, die alles verändert: kalte Luft

Dies ist wahrscheinlich der Schritt, den man am leichtesten überspringen kann… und doch spielt er eine entscheidende Rolle.

Nachdem Sie einen Abschnitt mit angehobenen Wurzeln getrocknet haben, schalten Sie für einige Sekunden auf Kaltluft um. Dieser Temperaturwechsel hilft der Faser, die Form zu behalten, die sie während des Trocknens angenommen hat.

Sie können auch kleine, flache Haarspangen verwenden, um den Haaransatz während des Abkühlens leicht anzuheben. So haben Sie Zeit, den Rest Ihrer Haare zu stylen. Ohne diese Abkühlzeit kehren die Ansätze wahrscheinlich schnell in ihre natürliche Position zurück, und der Volumeneffekt verpufft.

Schaum oder Spray: Setzen Sie auf Leichtigkeit

Um diese Technik zu ergänzen, ist die Verwendung einer Vielzahl von Produkten nicht nötig. Feines Haar profitiert im Allgemeinen von luftigen Texturen, wie beispielsweise einem leichten Mousse oder einem Volumenspray.

Das Produkt auf den feuchten Haaransatz auftragen, dabei die Längen aussparen, um das Haar nicht zu beschweren. Eine kleine Menge genügt: Eine walnussgroße Menge Mousse reicht für das gesamte Haar.

Die richtige Vorgehensweise? Beginnen Sie mit einer kleinen Menge des Produkts und geben Sie bei Bedarf mehr hinzu. Bei feinem Haar ist „mehr“ nicht unbedingt von Vorteil: Zu viel Produkt kann schnell das Gegenteil des gewünschten Effekts bewirken.

Zwei kleine Tipps zur Linderung

Du kannst auch mit deinem Scheitel experimentieren. Wenn du ihn immer an der gleichen Stelle trägst, verschiebe ihn ein paar Zentimeter. Haare, die es gewohnt sind, in eine Richtung zu fallen, bekommen dadurch auf natürliche Weise etwas mehr Widerstand und Struktur am Ansatz.

Eine weitere Möglichkeit ist der Haarschnitt. Ein paar etwas kürzere Strähnen am Oberkopf können für mehr Bewegung sorgen und das Haar voller wirken lassen. Um die richtige Lösung zu finden, besprechen Sie dies am besten mit Ihrem Friseur, damit er den Schnitt an Ihre Haarstruktur und Ihre Wünsche anpassen kann.

Gewohnheiten, die zum Ausfallen von Wurzeln führen

Selbst bei einer gut beherrschten Trocknungstechnik können bestimmte Handlungen das Ergebnis schnell wieder zunichtemachen.

Als Erstes sollte man vermeiden, reichhaltige Kuren, Masken oder pflegende Produkte direkt auf den Haaransatz aufzutragen. Sie können die Haarfasern beschweren und das Auffüllen erschweren.

Vermeiden Sie es außerdem, Ihr Haar den ganzen Tag über ständig zu berühren. Durch das wiederholte Anfassen verteilen Sie Talg und riskieren, die Haarwurzeln gegen die Kopfhaut zu ziehen.

Verwenden Sie die Bürste schließlich erst kurz vor dem Trocknen. Sobald das Volumen erzeugt ist, kann kräftiges Bürsten den Haaransatz glätten und einen Teil der erzielten Arbeit zunichtemachen.

Und vor allem besteht keine Notwendigkeit, Ihr feines Haar zu "korrigieren".

Feines, glattes oder dünnes Haar ist kein Problem, das gelöst werden muss. Jede Haarstruktur hat ihre eigenen Merkmale, und feines Haar kann genauso schön, elegant und ausdrucksstark sein wie sehr dickes Haar. Volumen lässt sich ganz einfach als Styling-Element nutzen, genau wie ein anderer Scheitel, Wellen oder ein neuer Haarschnitt. Wenn Sie sich mehr Dimension wünschen, ermöglicht Ihnen diese Technik, dies sanft zu erreichen, ohne das Haar absichtlich zu toupieren oder zu verknoten.

In der Praxis sind diese drei Schritte wichtig: Föhnen Sie Ihren Haaransatz in verschiedene Richtungen, fixieren Sie die Frisur mit einem Luftstoß kühler Luft und verwenden Sie Ihr Stylingprodukt sparsam. Schon nach wenigen Minuten können Sie eine neue Frisur ausprobieren, ohne die natürliche Haarstruktur zu verändern.